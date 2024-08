Un dirigente opositor aliado de María Corina Machado denunció que agentes del SEBIN intentaron secuestrarlo en Caracas

El diputado denunció que casi fue arrestado por el SEBIN

En medio de la creciente crisis política en Venezuela propiciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al ratificar el fraude electoral de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa denunció este sábado un intento de detención por parte de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

El incidente ocurrió después de su participación en una concurrida concentración liderada por María Corina Machado en la avenida principal de Las Mercedes, al este de Caracas.

Guanipa publicó en sus redes sociales un video donde detalla los sucesos de la persecución. Según denunció, tras salir de la manifestación, notó que era seguido por funcionarios de la dictadura madurista.

“Me monté en una moto y cuando iba en camino a un sitio, lamentablemente, el SEBIN nos interceptó. Una moto y una camioneta Fortuner”, detalló Guanipa.

“Nosotros íbamos huyendo de ellos hasta que lograron atravesarse, pensamos que ya habíamos perdido nuestra libertad”, agregó. No obstante, gracias a la ayuda de un motorizado que estaba con ellos, lograron despistarlos tras varias cuadras de persecución.

“Después de una persecución de varias cuadras, pudimos despistarlos a ellos y estamos hoy en sitio seguro”, dijo.

En su declaración, el también ex gobernador del estado petrolero de Zulia aprovechó para enviar un mensaje al régimen de Nicolás Maduro.

“Que haya querido Maduro robarse el resultado electoral, no nos va a nosotros a amilanar por querer robarse el resultado y después salir a reprimir a todo el mundo para que nos quedemos callados”, expresó.

“Nosotros estamos totalmente resteados con la democracia y con la libertad de Venezuela. Todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo por el país, lo estamos haciendo por nuestro futuro”, agregó el dirigente opositor.

La manifestación de Las Mercedes, encabezada por la líder opositora, fue una de las varias que tuvieron lugar en el país caribeño este sábado.

Machado abogó por mantener una lucha “pacífica y cívica” pero con “fuerza” ya que las elecciones del 28 de julio marcaron un “hito” sobre el cual se inició la “transición a la democracia” en Venezuela.

Entre gritos de “libertad”, Machado destacó la fuerza de los ciudadanos que salieron a las calles a pesar de la represión contra las manifestaciones que se registraron entre lunes y martes, en rechazo a los resultados electorales oficiales anunciados por el CNE, sin presentar las actas de escrutinio.

“Después de una brutal represión, creyeron que nos iban a callar, atemorizar o paralizar, la presencia de cada uno de ustedes aquí demuestra al mundo la magnitud de la fuerza y lo que significa que vamos a llegar hasta el final”, dijo.

Asimismo, manifestó que en estos últimos días ha habido denuncias de persecución contra los testigos electorales, al tiempo que indicó que el “miedo” está en el lado del régimen de Maduro.

“Hoy el miedo está en otra parte (...) la nuestra es una lucha cívica y pacífica, pero no es débil”, señaló.

“¡Estamos defendiendo la soberanía popular a través del voto!”, expresó la dirigente, vestida con una camiseta blanca.

La ex diputada sostuvo que no renunciará al derecho a la protesta pacífica, así como que no aceptará que planteen un “chantaje” que “iguala a víctimas con victimarios”.

“Nosotros no tenemos armas de fuego, es el régimen que las usa contra la población, protestar cívica y pacíficamente no es violencia”, apuntó.

Entre gritos de “libertad”, Machado destacó la fuerza de los ciudadanos que salieron a las calles a pesar de la represión contra las manifestaciones (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

“No vamos a dejar las calles”, sentenció. Al terminar su recorrido, subió a una moto y a toda velocidad desapareció hacia su lugar de resguardo.

“Siento esperanza al verla a pesar de las amenazas, siento que es una luz para Venezuela. Tengo mucha fe en que vamos a salir de este gobierno”, dijo Adrián Pacheco, un comerciante de 26 años presente en la manifestación.

(Con información de EFE y AFP)