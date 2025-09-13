Venezuela

María Corina Machado afirmó que “llegó el momento” de la liberación de Venezuela y dijo que luego será el turno de Cuba y Nicaragua

“Tendremos una región libre de comunismo, narcoterrorismo y tiranías”, aseveró la líder de la oposición venezolana, durante su participación virtual en la Conferencia Internacional “Salvar a Cuba”

Guardar

La líder opositora venezolana María Corina Machado envió un mensaje de apoyo a los cubanos, durante su participación virtual en la Conferencia Internacional “Salvar a Cuba”, celebrada en Miami con motivo del 35 aniversario del Directorio Democrático Cubano.

Machado agradeció la presencia de congresistas estadounidenses y los calificó como “los grandes aliados de la causa democrática en Cuba, en Venezuela, en toda la región”. La dirigente subrayó que, tras más de dos décadas de lucha, Venezuela se encuentra cerca de recuperar la libertad. “Porque después de veintiséis años de lucha continua por la libertad, hoy Venezuela está finalmente muy cerca de conquistarla. Lo digo desde la esperanza, pero también desde la más absoluta convicción”, afirmó.

La líder opositora indicó que la sociedad venezolana se preparó durante años para este momento: “La sociedad venezolana tiene mucho tiempo preparándonos para este momento. Y el momento llegó. Lo hizo porque cada ciudadano tomó su decisión y asumió con determinación lo que implicaba conquistar la democracia y la libertad como nuestro único destino posible”.

Machado denunció que el régimen venezolano de Nicolás Maduro aplica terrorismo de Estado y comete crímenes de lesa humanidad y lo describió como un “régimen criminal, narcoterrorista, que no tiene escrúpulos, que ha mostrado su peor cara en los últimos meses”.

El dictador de Venezuela, Nicolás
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro y el líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La dirigente destacó que la persecución alcanza no solo a activistas y líderes comunitarios, sino también a sus familias: “Nadie mejor que el pueblo cubano para saber lo que son capaces de hacer estos regímenes criminales. En Venezuela, ya el régimen no solamente persigue a activistas, líderes comunitarios, también van contra sus familias”.

Además, confirmó que “Hoy hay más de ochocientos presos políticos y más de cien ciudadanos en desaparición forzosa y prolongada”.

Machado calificó estos actos como una señal de debilidad del régimen y llamó a la acción concertada: “Cada uno de estos delitos y sus dinámicas mafiosas, lo que son, son actos de desesperación y son un paso más en su propia derrota, porque ya nadie en el mundo democrático se engaña y el momento de actuar de manera concertada llegó”.

“Ya no hay lugar para la ingenuidad ni la equidistancia. Es inadmisible la neutralidad entre la justicia y el crimen, la democracia, la mafia. Es momento de posiciones nítidas, firmes y de acciones efectivas”, aseguró.

Machado confirmó que “Hoy hay
Machado confirmó que “Hoy hay más de ochocientos presos políticos y más de cien ciudadanos en desaparición forzosa y prolongada” (EFE)

La dirigente resaltó la resistencia regional frente a los regímenes autoritarios: “Mientras la relación entre el régimen castrista y el régimen chavista se afianzaba, nuestras sociedades resistían y nos organizábamos, como lo estamos haciendo hoy”.

Añadió que “Sin duda, el mal ha cooperado entre sí por mucho tiempo, pero Venezuela ya hoy tiene los días contados. Nuestro país está próximo a ser libre y ellos no lo duden. Vamos juntos inmediatamente por Cuba y Nicaragua, y finalmente tendremos una región libre de comunismo, narcoterrorismo y tiranías”.

Machado enfatizó la construcción de sociedades democráticas y la recuperación de los ciudadanos en el exilio: “Vamos a construir naciones seguras, prósperas, libres, democráticas. Naciones en las que va a regresar nuestros hijos a casa después de dolorosísimos exilios. Vamos a poder reencontrar a cada una de nuestras familias. Ya está pasando. Vamos a desmantelar este aparato criminal y entrar en una era luminosa en la que siempre recordaremos el sacrificio que miles y miles han hecho, pero que sin duda valió la pena.

“Yo sé que contamos con ustedes en este propósito y este sueño común. Es la misma causa Cuba y Venezuela, y no hay nada más poderoso que un pueblo que decidió ser libre. Que viva Cuba libre. Que viva Venezuela libre”, concluyó.

La dirigente resaltó la resistencia
La dirigente resaltó la resistencia regional frente a los regímenes autoritarios: “Mientras la relación entre el régimen castrista y el régimen chavista se afianzaba, nuestras sociedades resistían y nos organizábamos, como lo estamos haciendo hoy” (EP)

El evento contó también con la participación de representantes internacionales. El embajador de Lituania en Estados Unidos, Gediminas Varvuolis, expresó respaldo a la causa cubana: “Nunca hemos firmado el acuerdo de la Unión Europea (UE) con Cuba”.

Asimismo, denunció que “Vladimir Putin tiene títeres en los regímenes de Cuba y Bielorrusia” y llamó a apoyar a Ucrania: “Hay que luchar contra ellos. Ayudar a Ucrania que también es nuestra causa”.

El diputado sueco Bjorn Söder afirmó: “Estamos aquí porque creemos que Cuba tiene el derecho de ser libre. La democracia no es un privilegio, sino un derecho”. Propuso auditar la ayuda de la UE a Cuba, detener las transferencias al régimen de La Habana, apoyar a la sociedad civil e imponer sanciones contra los represores cubanos.

Temas Relacionados

VenezuelaCubaRégimen de VenezuelaRégimen cubanoMaría Corina MachadoNicolás MaduroMiguel Díaz CanelÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Trinidad y Tobago incautó 268 kilos de marihuana de una embarcación proveniente de Venezuela

La droga fue hallada en un pesquero, en un contexto de creciente tensión en el Caribe. La carga está valorada en 29 millones de dólares

Trinidad y Tobago incautó 268

El ministro de Defensa de Venezuela reveló parte de su plan contra la operación antinarco de Estados Unidos en el Caribe

Un general retirado del Ejército considera que el titular castrense tuvo la ilusión de disuadir a los buques del país norteamericano al mostrar en un mapa los “puntos críticos” y comentar para que sirven

El ministro de Defensa de

Diosdado Cabello amenazó con una “revolución armada” en Venezuela frente a la presencia militar de EEUU en el Caribe

El llamado “número dos” del chavismo señaló que la estrategia de la dictadura incluye movilizar a la Fuerza Armada, la milicia y organizaciones populares para responder ante cualquier acción estadounidense. “No es una guerra convencional”, dijo

Diosdado Cabello amenazó con una

El régimen de Maduro desplegó militares en “284 frentes de batalla” en Venezuela como respuesta a las maniobras de Estados Unidos en el Caribe

La dictadura chavista activó la operación “Independencia 200”, que involucra a las Fuerzas Armadas, milicias y trabajadores públicos, en medio de la escalada de tensión con Washington tras el despliegue de buques y aviones de combate estadounidenses frente a costas venezolanas

El régimen de Maduro desplegó

Edmundo González Urrutia celebró la decisión europea de incluir al Cartel de los Soles en la lista de grupos terroristas

El Parlamento aprobó la moción con 355 votos a favor. Desde Madrid, el ex candidato opositor calificó la medida como evidencia de la creciente preocupación internacional por las estructuras criminales del régimen de Maduro

Edmundo González Urrutia celebró la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
José Luis Rebordinos afirma que

José Luis Rebordinos afirma que es “engañoso” que haya tres películas argentinas en el Festival de San Sebastián

Pan con chicharrón peruano conquista el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos en un final histórico: así fue el anuncio

Arrestan a ciudadano estadounidense en Medellín por presunta explotación sexual de menores: los contactaba por redes sociales

Perú ganó el Mundial de Desayunos: Así fue la reacción de políticos y entidades públicas por la victoria del pan con chicharrón

Procuraduría atendió llamado de emergencia ante caso de presunto uso excesivo de la fuerza en hogar del Icbf en Bogotá

INFOBAE AMÉRICA
La llamada telefónica que condujo

La llamada telefónica que condujo a la captura del asesino de Charlie Kirk

Vingegaard, sobre el ritmo de Almeida y Hindley: "No he sentido que llegara a mi límite"

Elevan a más de 100 los muertos en un ataque de un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

VÍDEO: Netanyahu acusa a Sánchez de "amenaza genocida" por decir que España carece de armas nucleares

Janire González-Etxabarri y Rubén Vitoria se quedan como supervivientes españoles en el Mundial de Surf

ENTRETENIMIENTO

“Grey’s Anatomy” cumple 20 años:

“Grey’s Anatomy” cumple 20 años: el sorpresivo rol que asumirá Ellen Pompeo en la temporada 22

Emmys 2025: horarios, nominados y dónde ver en vivo la gala de premios

Grace for the World: horarios y dónde ver en vivo el concierto desde el Vaticano

Charlie Sheen recordó la noche en que su padre lo entregó a la Policía: “la mayor traición” que cambió su vida

Las revelaciones más impactantes de Charlie Sheen en su documental: sexo, sobredosis y hasta pago de extorsiones