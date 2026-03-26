Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Infobae)

¿No sabes cuál es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel por litro en España? Consulta a continuación los costos más altos y más bajos en Madrid, Barcelona y otras ciudades este jueves 26 de marzo, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,899 euros el litro

Precio mínimo: 1,659 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,979 euros el litro

Precio mínimo: 1,643 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,739 euros el litro

Precio mínimo: 1,459 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,799 euros el litro

Precio mínimo: 1,574 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,899 euros el litro

Precio mínimo: 1,595 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,929 euros el litro

Precio mínimo: 1,689 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,789 euros el litro

Precio mínimo: 1,469 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,899 euros el litro

Precio mínimo: 1,585 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,995 euros el litro

Precio mínimo: 1,709 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,955 euros el litro

Precio mínimo: 1,759 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,655 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,789 euros el litro

Precio mínimo: 1,675 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,875 euros el litro

Precio mínimo: 1,729 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,965 euros el litro

Precio mínimo: 1,779 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,619 euros el litro

Precio mínimo: 1,519 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,649 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 2,043 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,959 euros el litro

Precio mínimo: 1,66 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,479 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,779 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,839 euros el litro

Precio mínimo: 1,699 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,893 euros el litro

Precio mínimo: 1,839 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,639 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,755 euros el litro

Precio mínimo: 1,659 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los combustibles cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.