Henrique Capriles fue expulsado del partido Primero Justicia por respaldar las elecciones legislativas convocadas por Maduro

Henrique Capriles fue expulsado del partido Primero Justicia por respaldar las elecciones convocadas por Maduro (Foto AP/Ariana Cubillos, Archivo)

El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) anunció este lunes la expulsión del dirigente político Henrique Capriles Radonski y de otros cinco miembros, a quienes acusó de actuar en contra de la línea unitaria acordada por la oposición y de favorecer al régimen de Nicolás Maduro al inscribirse en los comicios legislativos y regionales convocados por la dictadura para el 25 de mayo.

La decisión fue comunicada por la dirección nacional del partido mediante un comunicado difundido en su perfil oficial en la red social X.

Según PJ, los expulsados “traicionaron la unidad y el mandato popular” al participar en un evento que se desarrolla, según el texto, “al margen de la unidad democrática” y “en abierta contradicción con lo aprobado por el Comité Político Nacional”.

Además de Capriles, la medida afecta al ex secretario general del partido Tomás Guanipa, a la fundadora Amelia Belisario, al coordinador político nacional Ángel Medina, al ex gobernador del estado Zulia Pablo Pérez, y al ex diputado Juan Requesens, conocido por su rol en las protestas de 2014.

El comunicado de Primero Justicia

PJ señaló que la participación de estas figuras en los comicios de mayo no representa una iniciativa aislada, sino una conducta progresiva que se distanció del “mandato expresado por millones de venezolanos” en las elecciones del 28 de julio de 2024, y de la estrategia respaldada por la Plataforma Unitaria Democrática, del presidente electo, Edmundo González Urrutia, y del liderazgo de María Corina Machado.

La dirección del partido calificó de “especialmente indignante” que Capriles y Guanipa hayan sido “habilitados selectivamente”, a pesar de que hasta hace poco estaban inhabilitados políticamente.

Denunció que ambos negociaron con el régimen y se beneficiaron de una tarjeta electoral otorgada mientras que los partidos opositores “legítimos” permanecen “judicializados y secuestrados por el poder”.

En el comunicado, PJ recordó que en Venezuela siguen existiendo presos políticos, dirigentes en la clandestinidad y otros en el exilio. En ese contexto, sostuvo que quienes aceptan participar en procesos convocados por el chavismo contribuyen a la normalización de un sistema político “sin garantías ni condiciones democráticas”.

PJ señaló que la participación de estas figuras en los comicios de mayo no representa una iniciativa aislada, sino una conducta progresiva que se distanció del “mandato expresado por millones de venezolanos” en las elecciones del 28 de julio de 2024 (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Por su parte, Henrique Capriles rechazó públicamente su expulsión. En una declaración difundida también por redes sociales, aseguró que desconoce la autoridad de la actual dirección del partido, la cual considera “secuestrada” por su fundador, Julio Borges.

“No existe autoridad para ejercer expulsiones por la participación electoral, ni tampoco reglamentos que se respeten”, afirmó Capriles, quien acusó a Borges de imponer una agenda marcada por la “inacción”.

Capriles, que fue candidato presidencial en 2012 y 2013, defendió su decisión de concurrir a las elecciones de mayo al considerar que “el voto es una herramienta de lucha”.

En sus palabras, abstenerse “solo beneficia la tragedia que representa para los venezolanos Nicolás Maduro”. También señaló que las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 constituyen “el hecho político más importante de los últimos años”, y que su deber es insistir en participar cada vez que exista la posibilidad de ejercer el sufragio.

En ese sentido, subrayó: “Creemos firmemente en que nuestro deber es acompañar a los venezolanos en la búsqueda de un cambio y que eso pasa por persistir en nuestro derecho que es el voto”. Según Capriles, la participación no representa una renuncia a la lucha sino una vía para “lograr un mejor país”.

Además de Capriles, la medida afecta al ex secretario general del partido Tomás Guanipa (REUTERS/Gaby Oraa)

En reacción a la postura de Capriles, el dirigente opositor Juan Guaidó lo acusó de haber abandonado su rol como referente democrático.

“Quien fue dos veces candidato presidencial de la oposición pone fin, de forma definitiva, a su trayectoria como referente democrático”, afirmó.

Guaidó criticó que Capriles se inscribiera “en una lista inconstitucional”, dividiera el partido que fundó y se presentara a “un proceso fraudulento”.

A juicio de Guaidó, el chavismo ha logrado reducir a Capriles “a una pieza funcional dentro de un sistema que pretende perpetuarse”, lo cual calificó como un “hecho lamentable que merece reflexión”.

También advirtió que enfrentar a una dictadura exige firmeza, y que los intentos por validar procesos organizados por el régimen solo debilitan la causa democrática.

(Con información de Europa Press)