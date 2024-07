María Corina Machado desestimó la campaña de miedo del chavismo para el 28J: “Las amenazas de Maduro ya no asustan a nadie” (AP)

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado afirmó este martes que las amenazas del dictador Nicolás Maduro, que buscará una segunda reelección en los comicios de este domingo, “ya no asustan a nadie”, luego de que el líder chavista manifestara que en las votaciones se escogerá entre guerra y paz.

“Para que aquí haya una guerra tiene que haber enemigos y aquí no hay enemigos, nosotros hemos logrado unir al país en un movimiento de redención para la liberación (...) y esas amenazas, que yo no sé a quién creen que van a asustar, ya no asustan a nadie”, manifestó Machado durante una rueda de prensa en Maracaibo, capital de Zulia.

La también ex diputada, que apoya la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia -el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora- aseguró que con esta campaña han logrado sumar a antiguos militantes del chavismo.

“Personas que simpatizaron con el chavismo se nos acercan y los recibimos con brazos abiertos. Lo nuestro es un movimiento para lograr la transformación de Venezuela en paz, en orden, con justicia y con respeto”, sostuvo.

Además, cree que la Fuerza Armada, a la que Maduro insiste en calificar de chavista, “es la última institución que le gustaría un conflicto” en el país.

La también ex diputada aseguró que con esta campaña han logrado sumar a antiguos simpatizantes del chavismo (EFE/ Ronald Peña)

“La Fuerza Armada no quiere disparar unos contra otros o contra el pueblo de Venezuela, y tienen hoy claro que quien representa la estabilidad y la paz es el Gobierno de Edmundo González, un gobierno de transición estable y organizado”, añadió.

Machado hizo estas declaraciones luego de varios discursos de Maduro que, durante sus mítines, ha advertido sobre la posibilidad de que se generen escenarios violentos en el país en caso de perder los comicios, siempre responsabilizando por ello a la PUD, que no ha tenido un discurso hostil durante la campaña.

Más temprano, María Corina Machado aseguró que las elecciones presidenciales de este domingo pueden ser “la última oportunidad” para el reencuentro de las familias, en referencia a los venezolanos que han emigrado por la crisis humanitaria y económica propiciada por el chavismo.

“Sabemos que el 28 de julio puede ser la última oportunidad de reencontrar a nuestras familias y estaremos en las calles votando y defendiendo nuestro voto para hacerlo posible”, expresó Machado en la red social X.

La líder opositora dijo que los venezolanos ya no son los mismos, sino que han “aprendido y crecido mucho a punta de pérdidas y también de grandes logros”.

También señaló que “los venezolanos son los grandes héroes de lo que está pasando” y, cuando faltan cuatro días para las elecciones, manifestó que se alista para “darlo todo”.

María Corina Machado aseguró que las elecciones presidenciales de este domingo pueden ser “la última oportunidad” para el reencuentro de las familias, en referencia a los venezolanos que han emigrado por la crisis humanitaria y económica propiciada por el chavismo (REUTERS/Gaby Oraa)

Acreditación de testigos

Entretanto, representantes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunciaron este martes “trabas” en el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela para la acreditación masiva de los testigos, que vigilarán el voto en los comicios presidenciales.

A través de un video compartido en X, la ex diputada Delsa Solórzano dijo que el CNE ha implementado “distintos mecanismos” en el sistema automatizado para ralentizar la acreditación del 100 % de los testigos.

“No se ha podido avanzar en la acreditación masiva de testigos debido a un sistema que, pareciera, está diseñado para ralentizar el proceso”, manifestó Solórzano en compañía de los opositores Juan Carlos Caldera, dirigente del partido Primero Justicia, y Perkins Rocha, asesor de campaña de la PUD.

Solórzano explicó que “acreditar uno por uno a los testigos” de la PUD, conforme al enorme volumen, “es prácticamente imposible”, por lo que pidió al CNE que “resuelva el problema técnico”.

Por su parte, Caldera denunció que hay “testigos que ya están cargados y han sido aprobados”, pero cuando se van a verificar el sistema dice que “no existe ese testigo”.

“Nuestro llamado (...) es a que se subsane, de manera inmediata, esta situación que hay alrededor del sistema de acreditación de testigos”, pidió Caldera.

La ex diputada Delsa Solórzano dijo que el CNE ha implementado “distintos mecanismos” en el sistema automatizado para ralentizar la acreditación del 100 % de los testigos (EFE/Miguel Gutiérrez)

En la misma línea, Rocha pidió al ente electoral que resuelva el problema “urgentemente”, ya que “los testigos son los ojos técnicos, los ojos cualificados que tienen los ciudadanos”.

“Estas trabas (...) de la ingeniería electoral no pueden, en este momento, soportarse y no son propias de lo que se ha dicho (...) es el mejor sistema electoral del mundo. Creemos que es un inconveniente que para todos es necesario solucionar urgentemente. (...) Sin testigos no hay, en definitiva, un procedimiento electoral transparente”, expresó el asesor de la PUD.

Los opositores informaron de que han notificado por escrito al CNE sobre el problema de la acreditación de testigos, pero no han recibido respuesta.

”Nosotros comenzamos a llevar comunicaciones al CNE el pasado jueves. A esta hora del día martes todas las comunicaciones (...) siguen en la taquilla esperando (...) el sello de recibido, porque señalan en correspondencia que no tienen autorización para recibir nuestras comunicaciones”, dijo Solórzano.

(Con información de EFE)