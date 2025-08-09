Francis Fukuyama exigió a Nicolás Maduro la libertad del estudiante Jesús Armas, detenido por el aparato represivo de Venezuela

Francis Fukuyama exigió la libertad de dirigente estudiantil Jesús Armas, detenido por la dictadura de Nicolás Maduro

(Desde Washington, Estados Unidos) Jesús Armas es un prestigioso dirigente político que enfrenta a la dictadura de Nicolás Maduro. El 10 de diciembre de 2024, Armas fue secuestrado por los grupos de tareas del regimen caribeño, y desde ese momento se encuentra detenido, aislado, incomunicado y acusado de terrorismo internacional.

Armas participó en cursos de la Fundación Obama y logró ingresar a un programa académico en la Universidad de Stanford bajo la tutoría Francis Fukuyama, autor del conocido ensayo El Fin de la Historia y el Último Hombre, que planteaba una nueva etapa en la humanidad tras la caída del Muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética.

Jesús Armas, dirigente estudiantil detenido por la dictadura de Nicolás Maduro

Hace unos días, Fukuyama encabezó una conferencia académica para exigir la libertad de Armas, que durante los primeros días de su detención ilegal sufrió largas sesiones de torturas cometidas por los represores de la dictadura venezolana.

Cuando fue torturado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia del Estado (SEBIN), Armas fue preguntado sobre la ubicación de Maria Corina Machado -dato que desconocía, y rechazó convertirse en un agente del régimen a cambio de recuperar la libertad.

La presión internacional logró que Armas fuera blanqueado por el aparato represivo de Maduro, y desde hace casi ocho meses se encuentra detenido ilegalmente en el Helicoide.

Jesus Armas y María Corina Machado, líder de la oposición política en Venezuela

Junto a Armas se encuentran los siguientes presos políticos:

Freddy Superlano, Américo De Grazia, Roland Carreño Gutiérrez, Perkins Rocha, Biagio Pilieri, Pedro Miguel Guanipa, Rafael Ramírez Colina, David Barroso Chirinos, Alfredo Javier Diaz Figueroa, Jesús Armas, Luis Palocz, Rafael Tudarez, Enrique Márquez, Noel Álvarez, Luis Somaza, Eduardo Torrez y Catalina Ramos.

La dictadura imputó a Armas los delitos de Asociación para Delinquir, Financiamiento al terrorismo, Conspiración con el gobierno extranjero y Traición a la patria.

Y tras 10 meses de detención ilegal, el régimen caribeño no aportó una sola evidencia contra el reconocido defensor de los derechos humanos en Venezuela.

Nicolás Maduro, dictador de Venezuela

Fukuyama reclamó la libertad de Armas, ante una compleja situación política e institucional en Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó anteayer un informe sobre la sistemática represión ilegal cometida por Maduro, que se apoya en los grupos de tarea para perpetuarse en el poder.

El informe de la CIDH sostiene:

“El propio Maduro declaró públicamente que más de 2.000 personas habían sido detenidas en relación con las protestas postelectorales. El fiscal general de Venezuela confirmó que 25 personas habían muerto en ese mismo contexto. De las 25 muertes documentadas, 24 fueron causadas por heridas de bala en la cabeza y el tórax, y una por una paliza mortal. Solo una víctima pertenecía a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); las demás eran todas civiles".

-“Fue también el Estado el que admitió la detención de cientos de adolescentes, muchos de ellos procedentes de zonas de bajos ingresos, que fueron arrestados durante las manifestaciones o en operaciones selectivas denominadas por las autoridades «Operación Tun Tun»“.

-“Un año después, no hay justicia, ni rendición de cuentas, ni se han tomado medidas significativas para investigar estas muertes o proteger los derechos de los que siguen detenidos. Muchas de las detenciones se han convertido en detenciones arbitrarias prolongadas y desapariciones forzadas. Decenas de presos políticos siguen recluidos sin acceso a asistencia letrada ni contacto con sus familias, en condiciones que pueden constituir tortura o trato inhumano".

-“Hemos recibido testimonios de primera mano de periodistas y profesionales de los medios de comunicación, tanto en el exilio como dentro de Venezuela, muchos de los cuales fueron detenidos arbitrariamente tras las protestas postelectorales, lo que refleja un patrón más amplio de represión”.

-“La Comisión lleva mucho tiempo advirtiendo del colapso de la democracia en Venezuela: la erosión de los derechos humanos, el desmantelamiento del Estado de derecho y la ruptura de las instituciones democráticas. Hoy vemos cómo este colapso se manifiesta en un Estado que reprime la disidencia, silencia a la oposición y manipula las herramientas de la justicia para afianzar su propio poder”.

Posteo de Fukuyama en Instagram exigiendo a Maduro que libere a Armas para que pueda tomar su curso en la Universidad de Stanford

La dictadura de Venezuela todavía no contestó al reclamo público de Fukuyama, que siempre ha condenado a los regímenes totalitarios.

Para Maduro, El Fin de la Historia es una construcción dialéctica sin validación empírica en América Latina.