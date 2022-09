Las 7 claves de liderazgo de Mary Barra, una de las CEO más exitosas del mundo

Señalada por Forbes como una de las mujeres más poderosas del mundo, a raíz de el éxito que ha obtenido en los negocios de su organización, Barra es una veterana de GM, con 43 años de carrera en la compañía (REUTERS/Steve Marcus)

Mary Barra asumió como CEO de General Motors Company en 2014 y se convirtió así en la primera mujer en conducir una fabrica automotriz. El camino que ha recorrido durante su extensa trayectoria —actualmente tiene 61 años y trabaja desde los 18— le ha servido, no sólo a sí misma, sino también a muchas mujeres que lidian o aspiran a puestos de liderazgo y, por supuesto, a los hombres, ya que ha aportado importante enseñanzas al estar al frente de la compañía durante una de las peores crisis de su historia, que logró superar.

Señalada por Forbes como una de las mujeres más poderosas del mundo, a raíz de el éxito que ha obtenido en los negocios de su organización, Barra es una veterana de GM, con 43 años de carrera en la compañía, donde transitó por numerosos puestos siempre de manera ascendente, hasta convertirse en la cabeza de una de las automotrices más importantes del mundo.

Originaria de Michigan, Estados Unidos, conoce la industria en la que se desempeñó toda su vida desde la infancia, ya que su padre trabajó más de 30 años como fabricante para Pontiac. Se graduó en 1985 en la licenciatura en Ingeniería Eléctrica, en la Universidad Kettering, que entonces era el Instituto General Motors.

Mary Barra es una de las personas que más conoce la industria automotriz. Ingeniera de profesión, ingresó a GM a los 18 años y su padre trabajaba también para el sector (REUTERS/Jonathan Ernst)

Su primer año al frente de GM la golpeó duro con una grave crisis provocada por la falla en un interruptor de ignición de cientos de vehículos que causó nada menos que 124 muertos. Esto la llevó a dar explicaciones ante el Congreso de su país asumiendo toda la responsabilidad y a realizar un fuerte cambio en la cultura de la organización en favor de las buenas prácticas de seguridad y control, despidió a 15 empleados, aplicó medidas disciplinarias a otros 5 y creó un fondo de compensación para los familiares de las víctimas por millones de dólares.

Cuatro años más tarde, en 2018, Mary Barra recibió uno de los premios más importantes, el de Legend in Leadership Institute del Yale Chief Executive Leadership Institute.

Los cambios en la cultura de GM que introdujo Barra no quedaron en las imprescindibles prácticas de seguridad de los vehículos sino que fueron más allá: promovió la contratación de empleados con habilidades y experiencias variadas y convirtió a la compañía en la primera de 200 empresas de todo el mundo por sus esfuerzos por lograr la paridad de género.

Para dirigir un negocio exitoso “necesitas a las personas correctas, la cultura adecuada y la estrategia correcta”, resumió (Getty Images)

Entre las innovaciones de producción que generó se encuentra el desarrollo de automóviles sin conductor. En estos años de su administración GM logró ganarle a Tesla —la compañía de Elon Musk— el mercado con un vehículo eléctrico de precio moderado y alto rango de autonomía.

A través de diversas entrevistas con la prensa, Barra ha delineado las principales claves de su estilo de liderazgo que se resumen aquí:

1- Rodearse de las personas adecuadas

Para dirigir un negocio exitoso “necesitas a las personas correctas, la cultura adecuada y la estrategia correcta”, resumió en una entrevista con CNN. “Para ser realmente grande, tu equipo tiene que tener diversidad de pensamiento y estar dispuesto a colaborar constructivamente”, remarcó.

2- La cultura empresarial correcta

La cultura organizacional incluye las normas y valores por los que se rige una empresa. Unos principios relacionados con la estructura de la compañía, con los métodos de desempeño del trabajo, y hasta el modo en que se relaciona el personal.

“Mis padres nos enseñaron a mis hermanos y a mí que no hay sustituto para el trabajo duro. Y tenían razón”, dijo. “El tiempo no es tu amigo" (Getty Images)

“La cultura de tu empresa debería empoderar e inspirar a la gente a perseguir incansablemente la visión de la empresa, siempre con integridad”, manifestó Barra.

3- Una estrategia apropiada

Barra explicó al respecto que “una estrategia sólida es el mapa para lograr tu visión, pero necesitas estrategias para este año y para los próximos 5, 10, 20 años, y es probable que todas tengan que funcionar en conjunto”. GM tiene como su directriz principal “un mundo con cero choques, cero emisiones y cero congestionamientos. Todos los miembros del equipo saben que estamos comprometidos con poner al cliente en el centro de todo lo que hacemos”, definió.

4- Trabajar mucho

“Mis padres nos enseñaron a mis hermanos y a mí que no hay sustituto para el trabajo duro. Y tenían razón”, dijo. “El tiempo no es tu amigo. Cada industria está en disrupción, así que no puede subestimarse la importancia de la velocidad. Y que no tomar una decisión es una decisión”, agregó.

Una de las frases de Mary Barra es “siempre estoy orientada a la acción porque siempre hay maneras de salir adelante”.

“Tenes que asegurarte de escuchar más de lo que hablas. Puedes aprender muchísimo de tus clientes, de tu equipo y de otros interesados” en el área, manifestó (Getty Images)

5- Innovación

“En General Motors vivimos y trabajamos de acuerdo con siete conductas, una de las cuales conocemos como Innovate Now (innova ahora). Esto significa ver las cosas no como son, sino como deberían ser’. Así, damos a nuestros equipos las herramientas para innovar y crear, al tiempo que entendemos las tendencias más amplias. Buscamos maneras de usar nuestra tecnología para darles valor a nuestros clientes con el fin de que su vida sea más segura, mejor y más fácil, y para desarrollar nuevas ideas de negocios como Maven, nuestra marca de autos compartidos”, explicó. “Creo que tener la mente abierta y una avidez auténtica de conocimiento nos ayuda a ver más allá y a crear el futuro”, dijo.

6- Conocer el negocio

“Necesitas conocer el negocio por dentro y por fuera, así que tienes que ser apasionado y creativo respecto a la forma en la que llevarás a los clientes del punto A al punto B”, resumió. Barra, sin dudas, es una de las personas que más conoce este negocio en el que trabajó toda su vida y su padre también estuvo vinculado a la actividad.

7- Escuchar atentamente

“Tenes que asegurarte de escuchar más de lo que hablas. Puedes aprender muchísimo de tus clientes, de tu equipo y de otros interesados” en el área, manifestó.

Barra considera que no hubiera llegado al puesto relevante que ocupa actualmente sino fuera por sus muchos impulsores (Getty Images)

Se trata de una cualidad destacada por los especialistas. “Aquellos que poseen un mayor desarrollo emocional en los aspectos de escucha tienden a ser percibidos como líderes confiables, lo que redunda en una mayor satisfacción laboral y fomenta la creatividad de los equipos”, explicó Diego Pasjalidis, ingeniero especialista en estrategias, innovación y transformación digital.

Sus mentores

Barra considera que no hubiera llegado al puesto relevante que ocupa actualmente sino fuera por sus muchos impulsores. “No estaría en donde estoy sin mis muchos mentores generosos. Desde mi primer gerente en cargos intermedios hasta mi predecesor, pasando por montones de personas. Todos me han dado consejos esenciales para ayudarme a desarrollar mi estilo de liderazgo”, dijo.

“Necesitas conocer el negocio por dentro y por fuera, así que tienes que ser apasionado y creativo respecto a la forma en la que llevarás a los clientes del punto A al punto B”, resumió (Getty Images)

Y recordó ciertas desventajas de género a las que se enfrentó cuando ascendía en su carrera. “Pienso en unos cuantos mentores que al principio de mi carrera me animaron a alzar la voz en las juntas, a no dejar que los hombres me interrumpan y a dejar de ofrecer disculpas por cosas por las que no debería disculparme. Lo más importante es que me animaron a asumir posiciones de liderazgo en los equipos de trabajo”.

