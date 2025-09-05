Venezuela

En medio de la tensión con Estados Unidos, la dictadura de Venezuela estrecha su relación con China con un proyecto petrolero

La plataforma china Alula cruzó el Lago de Maracaibo rumbo a Lagunillas, donde busca reactivar campos petroleros paralizados y quintuplicar la producción en menos de dos años

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial
FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de un petrolero en la terminal petrolera de Bajo Grande en el Lago de Maracaibo, en el municipio de San Francisco, Venezuela. 5 de enero de 2023 (REUTERS/Isaac Urrutia)

La primera instalación flotante para producir crudo en un proyecto de 1.000 millones de dólares operado por China Concord Resources Corp (CCRC) ya está en el Lago de Maracaibo. La Alula, una plataforma autoelevable, cruzó el puente del lago y se dirige a Lagunillas, según Reuters.

La movida es el primer gran despliegue de infraestructura en años en la segunda zona productora del país. CCRC apunta a reactivar dos campos —Lago Cinco y Lagunillas Lago— y llevar la producción desde los 12.000 barriles diarios actuales hasta 60.000 a fines de 2026.

El arribo de la Alula corona una negociación que CCRC inició el año pasado con PDVSA bajo un esquema de contrato de producción compartida por 20 años, creado en 2020 para operar en un entorno de sanciones. La estatal y el Ministerio de Petróleo no respondieron a pedidos de comentario, informó Reuters.

La empresa china trasladó personal técnico desde Zhoushan con el objetivo de reabrir de forma acelerada alrededor de 100 pozos. El diseño operativo prevé una canasta de crudos: el ligero quedará para PDVSA; los grados más pesados irán a China, de acuerdo con fuentes citadas por la agencia.

Fotografía de estructuras petroleras abandonadas
Fotografía de estructuras petroleras abandonadas en el Lago de Maracaibo, el en Maracaibo (Venezuela) (EFE/ Henry Chirinos)

CCRC no es un gigante estatal como CNPC o Sinopec. Su desembarco directo en operación upstream es poco común para una firma privada china en un miembro de la OPEP bajo sanciones, matiz central para no sobredimensionar la inversión.

La propia CCRC reconoce el vacío que dejaron las sanciones. “Debido a las sanciones de Estados Unidos contra el sector petrolero de Venezuela, ninguna gran empresa se atrevería a operar allí, dejando las oportunidades a compañías pequeñas como Concord”, dijo a Reuters un ejecutivo implicado en el proyecto.

El régimen de Nicolás Maduro necesita oxígeno. PDVSA estabilizó la producción venezolana en torno a 1 millón barriles por día este año; las exportaciones subieron en agosto a un máximo de nueve meses, unos 966.500 barriles por día. Son avances relativos frente a un aparato petrolero deteriorado.

El marco legal que permitió este acuerdo es la Ley Antibloqueo, aprobada en 2020 por la Asamblea Nacional Constituyente controlada por el chavismo. La norma autoriza al régimen a firmar contratos con empresas privadas —como el de China Concord— sin pasar por el Parlamento ni por mecanismos de supervisión pública. Según un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), esta ley abre la puerta a la entrada de capital extranjero en el sector petrolero, pero al mismo tiempo concentra el poder en manos de Maduro y reduce los contrapesos institucionales.

El movimiento chino ocurre en un Caribe con tensión militar creciente. Esta semana, Washington confirmó un despliegue mayor al habitual de buques en el sur del Caribe, con al menos siete unidades y un submarino de ataque rápido, como parte de la ofensiva contra el narcotráfico.

EEUU ofrece una lata recompensa
EEUU ofrece una lata recompensa por Nicolás Maduro a quien señala de narcoterrorista

En ese contexto, el martes fuerzas estadounidenses realizaron un ataque letal contra una embarcación procedente de Venezuela “sospechosa de transportar narcóticos”. “Acabamos de, en los últimos minutos, literalmente hundir un barco, un barco que transportaba drogas”, dijo el presidente Donald Trump ante la prensa en la Casa Blanca. El operativo dejó 11 muertos.

Maduro denunció que el “despliegue naval” busca un cambio de régimen. “Ellos están buscando un cambio de régimen mediante una amenaza militar”, afirmó en conferencia de prensa en Caracas.

Las acusaciones de Washington no son nuevas. En 2020, el Departamento de Justicia imputó a Maduro y a otros altos cargos por narcoterrorismo y describió su papel en el Cartel de los Soles.

El 7 de agosto pasado, Estados Unidos duplicó la recompensa por información que lleve a la detención de Maduro, a 50 millones de dólares. La administración justificó el aumento por presuntos vínculos con redes criminales.

Para Beijing, el esquema asegura barriles pesados con descuento y sin exposición corporativa de sus estatales. Para Caracas, implica caja y know-how sin ceder el control formal de los activos. Para la región, es otra pieza del avance chino en sectores estratégicos de países sancionados.

El calendario de CCRC es ambicioso. La meta de 60.000 barriles por día a fines de 2026 depende de reabrir pozos, reparar líneas y asegurar logística en una cuenca con tuberías envejecidas y cortes eléctricos. Los próximos meses fijarán si la Alula es el inicio de un rebote o una promesa más en una industria acostumbrada a anunciar más de lo que entrega.

En el tablero geopolítico, la imagen es clara: mientras el régimen de Maduro enfrenta mayor presión militar y judicial de Estados Unidos, China afianza una posición operativa en el corazón histórico del petróleo venezolano. El lago vuelve a ser noticia; esta vez, con una plataforma que mide algo más que metros: mide poder.

Temas Relacionados

ChinaVenezuelaPetróleo

Últimas Noticias

Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, cumplió 240 días detenido y en paradero desconocido

Su esposa, Mariana González, denunció que la dictadura de Maduro lo mantiene incomunicado luego de su arresto el pasado 7 de enero

Rafael Tudares, yerno de Edmundo

Marco Rubio: “Nicolás Maduro es un narcoterrorista fugitivo de la Justicia de Estados Unidos”

El secretario de Estado norteamericano arremetió contra el régimen venezolano, defendió el reciente ataque militar contra una embarcación vinculada al narcotráfico y anunció la designación de las bandas ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas extranjeras

Marco Rubio: “Nicolás Maduro es

Voluntad Popular exigió conocer el paradero del padre de un activista opositor al régimen de Nicolás Maduro

Se trata de Julio Velazco, progenitor de Marcos Velazco, militante de Vente Venezuela, partido liderado por María Corina Machado

Voluntad Popular exigió conocer el

De opositor a chavista: la traición de José Gregorio Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro expulsado de la Argentina

El ex legislador funcional a la dictadura venezolana, fue obligado a abandonar el país por el gobierno de Milei en medio de tensiones diplomáticas y endurecimiento de políticas migratorias

De opositor a chavista: la

Voluntad Popular llamó a la comunidad internacional a pronunciarse por el traslado de los activistas detenidos Roland Carreño y Freddy Superlano

El partido opositor venezolano subrayó que permanecen en “paradero desconocido”

Voluntad Popular llamó a la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
David Monreal habla sobre polémica

David Monreal habla sobre polémica de su hermano menor con Morena en Zacatecas: “Que cada quien se haga responsable de sus dichos”

Diego Molano advirtió que “Colombia se está quedando fuera de esa alianza” tras visita de Marco Rubio a Ecuador

Ministro de Defensa, gobernadora del Valle y alcalde de Cali se fueron de “compras” a local afectado por atentado en la base aérea

La verdad detrás de la mamá que lloró al dejar a su hijo en el kínder en Chiapas

James Rodríguez enlazará su tercer mundial con Colombia en su cuarta Eliminatoria: continúa el “romance” del ‘10′ en el máximo certamen futbolístico

INFOBAE AMÉRICA
Trump pedirá al Supremo una

Trump pedirá al Supremo una "resolución urgente" sobre el futuro de sus aranceles

De la calle al museo: una intervención de Banksy será protagonista de la reapertura de una emblemática institución británica

Ascienden a 19 los empleados de Naciones Unidas detenidos el fin de semana por los hutíes en Yemen

El Departamento de Justicia investiga a la gobernadora de la Reserva Federal por supuesto fraude hipotecario

Opositores exiliados de Nicaragua exigieron a la ONU un pronunciamiento por las muertes de disidentes bajo custodia de la dictadura

ENTRETENIMIENTO

La historia de la mujer

La historia de la mujer de 81 años que se volvió Dj tras la muerte de su esposo

¿Qué pasó con el elenco de “Xena: La princesa guerrera”? Así lucen a 30 años de su estreno

Un ídolo del rock, un auto que nunca condujo y una experiencia inolvidable: Liam Gallagher anunció la venta de su emblemático Aston Martin

Se reveló la causa de muerte de Dan Rivera, el cuidador de Annabelle

La exestrella de Disney Channel, Dan Benson defendió su decisión de tener OnlyFans: “El dinero es demasiado”