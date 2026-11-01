La metamorfosis de Anthony Kiedis, líder de Red Hot Chili Peppers: de las adicciones a una vida marcada por la meditación y el surf

Anthony Kiedis relató en su autobiografía Scar Tissue su contacto con las drogas en la infancia junto a su padre John Kiedis (REUTERS/Daniel Cole)

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Anthony Kiedis cumple este domingo 64 años, con una vida muy distinta de la que describió en los capítulos más turbulentos de su autobiografía. El cantante de Red Hot Chili Peppers atravesó décadas de consumo problemático y recaídas antes de consolidar una rutina basada en la sobriedad, la meditación, el entrenamiento y el surf.

Nacido el 1 de noviembre de 1962 en Grand Rapids, Míchigan, Kiedis creció entre esa ciudad y Los Ángeles. En Scar Tissue, el libro que publicó en 2004 con Larry Sloman, relató que su contacto con las drogas fue temprano y estuvo condicionado por el ambiente en el que se movía junto a su padre, John Kiedis, conocido luego como Blackie Dammett.

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La exposición pública de la banda, que fundó en 1983 con Flea, Hillel Slovak y Jack Irons, transcurrió al mismo tiempo que su consumo se volvía cada vez más grave. La heroína, la cocaína y otras sustancias ocuparon un lugar central durante años, una etapa que el músico reconstruyó sin suavizar sus consecuencias personales ni profesionales.

Una medicación administrada tras una extracción dental en 1994 provocó una recaída previa a la grabación del álbum Californication (Foto AP/Fernando Llano, archivo)

El 25 de junio de 1988, Hillel Slovak, guitarrista original de Red Hot Chili Peppers y amigo cercano de Kiedis, murió por una sobredosis de heroína. La pérdida golpeó al grupo cuando aún buscaba consolidarse fuera del circuito de clubes de Los Ángeles y fue uno de los hechos decisivos de su historia.

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Kiedis ingresó en rehabilitación y tuvo períodos de abstinencia, pero las recaídas continuaron. Una de ellas ocurrió en 1994, después de que recibiera medicación durante una extracción de muelas de juicio.

Ese episodio abrió un nuevo ciclo de consumo que se extendió durante buena parte de los años noventa, mientras la banda atravesaba modificaciones en su formación y preparaba el disco Californication.

La muerte del guitarrista Hillel Slovak por sobredosis de heroína en 1988 representó un suceso decisivo para Red Hot Chili Peppers (REUTERS/Brendan McDermid)

Según el relato de Scar Tissue, el 24 de diciembre de 2000 quedó establecido como la fecha de su última recaída y el comienzo de una sobriedad sostenida.

La recuperación no quedó asociada a una sola decisión, sino a una práctica diaria que incluyó tratamiento, reuniones y el vínculo con otras personas que también transitaban procesos de rehabilitación.

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El cantante se refirió al valor de ese acompañamiento. “Creo en la magia que sucede cuando una persona en recuperación ayuda a otra persona en recuperación. Es algo real”, afirmó. La frase condensó una idea que atraviesa su historia: la sobriedad no eliminó los antecedentes de adicción, pero modificó la forma de enfrentarlos.

La meditación se incorporó a una rutina de trabajo y cuidado personal

La música fue otro de los espacios que ordenaron su vida. Tras la recuperación, Anthony Kiedis retomó el trabajo con Red Hot Chili Peppers y participó en una etapa de renovada actividad discográfica y de giras internacionales. A Californication le siguieron álbumes como By the Way, Stadium Arcadium, I am With You, The Getaway, Unlimited Love y Return of the Dream Canteen.

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Kiedis cambió su alimentación vegetariana por un esquema basado en proteínas que denominó Wildatarian (REUTERS/Mike Blake)

La meditación tiene un lugar recurrente dentro de ese presente. Kiedis ha referido la importancia de concentrarse y mantenerse en el presente, tanto en su vida fuera de los escenarios como en las instancias previas a los conciertos. Junto a sus compañeros, el grupo incorporó en distintas etapas rituales de preparación antes de salir a tocar.

El ejercicio ya estaba presente incluso en sus años de consumo. En sus memorias, el cantante señaló la contradicción entre entrenar, prestar atención a su alimentación y, a la vez, exponer su salud al consumo de drogas.

Con los años, el entrenamiento pasó a ser una de las piezas de un esquema más estable, vinculado con la recuperación y la continuidad de su trabajo artístico.

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El surf pasó de ser una afición a un punto de apoyo cotidiano

Entre sus hábitos, el surf ocupa un sitio central. Kiedis ha sido visto con frecuencia en las playas de Hawái y California, y en entrevistas habló de su relación con el océano como una forma de actividad física y concentración. El cantante descubrió esa práctica en la adultez y la convirtió en una presencia sostenida entre las giras y las sesiones de grabación.

La práctica regular de surf en Hawái y California sostiene la preparación física del artista para las giras internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exigencia del surf se complementa con natación, carreras, ejercicios de fuerza y trabajo cardiovascular. Esa preparación le permite sostener conciertos de alta demanda física, en los que alterna canto, desplazamiento y una puesta en escena intensa durante más de una hora.

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Durante años mantuvo una dieta vegetariana o mayoritariamente vegana. En 2023 contó que había cambiado ese esquema por una alimentación que definió como “Wildatarian”, basada en proteínas y alimentos que consideraba más cercanos a una dieta ancestral. Esa modificación convivió con su programa regular de entrenamiento, natación y surf.

A los 64 años mantiene el vínculo entre los escenarios, el mar y la sobriedad

El cantante abordó en sus memorias las secuelas del consumo en su organismo, entre las cuales figuró la hepatitis C (REUTERS/Eduardo Munoz)

En Scar Tissue, Kiedis también contó las consecuencias físicas de sus adicciones, incluida su experiencia con hepatitis C. El libro reconstruyó su vida desde la infancia hasta los primeros años de la década de los 2000 y se convirtió en un documento central para entender el recorrido de la banda y la dimensión personal de sus letras.

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Su cumpleaños número 64 volvió a poner el foco en esa trayectoria. El presente de Kiedis combina composición, ensayos, actividad física y tiempo en el mar, mientras Red Hot Chili Peppers conserva una agenda vinculada a actuaciones y proyectos musicales.

Para el autor de canciones como “Under the Bridge” y “Scar Tissue”, la sobriedad dejó de ser un dato íntimo: forma parte de una biografía pública marcada por la transformación de sus hábitos.