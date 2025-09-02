Venezuela

La oposición venezolana denunció la detención de dos activistas y exigió una prueba de vida

Amnistía Internacional denunció un “aumento drástico” de las detenciones cometidas de “forma sistemática” en Venezuela desde las presidenciales del año pasado, y dijo ver en estos casos “elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada”

María Machado en la izquierda
María Machado en la izquierda Yone Molina y en la derecha con Jesús Castillo

El partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, denunció este lunes el arresto de sus activistas Yones Molina y Jesús Castillo en el estado Mérida (oeste) por parte, aseguró, de “grupo de civiles armados”.

A través de X, VV indicó que las detenciones de Molina —su coordinador de Comunicaciones en Mérida— y Castillo —coordinador de Organización en este estado— se produjeron este domingo.

“Esta arremetida pretende silenciar a la juventud venezolana que, a diario, lucha por permanecer en el país”, afirmó la formación opositora.

VV exigió que se informe el sitio de reclusión de ambos detenidos, así como su “libertad inmediata”.

Además, manifestó que la comunidad internacional “no puede permanecer silente ante la arremetida del régimen contra los venezolanos”.

Por otro lado, el partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) exigió este lunes una prueba de vida de sus activistas detenidos Freddy Superlano y Roland Carreño, luego de que fueran supuestamente trasladados a un “paradero desconocido” desde su sitio de reclusión en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), El Helicoide, en Caracas.

Foto de archivo del opositor
Foto de archivo del opositor venezolano Freddy Superlano

“De manera extraoficial se conoció que ambos fueron sacados del Helicoide hace más de 24 horas, vestidos con bragas azul y amarillo, y trasladados en camionetas del Sebin. Desde entonces, se desconoce su destino”, manifestó VP en su cuenta de X.

Asimismo, según la formación política, “en algún momento se especuló que podrían haber sido presentados en tribunales, pero no existe información oficial sobre su ubicación actual”.

Exigimos de inmediato al régimen una fe de vida de Roland Carreño y Freddy Superlano, su inmediata liberación, pues nunca debieron estar presos y que cese la política de odio y persecución contra quienes luchamos por una Venezuela libre”, señaló VP.

De igual forma, llamó a la comunidad internacional, organismos multilaterales y defensores de derechos humanos a “pronunciarse de manera firme ante esta grave violación”.

Superlano fue detenido el 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó de manera fraudulenta ganador a Nicolás Maduro, un resultado no reconocido por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ni por numerosos países, que insisten en que el verdadero vencedor fue Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado.

Fotografía de archivo del periodista
Fotografía de archivo del periodista venezolano Roland Carreño

Por su parte, Carreño fue detenido el 2 de agosto del año pasado, en el contexto de la crisis poselectoral que se desató en el país por la denuncia de fraude en las presidenciales.

Carrero había sido detenido antes, el 26 de octubre de 2020, acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra y excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el Gobierno y la PUD, en Barbados.

Este sábado, la ONG venezolana Provea denunció, en una publicación a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que en el país ha habido un “incremento de los casos de personas detenidas arbitrariamente” y “sometidas a largos períodos de incomunicación”, sin que familiares, abogados y organizaciones sepan su “paradero o condiciones de reclusión”.

Provea, que describe en el informe 23 casos documentados entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, advirtió que los familiares enfrentan “situaciones desafiantes” cuando intentan “agotar las vías regulares ante las autoridades competentes, sin obtener respuesta oportuna”.

El pasado julio, Amnistía Internacional (AI) advirtió de un “aumento drástico” de las detenciones cometidas de “forma sistemática” en Venezuela desde las presidenciales del año pasado, y dijo ver en estos casos “elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada”.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, calificó como “falso” lo señalado por AI y aseguró entonces que las acciones del Estado en “defensa de la paz y la autodeterminación” se basan en los principios constitucionales y legales que rigen al país.

(Con información de EFE)

