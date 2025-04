Acusan al testaferro de Maduro, Alex Saab, de destruir el bosque plantado más grande de Venezuela

Nicolás Maduro con Alex Saab a quien nombró Ministro de Industrias y quien está detrás de la empresa Mavetur

El más reciente incendio en Uverito, el bosque plantado más grande de Venezuela y uno de los mayores del mundo, ocurrió el 13 de abril de 2025, con duración de tres días, al norte de la calle 12, a dos kilómetros al oeste de la vía nacional Los Barrancos, Maturín, “consumiendo unas 1.600 hectáreas de pino bueno entre 10 a 20 años”, dicen trabajadores a Infobae. Agregan que la empresa ha matado el crecimiento de los pueblos aledaños, dejando a su gente sin empleos, sin seguridad social y sin escuelas.

Desde que Alex Saab le puso mano a la empresa, a través de Heidy Oropeza, “las plantaciones dejaron de ser importantes. Mavetur no ha podido plantar, en los últimos seis años, 20 mil hectáreas de pino y cada año se queman más de 150 mil hectáreas”, le dijo a Infobae, William López, secretario de prensa y propaganda del sindicato, quien fue sacado de la empresa en 2019 por denunciar las irregularidades que estaban sucediendo en Maderas del Orinoco.

Hoy Mavetur lo que está exportando son astillas. Inversión cero lo que está llevando a Maderas del Orinoco a su destrucción total. “Mavetur está desapareciendo ya que comenzaron a eliminar todo sobre Mavetur incluyendo logos de papelería y todo lo que tenga que ver con Mavetur”, dice un empleado de la empresa.

Uno de quienes combate los incendios relata lo doloroso que es observar la destrucción de los bosques. En uno de los más recientes incendios “los focos estaban en los sectores La Lagunita, Los Gomeros, entre otros, ardiendo, mientras el personal pidiendo relevo, maquinaria y equipos, sin una respuesta eficiente por parte de la empresa”.

Bosques de pino en Uverito están en peligro

Incluso detalla que “al tractor que realizaba las labores con el arado, se le pinchó un caucho (llanta), pero no sale nadie, no hay dolientes, lamentablemente el patrimonio de Maderas del Orinoco se está consumiendo”. El personal con experiencia no está siendo requerido, otros fueron desincorporados o enviados de vacaciones.

“Nosotros creemos o es lo que parece que la directiva juega al fracaso. El año pasado contrataron a un especialista en incendios, pero ¿dónde está su plan de prevención y extinción? Es un desastre”.

Se quema el inmenso bosque Uverito

“Durante los combates del incendio, una unidad de la DGCIM, con drones, monitorea al personal que combate el incendio; eso lo hacen para evitar cualquier tipo de grabación de imágenes que pueden ser difundidas”, dijeron trabajadores que piden no identificarse por temor a las represalias de los cuerpos de inteligencia.

Alex Saab y su socio

Destacaron que la empresa, en 2019, se convirtió en Mavetur, una empresa mixta de Venezuela y Turquía, siendo controlada por el comerciante colombiano y actual ministro venezolano Alex Nain Saab Morán y su socio Álvaro Pulido Vargas; desde que Saab es Ministro de Industrias ha ido desapareciendo a Mavetur, que solo era una empresa de maletín, y solo visibilizan a Maderas del Orinoco.

La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a cargo del Mayor General Javier José Marcano Tábata, da como excusa al personal que combate incendios, que los drones que los vigilan son para “ubicar a los pirómanos o cazadores, pero la realidad es vigilar al personal interno”.

Liseth Álvarez y Heidy Oropeza, presidentes de Madera del Orinoco y Mavetur respectivamente

En la conversación con Infobae los trabajadores explicaron que “el incendio fue controlado faltando 2Km. para llegar a la curva grande de la carretera de arena que conduce a Torre 4”. La empresa continúa sin recursos propios y contratando equipos foráneos con costos supremamente elevados.

El bosque Uverito suministra la madera del pino Caribe, materia prima para madera en diversos formatos para usos industriales, artesanales y de construcción, de distintas dimensiones y astillas o chips requeridos para la fabricación de productos derivados como tableros y pasta de celulosa, así como para la generación de energía.

El fuego ha consumido miles de hectáreas

“Uverito está siendo sometido a un proceso de destrucción, no solo por la explotación de las empresas que procesan madera”, sino porque pasó de ser el bosque plantado por el hombre más grande del mundo, con 600 mil hectáreas de pino plantado entre los estados Anzoátegui y Monagas, a solo 110 mil productivas para el año 2019, producto de la tala y quema. Apenas reforestándose una ínfima parte.

Alarmante destrucción

Ante la pregunta de cuál es la situación actual del Vivero Uverito, uno de los trabajadores de Maderas del Orinoco destaca que “las plantas están en estado alarmante y en grave peligro, dado que el motor que lleva el agua para el riego de las plantas de pinos y acacias, por falta de servicio al pozo de donde se alimenta los pivotes al momento del riego a los aspersores, llega demasiada arena, por lo tanto, se tapan”.

“El 14 de abril se realizó la abonada a las plantas y se presenta está situación estando en riesgo varios mesones de plantas de pino, para entonces se cumplen 72 horas realizando un semi riego, la situación del pozo que alimenta los pivotes llega a una situación grave”.“Gracias a Dios los días 18 y 19 hemos tenido precipitaciones abundantes y eso ayudó. Lo más fuerte es que por parte de la empresa no se ha tomado ninguna acción correctiva para solucionar la situación”.

William López secretario de prensa y propaganda del sindicato de Maderas del Orinoco

Hasta el momento en que Infobae logró conversar con personal de Maderas del Orinoco, estaban suspendidas, hasta nuevo aviso, todas las actividades realizadas por las cooperativas. A eso se le suma que “aún no han sido ubicadas las áreas en las cuales se va a plantar.”

Relataron que existe la Coalición Forestal, que es un equipo multidisciplinario, formado por trabajadores de base, obreros, técnicos, bomberos forestales y dirigentes sindicales, unidos en la lucha por la recuperación de Maderas del Orinoco, fundada en 1968.

William López, secretario de prensa y propaganda del sindicato de Maderas del Orinoco, relata que la empresa fue creada por técnicos y obreros netamente venezolanos y comenzó como Corporación Venezolana de Guayana Productos Forestales de Oriente (CVG Proforca), que para 1989 ya tenía plantada más de 600 mil hectáreas de pino caribe.

López agrega que “CVG Proforca no solo plantaba, en sus comienzos, más de 10 mil ha por año, sino que venía rompiendo récord en plantaciones de más de 25 mil ha/año, con una sobrevivencia del 90%”; planta, luego se retira en cierto diámetro la maleza al pino plantado, se coloca veneno a los bachacos para que no devoren las pequeñas plantas y para evitar los grandes incendios forestales, debe hacerse los corta fuego.

Trabajadores reclamando por salarios dignos y reivindicaciones laborales

En el 2012, bajo el gobierno del presidente Hugo Chávez, la empresa pasó a ser Maderas del Orinoco. “Todos estos procedimientos comenzaron a desaparecer ya que las maquinarias que se dañaban no eran reparadas otras desaparecían y se dejó de invertir en equipos para la empresa,” dice López.

En el 2019 vio el convenio con una empresa turca y nace Mavetur, Maderas de Venezuela y Turquía, empresa que obtiene el 49% de las acciones y Maderas del Orinoco con 51%, con la condición de que la presidente de Mavetur, Heidy Oropeza, iba a direccionar todo y la presidente de Maderas estaba a sus órdenes.

En diciembre 2019, Mavetur despide a más de un mil seiscientos (1.600) trabajadores, entre ellos a los bomberos forestales; algunos se vieron forzados a retirar las pírricas prestaciones, mientras otros siguen luchando desde esa fecha, aunque no les permiten acercarse a las instalaciones, dijo William López, secretario de prensa y propaganda del sindicato de Maderas del Orinoco.