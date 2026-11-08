Los 7 castillos y pueblos construidos en medio de dunas gigantes que parecen sacados de una película

Fortalezas, pueblos y oasis levantados entre dunas muestran cómo distintas civilizaciones se adaptaron a algunos de los desiertos más extremos del planeta

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Construir una ciudad sobre cimientos sólidos de piedra o tierra firme ya es un reto; hacerlo sobre montañas de arena que cambian de forma con cada ráfaga de viento parece una locura. Sin embargo, a lo largo de la historia, distintas civilizaciones decidieron levantar castillos, fortalezas militares y pueblos enteros en medio de los desiertos más implacables del planeta.

Algunos nacieron para proteger pozos de agua y rutas de caravanas; otros fueron devorados por la arena cuando sus habitantes los abandonaron. Desde ciudadelas medievales doradas en la India y pueblos de barro en el Sahara hasta oasis escondidos entre dunas monumentales de Sudamérica, estos 7 poblados y castillos desafían a los arenales más gigantescos del mundo y demuestran el ingenio humano en la aridez extrema.

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1. Ksar de Aït Ben Haddou en Marruecos

El Ksar de Aït Ben Haddou, en el sur de Marruecos, conserva viviendas de adobe y torres defensivas a orillas del río Ounila (Wikipedia)

En los valles presaharianos del sur marroquí, a orillas del río Ounila, emerge el imponente Ksar de Aït Ben Haddou, una de las cumbres de la arquitectura tradicional de barro del norte de África. Esta ciudadela fortificada se compone de un conjunto apretado de viviendas de adobe coronadas por torres defensivas con almenas decoradas con motivos geométricos.

Ubicado estratégicamente a lo largo de la antigua ruta comercial que unía Tombuctú con Marrakech a través del Sahara, el poblado utilizaba la arcilla prensada y vigas de palma para aislar los interiores del calor sofocante y las ráfagas arenosas del desierto. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, su silueta escalonada ha servido de escenario cinematográfico natural para producciones históricas internacionales como Gladiador.

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2. Fuerte de Jaisalmer y las dunas de Sam en India

El Fuerte de Jaisalmer se alza sobre la colina de Trikuta, en el desierto del Thar, cerca de las dunas de Sam (Wikipedia)

En el corazón del desierto del Thar, en el estado de Rajastán, deslumbra el Fuerte de Jaisalmer, una imponente fortificación medieval erigida en 1156 sobre la colina de Trikuta. A poca distancia de sus murallas se despliegan las dunas de Sam, ondulaciones monumentales de arena dorada que bordean la frontera con Pakistán.

El complejo urbano destaca por estar construido con bloques de arenisca amarilla labrada sin mortero, una piedra que absorbe la intensa luz solar y muta hacia un color dorado brillante durante el ocaso.

Conocido popularmente como el “Fuerte Dorado”, alberga templos jainistas, palacios de marajás y pasadizos laberínticos habitados que continúan funcionando como una fortaleza viva en medio de la inmensidad árida.

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3. Kolmanskop en Namibia

Las dunas del desierto del Namib invadieron las antiguas viviendas de Kolmanskop tras el abandono de la ciudad minera (Wikipedia)

A escasos kilómetros de la costa atlántica de Namibia, en las arenas del desierto del Namib, la ciudad fantasma de Kolmanskop representa uno de los contrastes visuales más impactantes del planeta.

Fundada a principios del siglo XX durante la fiebre de los diamantes por colonos alemanes, la urbe contaba con residencias señoriales, salones de baile, teatro y una fábrica de hielo en pleno arenal.

Tras el agotamiento de las minas hacia la década de 1950, el asentamiento fue evacuado por completo. Con el paso de los años, las violentas tormentas de arena reventaron puertas y ventanas: hoy, montañas de dunas doradas inundan los salones victorianos, cubriendo pasillos y escaleras de madera en una estampa de decadencia donde la naturaleza recuperó su territorio.

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4. Qasr Al Sarab en Emiratos Árabes Unidos

Qasr Al Sarab se ubica entre las dunas rojizas del Rub al-Jali, una de las mayores extensiones continuas de arena del mundo (Wikipedia)

Emplazado en el legendario desierto de Rub al-Jali —el mar continuo de arena más extenso de la Tierra—, Qasr Al Sarab se presenta como un oasis palaciego amurallado levantado en medio de dunas rojas que superan los doscientos metros de altura.

El diseño del complejo rinde homenaje a las antiguas fortalezas beduinas de adobe, incorporando torres de vigilancia cónicas, murallas almenadas y canales de agua inspirados en los sistemas tradicionales de irrigación falaj.

La edificación funciona como un sofisticado refugio aislado entre arenales carmesíes, demostrando la capacidad contemporánea de fundir la arquitectura vernácula con la hostilidad del desierto profundo.

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5. Siwa en Egipto

El oasis de Siwa combina palmeras, lagos salinos y las ruinas de Shali en un enclave rodeado por el Mar de Arena del Sahara (Wikipedia)

En una depresión geológica cercana a la frontera con Libia se resguarda el Oasis de Siwa, un legendario enclave poblado por comunidades bereberes que conserva las ruinas de Shali, una fortaleza del siglo XIII levantada enteramente con karsheef, una mezcla autóctona de arcilla y sal petrificada extraída de los lagos salinos cercanos.

Rodeado por el inmenso Mar de Arena del Sahara, este vergel cuenta con miles de palmeras datileras, manantiales de agua termal y albercas salinas turquesas en mitad de un horizonte de dunas infinitas. Su aislamiento geográfico preservó intactas sus tradiciones arquitectónicas ancestrales de tierra cruda, que se integran con naturalidad en el áspero paisaje desértico circundante.

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6. Ksar Ouled Soltane en Túnez

Las ghorfas superpuestas de Ksar Ouled Soltane funcionaron como depósitos fortificados para almacenar alimentos en el sur de Túnez (Wikipedia)

En las tierras áridas del sur de Túnez se encuentra Ksar Ouled Soltane, un espectacular granero fortificado levantado en el siglo XV por comunidades bereberes para salvaguardar sus reservas de cereales, legumbres y aceite frente a los saqueos de tribus rivales.

El monumento se organiza alrededor de dos patios interiores rodeados por filas superpuestas de ghorfas, bóvedas alargadas de adobe apiladas en hasta cuatro niveles y conectadas por escaleras empinadas de piedra.

El grosor de sus paredes de tierra actúa como un refrigerador natural, protegiendo las provisiones de las temperaturas extremas del desierto. Su singular estética futurista y ancestral atrajo a directores de cine para ambientar el universo desértico de Star Wars.

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7. Huacachina en Perú

Huacachina se extiende alrededor de una laguna en el desierto de Ica, rodeada por dunas que superan los cien metros de altura (Wikipedia)

En el desierto costero del departamento de Ica, Huacachina se despliega como uno de los escasos oasis naturales de toda América Latina. El poblado consiste en una pintoresca villa de residencias, hoteles y malecones construida en círculo alrededor de una laguna de color verde esmeralda alimentada por corrientes de agua subterráneas.

El gran atractivo del lugar reside en su emplazamiento geológico: el asentamiento está encajonado por dunas de arena gigantescas de más de cien metros de pendiente, que caen casi verticales sobre las palmeras y las construcciones costaneras. Este anfiteatro arenoso no solo protege al caserío de los vientos del océano Pacífico, sino que ofrece una postal donde la vegetación y la vida urbana resisten en el corazón de un mar de dunas.

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