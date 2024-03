Un sacerdote venezolano se rebeló contra el régimen y llamó a votar por Corina Yoris, la candidata opositora

Sacerdote venezolano se rebeló y llamó a votar contra el régimen de Maduro

En medio de la misa de este domingo de Ramos en Maracaibo, el sacerdote Andrés Afanador, de la iglesia San Judas Tadeo de Maracaibo, en el estado Zulia, se rebeló contra el régimen de Maduro y aún cuando le exigen no hablar de política se pronunció. En un sentido mensaje pidió a los fieles que en “una invitación” que se inscriban para votar en contra de la dictadura.

“El señor Obispo nos dijo que no hablemos mucho de política, pero conocemos a la señora Yoris, una persona recta, una persona que realmente tiene buenos valores, pero sobre todo cristiana, humilde y misericordiosa, humilde y misericordiosa”,afirmó el cura, que animó a los presentes a votar. “Depende de usted y de mí como ciudadanos ejercer nuestro voto”, remarcó.

Cuando el murmullo se empezó a escuchar en la iglesia y luego de que se escuchara a alguien gritar a los lejos, el cura no dudó en sostener su palabra: “Ahí está Satanás. Usted es el culpable de que nosotros como venezolanos, estemos así. Usted es culpable de que nosotros los venezolanos, estemos pasando hambre y necesidad. Usted es el culpable de que estemos así. Y esas son estilos de personas que nosotros cuando estemos pasando calamidad”.

El sacerdote recordó a los presentes que “al Señor no se le va la luz” e insistió: “Es por eso que nosotros no nos debemos quedar callados y que sobre todo nosotros como cristianos, tengamos conciencia de que no debemos pasar necesidad y mucho menos pasar hambre ni pasar hambre”.

Venezuela vive horas claves para el futuro del país. Por estas horas el régimen continúa bloqueando la inscripción de Corina Yoris, quien fue presentada el viernes pasado como candidata por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ante la inhabilitación de María Corina Machado. La líder de Vente Venezuela (VV) ganó el año pasado las primarias opositoras con un amplio margen, pero el pasado mes de enero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la inhabilitación que pesa en su contra para ejercer cargos públicos.

La líder opositora venezolana María Corina Machado abraza a Corina Yoris en conferencia de prensa, en Caracas, Venezuela, el viernes 22 de marzo de 2024. Machado nombró a Yoris como su sustituta para la contienda presidencial y se comprometió a luchar contra su inhabilitación política. (AP Foto/Ariana Cubillos)

“Alerto a los venezolanos y al mundo de la maniobra en marcha para impedir la inscripción en el CNE (Consejo Nacional Electoral) de la candidata de toda la unidad democrática de Venezuela, Corina Yoris”, escribió Machado el sábado en la red social X.

Previamente, la Plataforma Unitaria Democrática denunció que no le han permitido “el acceso al sistema (electoral) para poder postular” a Yoris. Sin embargo, reiteró que “nada ni nadie” los “sacará de la ruta electoral para lograr el cambio” político en el país.

Hasta este domingo, los candidatos habilitados por la justicia electoral chavista son: Nicolás Maduro, Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, José Brito, Javier Bertucci, Benjamín Rausseo, Claudio Fermín y Luis Ratti. Todos falsos opositores.