El relevamiento brindó una serie de datos que ratifican lo contrario: un año humano no equivale a siete en la vida perruna. Esta afirmación, que traspasó generaciones, no contempla que los perros envejecen a diferentes velocidades en comparación a los humanos. La teoría surge a partir de la premisa de que los humanos no pueden envejecer siete años más despacio que los perros. De esta manera en el 2014 era el sitio Business Insider que ahondó en el legendario mito de la edad perruna.