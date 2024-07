“Nicolasito”, el hijo de Maduro, sugirió que el chavismo ganó las elecciones antes de que haya resultados oficiales

Nicolás Maduro Guerra (REUTERS/Gaby Oraa)

A horas de que se publiquen los resultados preliminares de las elecciones en Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro, insinuó en sus redes sociales que el chavismo ganará los comicios.

“Las urnas expresan lo que la calle ya dijo todos estos meses de campaña. Victoria del pueblo venezolano, feliz cumpleaños comandante Chávez!”, tuiteó Maduro Guerra.

El tweet de Nicolás Maduro Guerra

La afirmación llega en un momento crucial, mientras los venezolanos esperan los primeros informes oficiales sobre el escrutinio.

Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha emitido ningún comunicado oficial confirmando los resultados de las elecciones, y la oposición se mantiene a la expectativa de los primeros datos oficiales para evaluar la situación y reaccionar conforme a los resultados definitivos.

Los gobiernos de Argentina y otros seis países del continente emitieron esta noche un comunicado conjunto en el que reclamaron al régimen que encabeza Nicolás Maduro que garantice que se respetarán los resultados electorales y demandaron que se permita un “conteo transparente” de los votos.

“Los cancilleres de los países Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay seguimos de cerca los acontecimientos en Venezuela y consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de los votos transparente, que permita la verificación y control de veedores y delegados de todos los candidatos”, se indicó.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que lideran la propuesta electoral que busca vencer a la autocracia venezolana, llamaron a los testigos de mesa a defender los votos: “Son horas decisivas”, manifestaron y solicitaron a los voluntarios y militantes “manténgase en los centros hasta que reciban las actas correspondientes a los resultados”.

Pro-oficialistas, quienes insultaron a los opositores, en Caracas (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Una hora después del cierre de los comicios, la Plataforma Unitaria Democrática denunció que a sus testigos no les permitieron el ingreso al Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se procesan los datos de los comicios. En las imágenes se puede ver cómo las autoridades electorales impiden el ingreso a Delsa Solorzano, a Juan Carlos Caldera, y a Perkins Rocha. Tras el cierre de la votación, el régimen aún no ha hecho declaraciones. El CNE espera hasta tener una tendencia irreversible para anunciar resultados, y no da informes parciales. El proceso electoral es automatizado, con resultados centralizados por el CNE.

El presidente del Consejo, Elvis Amoroso, ha emplazado horas antes a la ciudadanía a esperar el escrutinio oficial y no prestar atención a los resultados de encuestas que están siendo publicados en redes sociales. “Ningún exit poll (encuestas a pie de urna) es verdad. Los exit poll dicen lo que quiere escuchar el que le paga. Eso es una empresa privada”, apuntó.

El régimen chavista difundió en la tarde de este domingo supuestos datos boca de urna sobre el resultado de las elecciones presidenciales que le darían a Nicolás Maduro una amplia ventaja de 21 puntos.

Según los datos falsos difundidos por el régimen, la firma “Lewis and Thompson” habría procesado los datos de personas encuestadas al salir de su lugar de votación hasta las 12 del mediodía. El resultado contrasta absolutamente con el de todas las encuestadoras más prestigiosas de Venezuela que publicaron sondeos en la últimas semanas augurando una contundente victoria del opositor Edmundo González por entre 20 y 35 puntos porcentuales del ventaja.

Dos de las figuras públicas que se hicieron eco de estos datos falsos fueron los ex presidentes de Ecuador y Bolivia, Rafael Correa y Evo Morales, quienes publicaron en su cuenta en la red social X los supuestos sondeos.