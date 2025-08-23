María Corina Machado llamó a desobedecer a la dictadura de Maduro: “Pretenden que salgas a defenderlos cuando ellos se esconden”

María Corina Machado llamó a los venezolanos a "desobedecer" al dictador Maduro

En medio de las tensiones por las crecientes presiones de Estados Unidos sobre el régimen chavista, la líder opositora venezolana María Corina Machado llamó a la población, una vez más, a “desobedecer” al dictador Nicolás Maduro, quien días arepas convocó para este fin de semana una jornada nacional de “alistamiento de las fuerzas milicianas”.

“Hoy, nuevamente, desobedece; ignóralos, déjalos solos. Estos cobardes quieren utilizarte para aparentar fuerza, cuando la realidad es que se están desmoronando. Pretenden que tú salgas a defenderlos cuando ellos se esconden", manifestó la líder opositora en sus redes sociales.

En ese sentido, afirmó que el país presencia uno de los últimos actos de una “tiranía que termina como empezó: con mentira, chantaje, odio y violencia”.

Según Machado, la dignidad y valentía del pueblo venezolano prevalecen ante los intentos de intimidación del régimen chavista. Acusó, además, a las autoridades chavistas de haber saqueado el país, separar familias, cometer crímenes y violar derechos humanos; crímenes por los cuales, aseguró, son buscados internacionalmente.

El régimen de Venezuela moviliza a la milicia en respuesta al despliegue de buques de guerra estadounidenses (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La líder opositora sostuvo que “quisieron quebrar a la gente a punta de terror y amenazas”, pero Venezuela “los dejó solos”, una reacción que atribuyó a un país cansado que anhela respeto y justicia.

Machado envió un mensaje directo a empleados públicos, militares, policías, jueces, maestros y trabajadores en general, asegurando que el régimen de Maduro está llegando a su fin y que se aproxima un período donde la unidad nacional permitirá superar la opresión y la miseria.

Por ese motivo, pidió a la población desobedecer los intentos del gobierno para aparentar fortaleza y no dejarse utilizar. Enfatizó que las plazas vacías de Venezuela simbolizan el cambio que se avecina y transmitió confianza al afirmar: “No tengas miedo. No estás solo. Ellos sí”.

Durante la semana Maduro había convocado a una jornada nacional de alistamiento de las “fuerzas milicianas” el fin de semana. La medida surge tras el anuncio del patrullaje de buques por parte de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de Venezuela, para combatir el narcotráfico.

El dictador venezolano precisó que la convocatoria está dirigida a milicianos, reservistas y ciudadanos dispuestos a sumarse al “Plan Nacional de Soberanía y Paz”. Subrayó que la orden de “defender la patria” está establecida y calificó como “necesario y oportuno” este llamado, que incluye acciones en cuarteles, plazas centrales y sedes de defensa integral.

Cada vez es mayor la presión sobre la dictadura de Maduro

En este contexto, el mandatario chavista ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, tras el anuncio de Estados Unidos de aumentar la recompensa por información que lleve a su captura a USD 50 millones.

En respuesta, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló la disposición de Washington para “usar todo su poder” contra el flujo de drogas hacia su territorio. Según CNN, Estados Unidos ya desplazó a 4.000 agentes, principalmente infantes de Marina, a Latinoamérica y el Caribe, y reforzó su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia del régimen, Diosdado Cabello, confirmó el despliegue de fuerzas venezolanas en las aguas nacionales. Además, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó en Fox sobre la incautación de USD 700 millones en bienes vinculados a Maduro y reiteró acusaciones de narcotráfico.

En un acto transmitido desde el Legislativo en Caracas, Maduro acusó el viernes a Estados Unidos de buscar un “cambio de régimen” mediante métodos “terroristas y militares”. Sostuvo que la amenaza de envío de buques estadounidenses es “inmoral, criminal e ilegal”.