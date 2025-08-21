Venezuela

Gladys Requena dejó el cargo de Inspectora General de Tribunales en Venezuela en medio de rumores de conspiración contra el régimen

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la histórica dirigente chavista presentó una “renuncia irrevocable”, aunque versiones periodísticas aseguran que fue forzada y que está bajo investigación, en un contexto de purgas internas

Guardar
Imagen de archivo de Gladys
Imagen de archivo de Gladys Requena, Inspectora General de Tribunales de Venezuela

La histórica dirigente de la dictadura chavista Gladys Requena dejó su puesto como inspectora general de tribunales en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, anunció este miércoles la supuesta “renuncia irreversible” de Requena durante una sesión parlamentaria, mientras circulan rumores sobre presuntas detenciones en el interior del oficialismo por “conspiración” y crecientes tensiones con sectores de la izquierda crítica.

Según Rodríguez, Requena comunicó su “intención de renunciar de manera irreversible” al alto cargo dentro del Poder Judicial. El presidente de la AN indicó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue notificado de inmediato y procedió a designar de forma temporal a un reemplazante para asumir las funciones de control disciplinario dentro del sistema judicial venezolano.

La noticia coincide con una ola de rumores en redes sociales acerca de detenciones vinculadas a presuntos casos de conspiración contra el régimen chavista. El periodista Jesús Medina Ezaine declaró en plataformas digitales: “Gladys Requena no renunció, la hicieron renunciar y está siendo investigada por presunta conspiración”. Medina Ezaine apuntó hacia tensiones dentro del chavismo gobernante y cuestionando la versión oficial difundida por las autoridades legislativas.

Requena ha ocupado diferentes cargos en la estructura de poder chavista: fue diputada por la región de Vargas, ministra de la Mujer durante los años 2015 y 2016, y segunda vicepresidenta de la extinta Asamblea Nacional Constituyente (2018-2020). Desde entonces, se desempeñaba como principal autoridad en el área de control disciplinario del Poder Judicial, una función clave en la vigilancia interna y el esquema de disciplina de jueces y tribunales.

Dentro de la sesión parlamentaria, Rodríguez remarcó que la decisión había sido remitida por escrito por Requena y calificó la salida como voluntaria y definitiva. El Tribunal Supremo de Justicia, por su parte, habría completado el procedimiento reglamentario tras recibir la notificación y asignado, en carácter provisional, un reemplazo cuyo nombre no trascendió durante la jornada.

Imagen de archivo de Nicolás
Imagen de archivo de Nicolás Maduro en la juramentación para un tercer mandato de seis años ante el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en Caracas, Venezuela, el 10 de enero de 2025 (REUTERS)

El contexto en el que se produce la salida de Requena expondría señales de fractura y purgas dentro de la estructura del chavismo, marcado por recientes medidas dirigidas a sectores de la izquierda crítica y el chavismo disidente. Las fuentes oficiales no mencionaron investigaciones en curso ni precisaron detalles sobre detenciones o nuevos procesos judiciales.

Este martes, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció lo que calificó como una “ofensiva antidemocrática y autoritaria” del régimen de Nicolás Maduro contra fuerzas populares y sindicales críticas de su gestión. Pedro Eusse, dirigente del PCV, señaló que el Ejecutivo busca “mantener una falsa narrativa de que es de izquierda y socialista, mientras persigue, criminaliza y estigmatiza a quienes levantan banderas de justicia social y defensa de los derechos humanos”. El dirigente también denunció la “detención arbitraria y desaparición forzada temporal” de los sindicalistas Nelson Torrealba y Roberto Campero, quienes permanecen incomunicados en el estado Aragua.

En paralelo, Maduro ha acusado en días recientes a ONG y fundaciones internacionales de financiar a supuestos infiltrados en el chavismo para “atacar desde adentro” a su Gobierno, asegurando que se trata de una investigación en curso.

Gladys Requena se convirtió en la figura más reciente que deja un alto cargo en el Poder Judicial bajo circunstancias señaladas por sectores independientes como irregulares. Las especulaciones en redes sociales sobre una posible investigación por conspiración y presiones internas, sumadas a la discreción de la Asamblea Nacional y el TSJ, mantienen la atención pública sobre la situación política al interior del oficialismo.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

VenezuelaNicolás MaduroPurgaConspiraciónGladys Requenaúltimas noticias américa

Últimas Noticias

Paraguay declara al Cartel de los Soles de Nicolás Maduro como grupo terrorista

El Senado ya lo resolvió y sólo resta la firma del presidente Santiago Peña. De esta forma, se suma al criterio de Ecuador que también se pronunció sobre el grupo criminal venezolano

Paraguay declara al Cartel de

El fiscal del caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional quedó apartado por presunto conflicto de intereses

Las inquietudes surgieron al conocerse la relación familiar entre Karim Khan y la abogada Venkateswari Alagendra, su cuñada, quien integra el equipo legal que defiende al régimen de Nicolás Maduro

El fiscal del caso Venezuela

Un ciudadano francés permanece secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela desde el mes de junio

Familiares y organizaciones internacionales reclaman la liberación de Camilo Pierre Castro, arrestado en la frontera con Colombia cuando intentaba ingresar regularmente al suelo venezolano

Un ciudadano francés permanece secuestrado

El Partido Comunista de Venezuela denunció una “ofensiva antidemocrática y autoritaria” contra los movimientos de izquierda

El activista Pedro Eusse dijo que el régimen de Nicolás Maduro “persigue, criminaliza y estigmatiza a quienes levantan banderas de justicia social y defensa de los derechos humanos”

El Partido Comunista de Venezuela

El régimen de Venezuela prohibió por 30 días la compra, venta y uso de drones en todo el país

El dictador Nicolás Maduro suma esta medida al despliegue de 4,5 millones de milicianos como respuesta al envío de barcos de EEUU al Caribe para combatir el narcotráfico

El régimen de Venezuela prohibió
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Falta el nombramiento de Lord

“Falta el nombramiento de Lord Molécula”: el PRI ironiza sobre asignación de embajadas

Paro de este jueves 21 de agosto será acatado por más de 400 empresas: “Los Chinos no van a salir y se sumarán más compañías”

Paro este jueves 21 de agosto: “Por el momento, no vamos a plantear virtualidad en colegios de Lima y Callao”, dijo titular del Minedu

Del Valle Sagrado a Cambridge: la travesía de Paddington, un perro callejero peruano que conquistó a una viajera británica

Paro de transportistas 21 de agosto: estos serán los horarios del Metropolitano, Corredores, Metro de Lima y AeroDirecto

INFOBAE AMÉRICA
La desnutrición infantil se triplica

La desnutrición infantil se triplica desde marzo en la Franja de Gaza, según la ONU

Las actas de la Fed muestran a Bowman y Waller defendiendo en solitario bajar los tipos frente a la mayoría

Detenidas trece personas vinculadas al asesinato de dos funcionarios de la capital de México

El Infoca da por estabilizado el incendio declarado en Benamaurel y trabaja para su control

El huracán 'Erin' pone en guardia a la costa este de Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Murió el juez Frank Caprio

Murió el juez Frank Caprio tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas

Slash: la faceta del legendario guitarrista como cineasta y las palabras de Keith Richards que lo motivaron

La razón por la que Mark Hamill estuvo a punto de abandonar Estados Unidos

El tórrido romance de Billy Joel y la supermodelo Christie Brinkley: así la conquistó en un concierto de los Beach Boys

Kirsten Dunst reveló el aterrador momento que vivió con su hijo James durante un rodaje en Budapest