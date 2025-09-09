Ex mandatarios iberoamericanos alertaron sobre los riesgos para María Corina Machado y exigieron garantías a su integridad

Fotografía de archivo de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado (EFE/ Miguel Gutiérrez)

La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), compuesta por treinta ex jefes de Estado y de Gobierno, advirtió este lunes sobre las amenazas contra la vida y la integridad física de María Corina Machado, líder opositora de Venezuela. El pronunciamiento atribuye tales riesgos a expresiones provenientes de la dictadura de Nicolás Maduro y sostiene que esas manifestaciones constituyen apología del crimen, antecedente de episodios violentos en la historia política regional.

La declaración, firmada por personalidades políticas de América Latina y España, solicita la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de los gobiernos de Brasil y Colombia para proteger a Machado.

“Adquiere gravedad dicha amenaza, pues también es cierto que se hace repetitiva en la región la apelación al asesinato de los líderes políticos más importantes, cuyos mensajes hablan del rescate de las libertades y del castigo de quienes usan a la política para coludir con las formas de criminalidad organizada, en lo particular la del narcotráfico”, advierte el texto.

Declaración del Grupo IDEA sobre María Corina Machado

Los firmantes señalaron que las amenazas contra Machado forman parte de un patrón que ya ha sido documentado por Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, relativos a violaciones de derechos humanos en Venezuela. El documento subraya casos recientes de asesinatos de figuras políticas como el candidato colombiano Miguel Uribe Turbay, el periodista y político ecuatoriano Fernando Villavicencio, y el oficial venezolano Ronald Ojeda, disidente refugiado en Chile.

Entre los ex presidentes que apoyaron la declaración se encuentran Mauricio Macri de Argentina; Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia; Eduardo Frei de Chile; Iván Duque, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe de Colombia; así como ex mandatarios de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. El comunicado hace énfasis en la continuidad de discursos hostiles y el riesgo de que se traduzcan en agresiones físicas.

El Grupo IDEA remarcó la necesidad de romper con la dinámica de violencia y persecución hacia opositores. Alertaron que la presencia de amenazas y de discursos intimidantes desde el poder propicia escenarios donde el hostigamiento puede desembocar en hechos luctuosos. “Las advertencias contra Machado se inscriben en un patrón documentado por Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela”, aseguraron.

Frente a este contexto, María Corina Machado expresó públicamente su reconocimiento por la solidaridad internacional.

“Mi agradecimiento profundo al Grupo Idea y a cada uno de los 30 ex presidentes que suscriben esta declaración, grandes amigos de la causa por la democracia y la Libertad de Venezuela”, señaló desde su cuenta en la red social X.

“Al régimen de Maduro lo único que le queda es el terror, la represión y la mentira. Creyeron que con ello iban a frenar a un pueblo que decidió ser libre. Resulta que ahora el miedo se instaló entre ellos y hagan lo que hagan, no hay vuelta atrás”, agregó.

María Corina Machado y Edmundo González en una foto durante la campaña presidencial 2024

Machado insistió en su confianza en un cambio político futuro: “Venezuela será libre. Habrá justicia, dignidad y prosperidad para todos los ciudadanos”. También mencionó la invitación a los ex presidentes firmantes, junto a Edmundo González Urrutia, a visitar Venezuela.

“Para Edmundo González Urrutia y para mí será un honor recibirlos en Venezuela, queridos presidentes”, dijo Machado.

El documento del Grupo IDEA convoca a liderazgos regionales y organismos multilaterales a asumir acciones concretas en defensa de los derechos humanos y de la oposición venezolana, con énfasis en la urgencia de medidas de protección y seguimiento internacional.

Las preocupaciones planteadas por los ex jefes de Estado se inscriben en un contexto latinoamericano marcado por ataques a figuras opositoras y por la preocupación creciente sobre el respeto a los derechos fundamentales y la seguridad de quienes desafían al poder.

(Con información de EFE)