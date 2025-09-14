Venezuela

Edmundo González Urrutia: “Ojalá Maduro reflexione y tenga el coraje para abandonar Venezuela”

Desde su exilio en España, el presidente electo también se refirió al despliegue militar de EEUU en el mar Caribe para combatir el narcotráfico: “Algo tiene que pasar porque un país no puede estar al vilo de una situación como la que tenemos”

Guardar
Edmundo González Urrutia: “Ojalá Maduro
Edmundo González Urrutia: “Ojalá Maduro reflexione y tenga el coraje para abandonar el país” (EP)

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, brindó este sábado una entrevista en el programa Conversatorios en Casa América, transmitido por el canal español RTVE, en la que abordó la actual coyuntura del país y el reciente despliegue militar ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante la conversación, González Urrutia aseguró que la presencia de Estados Unidos en el Caribe es un factor que podría transformar la situación venezolana de manera decisiva.

Algo tiene que pasar porque un país no puede estar al vilo de una situación como la que tenemos, cuatro mil o seis mil efectivos de las fuerzas armadas de Estados Unidos acantonados allí, en una isla cerca de Venezuela, cuatro naves de guerra, aviones, en fin, F-35, o sea, todo esto es un movimiento muy pero muy importante, así que algo tiene que ocurrir. No hay duda de ello”, afirmó el dirigente.

Al ser consultado sobre los plazos para un posible desenlace, González subrayó que este no debería prolongarse demasiado. “Debe ser pronto. Ojalá Maduro reflexione y tenga el coraje para abandonar el país e irse a un destino donde pueda disfrutar de sus ganancias”, agregó.

En la misma entrevista, González Urrutia aprovechó para denunciar la situación de su yerno, Rafael Tudares, quien se encuentra secuestrado por la dictadura de Maduro en Venezuela desde hace ocho meses. Según relató, hasta la fecha se desconoce su paradero, a pesar de las gestiones regulares de su hija ante las instituciones judiciales y penitenciarias.

Mariana González y Rafael Tudares,
Mariana González y Rafael Tudares, la hija y el yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, con sus nietos

Tengo un yerno, el esposo de mi hija, que tiene ocho meses secuestrado, desaparecido, nadie sabe dónde está. Mi hija va regularmente, todas las semanas, a la defensoría pública y le dicen que tiene como centro de reclusión El Rodeo I. Va a El Rodeo I, ‘no, aquí no está’. Eso es todas las semanas, la misma respuesta”, señaló. El dirigente insistió en que se trata de un castigo indirecto dirigido hacia él.

“Eso no es por él, porque él no es una figura pública, no es un dirigente político, no le gusta la política. Es un profesional que tiene su vida en Venezuela y no se mete en política. Eso es contra mí, para doblegarme y se lo dijeron a ellos”, expresó.

Machado afirmó que “llegó el momento” de la liberación de Venezuela

En paralelo, la dirigente opositora venezolana María Corina Machado envió este sábado un mensaje de apoyo al pueblo cubano durante su participación virtual en la Conferencia Internacional “Salvar a Cuba”, celebrada en Miami en el marco del 35 aniversario del Directorio Democrático Cubano.

Machado agradeció la presencia de congresistas estadounidenses, a quienes calificó como “los grandes aliados de la causa democrática en Cuba, en Venezuela, en toda la región”. En su intervención destacó que, tras más de dos décadas de lucha, Venezuela atraviesa un momento decisivo.

“Porque después de veintiséis años de lucha continua por la libertad, hoy Venezuela está finalmente muy cerca de conquistarla. Lo digo desde la esperanza, pero también desde la más absoluta convicción”, afirmó.

La dirigente sostuvo que la sociedad venezolana se preparó durante años: “La sociedad venezolana tiene mucho tiempo preparándonos para este momento. Y el momento llegó. Lo hizo porque cada ciudadano tomó su decisión y asumió con determinación lo que implicaba conquistar la democracia y la libertad como nuestro único destino posible”.

Machado denunció que el régimen de Nicolás Maduro aplica terrorismo de Estado: “Un régimen criminal, narcoterrorista, que no tiene escrúpulos, que ha mostrado su peor cara en los últimos meses”.

Añadió que la persecución alcanza también a familias de opositores: “Hoy hay más de ochocientos presos políticos y más de cien ciudadanos en desaparición forzosa y prolongada”.

Al cerrar su discurso, subrayó la necesidad de acción concertada y la resistencia regional frente a las dictaduras: “Venezuela ya hoy tiene los días contados. Nuestro país está próximo a ser libre y ellos no lo duden. Vamos juntos inmediatamente por Cuba y Nicaragua… Que viva Cuba libre. Que viva Venezuela libre”.

Temas Relacionados

Edmundo González UrrutiaVenezuelaRégimen de VenezuelaNicolás MaduroEstados UnidosRafael TudaresÚltimas noticias AméricaCrisis en Venezuela

Últimas Noticias

Nueva amenaza de Diosdado Cabello a EEUU: “Que se preparen para una guerra de 100 años si ponen un pie en Venezuela”

En el marco de un ejercicio militar en el estado Aragua, el ministro del Interior del régimen dijo que las fuerzas norteamericanas enfrentarán una respuesta inesperada en caso de desatarse un conflicto armado: “Les va a caer del cielo la sorpresa”

Nueva amenaza de Diosdado Cabello

La dictadura de Maduro dijo que un buque militar de EEUU interceptó una embarcación venezolana en el mar Caribe

Según Yván Gil, canciller del régimen chavista, el hecho se habría producido a menos de 90 kilómetros de la Isla de La Blanquilla. Washington no se pronunció hasta el momento

La dictadura de Maduro dijo

María Corina Machado afirmó que “llegó el momento” de la liberación de Venezuela y dijo que luego será el turno de Cuba y Nicaragua

“Tendremos una región libre de comunismo, narcoterrorismo y tiranías”, aseveró la líder de la oposición venezolana, durante su participación virtual en la Conferencia Internacional “Salvar a Cuba”

María Corina Machado afirmó que

Trinidad y Tobago incautó 268 kilos de marihuana de una embarcación proveniente de Venezuela

La droga fue hallada en un pesquero, en un contexto de creciente tensión en el Caribe. La carga está valorada en 29 millones de dólares

Trinidad y Tobago incautó 268

El ministro de Defensa de Venezuela reveló parte de su plan contra la operación antinarco de Estados Unidos en el Caribe

Un general retirado del Ejército considera que el titular castrense tuvo la ilusión de disuadir a los buques del país norteamericano al mostrar en un mapa los “puntos críticos” y comentar para que sirven

El ministro de Defensa de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las diez competencias que decidirán

Las diez competencias que decidirán quién prospera y quién queda rezagado en la próxima década laboral

Persecución, que terminó en Balacera, en Usaquén, al norte de Bogotá, logró capturar a dos ladrones

Celebraron el cumpleaños de Dayro Moreno en el Palogrande: estuvo junto a sus padres y con torta incluida

¿Cómo estará el clima en Madrid?

Perú gana el Mundial de Desayunos con pan con chicharrón, pero no es la primera vez que el país se impone en un torneo de Ibai

INFOBAE AMÉRICA
Familiares de rehenes exigen un

Familiares de rehenes exigen un acuerdo inmediato: "El 7 de octubre no puede durar para siempre"

EAU convoca al encargado de negocios de Israel para protestar por el bombardeo contra Hamás en Qatar

Giorgio Armani dispuso en su testamento que la firma homónima debe venderse a LVMH, L'Oréal o EssilorLuxotica

El Banco Central de Perú reduce en 25 puntos básicos los tipos de interés, hasta el 4,25%

Reino Unido lanza más de un centenar de nuevas sanciones en un nuevo paquete de castigos contra Rusia

ENTRETENIMIENTO

Andrea Bocelli y Karol G

Andrea Bocelli y Karol G cantaron “Vivo por ella” y brillaron en el histórico concierto “Grace for the world” en el Vaticano

Por qué Taylor Swift quedó fuera del proceso judicial entre Justin Baldoni y Blake Lively

Gen V: la serie derivada de ‘The Boys’ que no puedes perderte en los estrenos de la semana del 15 al 21 de septiembre

El reencuentro de Fran Drescher y Charles Shaughnessy a 32 años de “The Nanny”

Chris Martin pidió al público “enviar amor” a la familia de Charlie Kirk durante el último show de Coldplay en Wembley