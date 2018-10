"Siempre he tenido una gran capacidad de imaginación. Muchas cosas que suceden en mi vida me las paso por la mente como si fueran una película. De chico leía libros de aventura como Sandokan, el Conde de Montecristo, los Corsarios Negro, Rojo y Verde, Sherlock Holmes… Verne me encantó. Me leí todo, desde La jangada pasando por De la Tierra a la Luna, hasta Cinco semanas en globo. Fanático", recuerda durante una entrevista con Infobae. "Y después iba a esos lugares y veía si el lugar sobre el que yo había leído existía, si era de ficción, si la historia era verdadera, si era apócrifa, o si el hecho de la novela histórica se ajustaba a la realidad o si quizás era una licencia que se tomaba el escritor para contarnos una historia. Y me sorprendí con muchas cosas, como con Emilio Salgari, que hablaba de los piratas de Malasia y nunca había salido de Italia. Ahí comienza mi ánima viajera".