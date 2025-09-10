EEUU advirtió que el dictador Nicolás Maduro “tiene decisiones que tomar” ante despliegue militar en el Caribe

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este martes que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, “tiene muchas decisiones que tomar” ante la operación militar estadounidense en el Caribe sur.

“Maduro tiene muchas decisiones que tomar. Estamos preparados para usar nuestro poder para destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a Estados Unidos”, señaló Hegseth en entrevista con Fox News, que publicó un adelanto de la entrega que saldrá este miércoles.

El líder del Pentágono agregó que “desde hace mucho tiempo Estados Unidos sabe que Maduro está involucrado en el narcotráfico”, al ser consultado sobre la recompensa de 50 millones de dólares que Washington mantiene por la captura del dictador caribeño.

La vigente recompensa de 50 millones de dólares que EEUU mantiene por la entrega del líder venezolano

La entrevista se realizó durante la visita no anunciada de Hegseth a Puerto Rico, donde supervisó a miles de militares estadounidenses desplegados en una operación destinada a combatir el narcotráfico proveniente de Venezuela. La misma ocurrió días después del despliegue de al menos diez cazas F-35 en la isla, como parte de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico en la región.

Durante su discurso a los integrantes de las Fuerzas Armadas el lunes, Hegseth afirmó que “se encuentran en primera línea” y recordó que no participan en un “ejercicio de entrenamiento”, sino en una operación real.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, confirmó la presencia de Hegseth y del jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine. La funcionaria declaró sentirse “honrada” con la visita y expresó su respaldo a las políticas de America First, agradeciendo a Trump el reconocimiento de la importancia estratégica de Puerto Rico para la seguridad nacional y la lucha contra los cárteles de droga y el “narco-dictador Nicolás Maduro”.

Asimismo, la mandataria subrayó en la red social X: “Garantizan la seguridad de nuestras fronteras y combaten las actividades ilícitas para proteger a los ciudadanos americanos y a nuestra nación”.

La operación en el Caribe sur incluye más de 15 buques de guerra (Europa Press)

En paralelo, la Casa Blanca reafirmó este martes su postura de que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es “ilegítimo”, según declaraciones de la portavoz del Ejecutivo estadounidense Karoline Leavitt durante una rueda de prensa en Washington.

Consultada acerca de posibles intervenciones militares en territorio venezolano, Leavitt afirmó: “Esta Administración (del presidente Donald Trump) considera que el régimen venezolano es ilegítimo y que resulta inaceptable para este presidente y su equipo permitir el tráfico de drogas ilegales y letales hacia Estados Unidos”.

La funcionaria también se refirió al ataque que realizaron fuerzas estadounidenses el pasado 2 de septiembre contra una lancha procedente de Venezuela con once presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua a bordo.

“Esto envía un mensaje claro a los narcotraficantes del mundo: el presidente no lo tolerará. La cantidad de droga incautada en esa embarcación podría haber causado la muerte de miles de estadounidenses. No permitiremos que ese veneno mortal entre en nuestro país”, sostuvo Leavitt.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt (REUTERS/Jonathan Ernst)

El régimen chavista condenó el ataque frente a sus costas y denunció una campaña de “manipulación mediática” impulsada por Washington.

Según el Pentágono, la operación en el Caribe sur incluye más de 15 buques de guerra, una decena de aeronaves y unos 7.000 efectivos, en lo que constituye una de las mayores movilizaciones navales de Estados Unidos en la región desde la década de 1980.

