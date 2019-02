Para el doctor Claudio Waisburg, director médico del Instituto SOMA, "la medicina convencional cree que la medicina cuántica, fundada en la teoría física, tiene sustento desde la teoría para abordar las problemáticas de los pacientes, pero no es aplicable desde la práctica, es decir, la argumentación que plantea la cuántica es correcta, pero desde el punto de vista

práctico no tiene evidencia científica que lo sostenga. En cuanto al grado de complementación que puedan tener una medicina con otra en un tratamiento determinado, teniendo en cuenta

que para la medicina convencional, la cuántica carece de peso científico y para la cuántica la convencional no trata al paciente de la manera en que ellos lo hacen, esta complementación será dada por elección del propio paciente, eligiendo aquellas terapias complementarias que lo

ayuden a transitar el tratamiento médico convencional que esté realizando".