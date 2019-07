A tan solo 25 kilómetros de Manhattan, se encuentra una pequeña ciudad llamada Red Park en el estado de New Jersey. Muchos (o la mayoría) no debe conocerla, pero sin duda vale la pena hacer una escapada de aquella gran ciudad que se esté visitando y descubrirla. En ella se puede visitar el Count Basie Center of the Arts, un centro emblemático de artes escénicas; también el Monmouth Park Racetrack, una pista de carreras de caballos de pura sangre y si se busca conectar con la naturaleza, ¿qué mejor que visitar el Riverside Gardens Park para disfrutar un momento al aire libre?