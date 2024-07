Venezolanos se congregan desde la madrugada en los centros de votación para ejercer su derecho antes del inicio de los comicios

Los venezolanos, dentro y fuera de su país, eligen este domingo a su presidente para el período 2025-2031, en unas elecciones consideradas decisivas para el futuro de la nación, que decidirá si dar continuidad o poner fin a 25 años de dictadura chavista.

Además de Nicolás Maduro, también compite en estos comicios el ex embajador Edmundo González Urrutia, abanderado de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), quien lidera las encuestas tradicionales e independientes.

Asimismo, se presentan otros actores políticos que son afines a la dictadura de Caracas y le hacen el juego a Nicolás Maduro: el pastor evangélico Javier Bertucci, el comediante Benjamín Rausseo, los ex alcaldes Daniel Ceballos y Claudio Fermín, el ex concejal Antonio Ecarri, los diputados Luis Eduardo Martínez y José Brito y el ex rector electoral Enrique Márquez, el más cercano al antichavismo mayoritario.

Desde la noche del sábado, partidos y activistas opositores, así como medios locales, compartieron vídeos en redes sociales de venezolanos en los alrededores de centros electorales de varias regiones del país, a pocas horas de su apertura.

Según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los 15.767 centros habilitados para este proceso estarán abiertos “de manera ininterrumpida” hasta las 18:00 horas (22:00 GMT) para recibir a los más de 21 millones de electores censados, con la posibilidad de extender el horario de cierre en aquellos lugares donde aún haya personas en espera para ejercer su derecho al sufragio.

Para resguardar la seguridad del proceso, más de 388.000 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de los distintos cuerpos de seguridad del Estado están desplegados en el país, que mantiene, además, un “cierre” temporal “para el desplazamiento fronterizo de personas, así como el paso de vehículos”, en los accesos con las naciones vecinas, Colombia y Brasil.

Entretanto, en el exterior, podrán participar 69.211 venezolanos, en un total de 104 representaciones diplomáticas y consulares del país caribeño en el mundo, según dijo este sábado a EFE la presidenta de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE, Aime Nogal.