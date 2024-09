María Corina Machado dijo que Edmundo González Urrutia sufrió “un terrible hostigamiento y amenazas a su vida” en Venezuela

María Corina Machado en una manifestación en Caracas (EFE/Ronald Peña/Archivo)

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado dijo este viernes que el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia fue forzado a abandonar Venezuela, ya que sufrió “un terrible hostigamiento y amenazas a su vida”.

Machado intervino de forma virtual en la sesión que el Consejo de Derechos Humanos dedicó a Venezuela y en la cual la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para este país presentó su último informe, que sostiene que “el riesgo de desintegración del Estado de derecho es muy alto”.

En la parte en la que las ONG pueden tomar la palabra en la sesión, Machado manifestó: “Todos los que tuvimos responsabilidad directa en la defensa del voto hoy estamos resguardados en la clandestinidad, exiliados, bajo asilo o presos”.

Denunció la brutal represión emprendida por el régimen chavista de Nicolás Madura con el fin de “apagar la protesta cívica” y que para ello “detuvieron a cientos de personas (2.200 según cifras de las propias autoridades), incluyendo niños a quienes acusaron de terrorismo”.

Edmundo González Urrutia (EFE/ Luis Carlos Sánchez/Archivo)

La dirigente opositora pidió a la comunidad internacional que acompañe a los venezolanos para que “se respete la verdad y la soberanía popular” que quedó expresada en las elecciones presidenciales y que, afirmó, dio la victoria a González Urrutia.

También pidió que los países apoyen a los venezolanos que necesitan asilo o la emisión de salvoconductos.

Por otra parte, exhortó al Consejo de Derechos Humanos a que renueve un año más el mandato de la Misión de Establecimiento de los Hechos que hace un seguimiento de la situación de derechos humanos en Venezuela.

“La única opción” de Maduro

El miércoles, Machado dijo en una entrevista televisiva que la única opción de Maduro es negociar por una transición democrática.

Nicolás Maduro (EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo)

“Hay que hacer (...) entender (a Maduro) que la represión y los crímenes de lesa humanidad tienen consecuencias. Y que su mejor opción, y pronto yo diría su única opción, va a ser aceptar los términos de una negociación con nosotros para una transición a la democracia”, dijo Machado.

Y añadió: “Maduro hoy siente que puede matar gente y no va a pasar nada. Y eso está comenzando a cambiar. Y es muy importante, porque no es solamente él, es el entorno de aquellos que hoy están soportando el sistema, que empiezan a verse en un futuro y dicen ‘con este sistema no hay futuro para mí’”.

Según Machado, quienes pertenecen al entorno de Maduro “empiezan a entender que también para ellos la mejor opción es facilitar esa transición”.

En la entrevista, la ex diputada también pidió al Vaticano que hable “duro, sin miedo”, luego de que el papa Francisco dijera en una conferencia de prensa el viernes que “una dictadura no sirve a nadie y termina mal”, aunque reconoció que no estuvo siguiendo la situación en ese país.

La proclamación de Maduro como presidente electo fue desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y varios países de América Latina.

(Con información de AFP y EFE)