Stalin González confirmó que un sector de la oposición venezolana formó parte de la negociación para liberar presos políticos

Un sector de la oposición venezolana formó parte de la negociación para liberar presos políticos

El diputado electo venezolano Stalin González confirmó que un sector de la oposición que participará en las próximas elecciones municipales formó parte del proceso de negociación con el régimen de Nicolás Maduro para la liberación de un grupo de presos políticos.

“¿Si hemos hablado con el régimen las últimas semanas por el tema de liberar personas que hoy están presas, presos políticos? Sí, lo hemos hecho, como lo hemos hecho siempre”, declaró durante una rueda de prensa en la sede del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en Caracas.

El dirigente precisó que la decisión sobre quiénes fueron liberados no estuvo en manos de la oposición, sino que “eso lo decide quien está en el poder”. Y recalcó: “Nosotros abogamos y queremos que todos y cada uno de los presos políticos salgan, cada uno de ellos debe tener derecho a la defensa”.

González también celebró el regreso de los 252 migrantes venezolanos que estuvieron detenidos desde marzo en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, luego de ser deportados por Estados Unidos; al tiempo que planteó cuestionamientos sobre la situación de los presos políticos.

El opositor venezolano Stalin González (EFE/Rayner Peña R./Archivo)

“¿Cuántos presos políticos en Venezuela tienen mucho tiempo y no han podido ver a su familia? ¿Cuántos presos políticos no sabemos dónde están hoy recluidos? ¿Cuántos presos políticos hoy no tienen derecho a una defensa privada y se les impone una defensa pública? ¿Cuántos fueron presentados en un mayor lapso al que dice la ley o han sido presentados por, ahora, en unas sesiones telemáticas?”, se preguntó.

Al mismo tiempo, aseguró que, si es necesario mantener conversaciones con el régimen de Maduro para conseguir más liberaciones, lo harán. “Siempre vamos a hablar, no queremos dar expectativa porque nosotros no somos quienes deciden quién sale, nosotros estamos abogando por todos y esperamos que muchos sigan saliendo de donde están hoy presos injustamente”, expresó.

González remarcó que la oposición no concede nada en las negociaciones: “Lo que estamos dando es que creemos en el ejercicio de la política, que creemos en la defensa de la Constitución y de las leyes y vamos a seguir luchando porque haya democracia en Venezuela y que no nos vamos a rendir en ningún espacio”.

El sábado, el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, negó vinculación entre las excarcelaciones recientes y el Gobierno de Estados Unidos, tras la liberación de los migrantes en El Salvador.

El jefe negociador Jorge Rodríguez junto a Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Rodríguez indicó que ya sostuvo conversaciones con González y los antichavistas Timoteo Zambrano, Luis Augusto Romero y Vicente Díaz (ex rector del Consejo Nacional Electoral) y señaló que los opositores presentaron “un listado de 80 personas” para que recibieran beneficios procesales, lo cual ocurrió el viernes de forma paralela al regreso de los migrantes.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado denunció en la red social X una “brutal ola de represión” en Venezuela con “más de 20 desaparecidos y presos en 72 horas”, acusando a la dictadura chavista.

Tras la excarcelación del grupo de presos políticos, Machado informó sobre una veintena de nuevas detenciones que incluyeron a personas vinculadas a la oposición mayoritaria y a testigos de mesa de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) calificó de fraudulenta la proclamada reelección de Maduro.