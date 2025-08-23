Venezuela

María Corina Machado llamó a desobedecer a la dictadura de Maduro: “Pretenden que salgas a defenderlos cuando ellos se esconden”

La líder opositora venezolana envió un mensaje contundente ante la convocatoria del régimen a formar “fuerzas milicianas” ante el despliegue de buques norteamericanos en el mar Caribe para combatir el narcotráfico

Guardar
María Corina Machado llamó a
María Corina Machado llamó a los venezolanos a "desobedecer" al dictador Maduro

En medio de las tensiones por las crecientes presiones de Estados Unidos sobre el régimen chavista, la líder opositora venezolana María Corina Machado llamó a la población, una vez más, a “desobedecer” al dictador Nicolás Maduro, quien días arepas convocó para este fin de semana una jornada nacional de “alistamiento de las fuerzas milicianas”.

“Hoy, nuevamente, desobedece; ignóralos, déjalos solos. Estos cobardes quieren utilizarte para aparentar fuerza, cuando la realidad es que se están desmoronando. Pretenden que tú salgas a defenderlos cuando ellos se esconden", manifestó la líder opositora en sus redes sociales.

En ese sentido, afirmó que el país presencia uno de los últimos actos de una “tiranía que termina como empezó: con mentira, chantaje, odio y violencia”.

Según Machado, la dignidad y valentía del pueblo venezolano prevalecen ante los intentos de intimidación del régimen chavista. Acusó, además, a las autoridades chavistas de haber saqueado el país, separar familias, cometer crímenes y violar derechos humanos; crímenes por los cuales, aseguró, son buscados internacionalmente.

El régimen de Venezuela moviliza
El régimen de Venezuela moviliza a la milicia en respuesta al despliegue de buques de guerra estadounidenses (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La líder opositora sostuvo que “quisieron quebrar a la gente a punta de terror y amenazas”, pero Venezuela “los dejó solos”, una reacción que atribuyó a un país cansado que anhela respeto y justicia.

Machado envió un mensaje directo a empleados públicos, militares, policías, jueces, maestros y trabajadores en general, asegurando que el régimen de Maduro está llegando a su fin y que se aproxima un período donde la unidad nacional permitirá superar la opresión y la miseria.

Por ese motivo, pidió a la población desobedecer los intentos del gobierno para aparentar fortaleza y no dejarse utilizar. Enfatizó que las plazas vacías de Venezuela simbolizan el cambio que se avecina y transmitió confianza al afirmar: “No tengas miedo. No estás solo. Ellos sí”.

Durante la semana Maduro había convocado a una jornada nacional de alistamiento de las “fuerzas milicianas” el fin de semana. La medida surge tras el anuncio del patrullaje de buques por parte de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de Venezuela, para combatir el narcotráfico.

El dictador venezolano precisó que la convocatoria está dirigida a milicianos, reservistas y ciudadanos dispuestos a sumarse al “Plan Nacional de Soberanía y Paz”. Subrayó que la orden de “defender la patria” está establecida y calificó como “necesario y oportuno” este llamado, que incluye acciones en cuarteles, plazas centrales y sedes de defensa integral.

Cada vez es mayor la
Cada vez es mayor la presión sobre la dictadura de Maduro

En este contexto, el mandatario chavista ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, tras el anuncio de Estados Unidos de aumentar la recompensa por información que lleve a su captura a USD 50 millones.

En respuesta, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló la disposición de Washington para “usar todo su poder” contra el flujo de drogas hacia su territorio. Según CNN, Estados Unidos ya desplazó a 4.000 agentes, principalmente infantes de Marina, a Latinoamérica y el Caribe, y reforzó su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia del régimen, Diosdado Cabello, confirmó el despliegue de fuerzas venezolanas en las aguas nacionales. Además, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó en Fox sobre la incautación de USD 700 millones en bienes vinculados a Maduro y reiteró acusaciones de narcotráfico.

En un acto transmitido desde el Legislativo en Caracas, Maduro acusó el viernes a Estados Unidos de buscar un “cambio de régimen” mediante métodos “terroristas y militares”. Sostuvo que la amenaza de envío de buques estadounidenses es “inmoral, criminal e ilegal”.

Temas Relacionados

María Corina MachadoCrisis en VenezuelaNicolás MaduroEstados Unidos

Últimas Noticias

La ONG Transparencia Venezuela alertó sobre una red de buques petroleros fantasmas y desvío de recursos

Al menos 24 embarcaciones ocultaron su identidad el pasado mes de julio, mientras firmas especializadas identifican maniobras sistemáticas para evadir la supervisión internacional y manipular datos de ubicación

La ONG Transparencia Venezuela alertó

María Corina Machado denunció que nueve presos políticos intentaron suicidarse en la cárcel de Tocorón

La líder opositora venezolana alertó que habrían intentado quitarse la vida debido a las condiciones “inhumanas” de detención. Responsabilizó a Nicolás Maduro y pidió a la comunidad internacional visibilizar la crisis carcelaria en Venezuela

María Corina Machado denunció que

Guyana alertó sobre el aumento del crimen transnacional en la región y pidió enfrentar al Cartel de los Soles

Las autoridades advirtieron que las actividades de la organización narcoterrorista afectan la paz, la seguridad y la gobernabilidad democrática en América Latina y el Caribe

Guyana alertó sobre el aumento

Brian Fonseca, académico de Florida: “Es la primera vez que EEUU reúne instrumentos militares de poder contra el narcoterrismo en América Latina”

El experto universitario estadounidense reflexiona sobre la magnitud inédita de la movilización de fuerzas navales y marines en la región caribeña y su significado estratégico

Brian Fonseca, académico de Florida:

El régimen de Maduro convocó a una jornada de alistamiento en cuarteles y plazas: “Para todos los milicianos y todas las milicianas”

El dictador de Venezuela quiere que la actividad tenga lugar en las localidades de todo el país y las bases del Ejército y la Milicia Bolivariana. Volvió a atacar a Estados Unidos por enviar buques a combatir al narcotráfico del Cártel de los Soles, vinculado al gobierno de Caracas

El régimen de Maduro convocó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevo revés en proceso de

Nuevo revés en proceso de Daniel Sancho, su defensa apela condena por asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia

Egresadas de la Universidad Nacional Agraria La Molina crean gaseosa 100% natural y sin aditivos que rescata la riqueza botánica del Perú

J Balvin hizo historia al llevar el reguetón a Vietnam: “Estamos cantando en lugares donde siempre soñé”

Gobernador de Cundinamarca descartó presencia de disidencias tras captura del hermano de alias Iván Mordisco

Carlos Slim: qué relación tuvo el empresario más rico de México con Marcial Maciel, fundador de Los Legionarios de Cristo

INFOBAE AMÉRICA
La Comisión Electoral siria relega

La Comisión Electoral siria relega a Sueida y las regiones kurdas en las próximas elecciones legislativas

Familiares de rehenes instan a Netanyahu a aceptar la propuesta de alto el fuego avalada por Hamás

Manifestantes y rivales protestan en los hoteles en los que se aloja a inmigrantes por todo Reino Unido

Jasper Philipsen manda en el esprint de Novara y es el primer líder de La Vuelta

Ledo agradece a las organizaciones sindicales la desconvocatoria de la huelga en las escuelas infantiles

ENTRETENIMIENTO

La madre de Lorenzo Méndez

La madre de Lorenzo Méndez le rogó a su hijo que termine su relación con Claudia Galván: “No lo puedo aceptar”

Los hermanos Duffer dejan Netflix tras el final de “Stranger Things”

De los viajes en colectivo de ocho horas a tocar en Wembley: la historia de la violinista venezolana que brilla con Coldplay

La hermana menor de Britney Spears reveló que padece un problema dermatológico

Tragedia en “Emily in Paris”: Diego Borella, asistente de dirección, murió repentinamente en pleno rodaje de la serie