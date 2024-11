Espontáneas, artísticas y naturales, así serán las fotos de la boda de Messi-Rocuzzo

Ya comenzó la cuenta regresiva para el gran evento del año, la boda de Lionel Messi y Antonella Rocuzzo, después de casi dos décadas de relación, Thiago y Mateo de por medio, el 30 de junio sellarán el enlace en Rosario.

Como parte de esta gran celebración de amor, Andrés Preumayr fue el fotógrafo profesional elegido para registrar uno de los días más importantes de la pareja. Con un estética singular y una mirada diferente será testigo del gran evento del que muchos quieren participar.

Preumayr no fue elegido al azar, más allá de su amplia trayectoria en el rubro, fue el mismo que retrató el casamiento de Paula, la hermana de Antonella, a mediados de 2015. Con una estricta cláusula de confidencialidad con los futuros novios, el rosarino confesó su pasión por los eventos sociales, de hecho sólo se dedica a cubrir bodas.

La mujer del astro, ya anticipó en su cuenta personal, algunas postales de los novios tomadas por Preumayr.

Feliz Cumpleaños al Amor de Mi Vida❤️ Te amamos viejito !!! Una publicación compartida de AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) el 23 de Jun de 2017 a la(s) 8:34 PDT

Andres Preumayr se define como fotógrafo artístico con amplia trayectoria en la industria

Radicado en Rosario también viaja a otras ciudades del mundo para acompañar a las parejas en su nuevo paso: "Me entusiasma mucho cuando me toca trabajar en otros lugares y espero hacerlo cada vez más seguido".

"Ser elegido para retratar una instancia tan especial y única es para mí un gran honor y un enorme desafío, que asumo con todo mi entusiasmo y responsabilidad. Trabajo para que esos recuerdos duren para siempre y, aunque pasen los años, puedan revivir esos momentos cada vez que miren las fotos", explicó Preumayr.

Su visión es fresca, natural y espontánea. Nada de fotos posadas, novios de mesa en mesa, su estilo asegura que sigue la línea del fotoperiodismo al igual que el documental de bodas. "Trato de no molestar durante mi trabajo y siempre aconsejo a los novios que no estén tampoco pendientes de la cámara. Es mejor que vivan el momento, que lo disfruten… yo me encargo de las fotos", resaltó en su sitio personal.

Algunos de sus últimos trabajos, similares a los que tendrá el clan Messi-Rocuzzo.

Andres Preumayr no interviene en escena busca captar los momentos desde otra mirada

Es especialista en bodas, sólo se dedica a eso

Otra boda bajo el lente de Andrés Preumayr

LEA MÁS:

Messi y Antonella, la apasionante cronología de una historia de amor de película

Messi y Antonella, la apasionante cronología de una historia de amor de película