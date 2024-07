María Corina Machado y Edmundo González instaron a los testigos de mesa a defender los votos: “Son horas decisivas”

María Corina Machado y Edmundo González brindaron una conferencia tras el cierre de los comicios

Una hora y media después del cierre de los comicios, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia brindaron una conferencia de prensa a los medios para dar un panorama de la jornada electoral en Venezuela.

Los líderes de la oposición reiteraron su llamado a los testigos de mesa para que permanezcan en los centros de votación para defender los votos.

“A los testigos, manténgase en los centros hasta que reciban las actas correspondientes a los resultados de las mesas”, manifestó el candidato presidencial.

La líder de Vente Venezuela, por su parte, pidió que todos los testigos permanezcan “en vigilia”: “Hemos luchado estos años para este día. Estos son los minutos cruciales, las horas decisivas”.

“Necesitamos que todos estén en sus centros de votación acompañando a los testigos”, agregó.

En el Colegio San José de Tarbes, en El Paraíso, los militares chavistas impidieron el ingreso de testigos opositores (Joaquín Sánchez Mariño)

Asimismo, María Corina Machado, quien está inhabilitada a ejercer cargos públicos por una medida impuesta por la dictadura de Maduro, afirmó que su equipo de campaña y el de Edmundo González ya están recibiendo actas: “Las estamos actualizando, una por una”.

“Ésta ha sido una jornada cívica heroica. Hemos luchado y trabajado por este momento que llegó”, sostuvo la líder opositora.

Una hora después del cierre de los comicios, la Plataforma Unitaria Democrática denunció que a sus testigos no les permitieron el ingreso al Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se procesan los datos de los comicios. En las imágenes se puede ver cómo las autoridades electorales impiden el ingreso a Delsa Solorzano, a Juan Carlos Caldera, y a Perkins Rocha.

El CNE impide el ingreso de testigos de la oposición

Tras el cierre de la votación, el régimen aún no ha hecho declaraciones. El CNE espera hasta tener una tendencia irreversible para anunciar resultados, y no da informes parciales. El proceso electoral es automatizado, con resultados centralizados por el CNE.

El presidente del Consejo, Elvis Amoroso, ha emplazado horas antes a la ciudadanía a esperar el escrutinio oficial y no prestar atención a los resultados de encuestas que están siendo publicados en redes sociales. “Ningún exit poll (encuestas a pie de urna) es verdad. Los exit poll dicen lo que quiere escuchar el que le paga. Eso es una empresa privada”, apuntó.

En su último reporte difundido pasadas las 5.30, hora local, el comando de campaña de María Corina Machado informó que la participación nacional, a las 4pm, hora local, se ubicaba en el 54,8%, lo que equivale a cerca de 11,7 millones de votantes venezolanos. Una cifra muy superior a las registradas en los últimos comicios celebrados en el país caribeño.

En medio de la incertidumbre y la expectativa por los resultados, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hizo un llamado a sus seguidores chavistas a tomar las calles y acudir a los centros electorales. Cabello argumentó que esta medida es necesaria para defender el voto popular, mientras crece la expectativa por los resultados que emitirá el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“¿Hermanos y hermanas, cómo están ustedes? Miren, ya de una vez, de una vez, no lo pensemos más, vamos pa’ la calle, la gente pa’ los centros electorales, porque estos no entienden de razones, sino de movilización popular”, declaró Cabello. “Entonces vamos a movernos, vamos a movernos. Ellos no entienden de la razón del voto del pueblo, que el pueblo salió a votar de manera mayoritaria, que hay unos resultados que el CNE va a dar y esos resultados ellos saben que no los favorecen y van a buscar generar violencia. Entonces tomemos de una vez el plan antes, durante y después. Defensa del voto. Dale un abrazo con Bolívar, con Chávez, con Maduro junto al pueblo. Nosotros venceremos”.