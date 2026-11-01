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Cómo organizar tu casa el domingo para evitar el caos durante la semana: las 5 claves

Una planificación breve, responsabilidades distribuidas y hábitos simples pueden reducir la acumulación de pendientes y facilitar la rutina familiar en los próximos días

Hombre con suéter azul retira pequeños electrodomésticos de la mesada de una cocina blanca junto a una caja de cartón.
La preparación anticipada de la ropa de trabajo y el despeje de la mesada aportan tranquilidad al inicio de la jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Mantener la limpieza y el orden en el hogar puede resultar difícil cuando las rutinas familiares dejan poco margen de tiempo. Para evitar que las tareas se acumulen, la organización de la semana permite distribuir responsabilidades, definir prioridades y planificar momentos específicos para cada actividad.

Una rutina breve de orden el domingo podría ayudar a que el hogar se sienta menos caótico y a reducir la presión de decidir qué hacer cada día, explica la organizadora Amy Suddleson en un artículo en MarthaStewart.

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La preparación no requiere ocupar toda la jornada. Suddleson propuso anotar en una lista o calendario las tareas pendientes, reuniones, planes sociales y cenas previstas para contar con una visión general de los días siguientes.

Cuatro personas limpian una casa: dos mujeres en la cocina, un joven con una aspiradora y un hombre que sacude los estantes de una biblioteca.
El método sueco Städdag propone reservar una franja semanal fija para limpiar el hogar de manera comunitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la organizadora Alicia Iglesias retoma en su libro “Pon orden a tu vida” la teoría de las ventanas rotas para trasladarla al ámbito doméstico. La idea plantea que cuando un edificio tiene una ventana rota y no se repara, es probable que los ladrones vuelvan a romper unas cuantas más.

En materia de organización, esta teoría significa resolver los problemas antes de que crezcan porque, si no, van creciendo y se nos acaban yendo de las manos, explicó la organizadora. Para evitar que el desorden crezca durante la semana, se puede reservar un momento del domingo para la organización y limpieza.

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También se puede aplicar el método sueco Städdag, que propone reservar una franja semanal, reunir a quienes comparten el espacio y ocuparse de la casa con responsabilidades distribuidas.

Städdag se basa en la idea de que, cuando se realiza en compañía, la limpieza se vuelve más liviana, rápida y hasta divertida. La práctica suele realizarse los sábados, aunque el día puede adaptarse a las rutinas de cada hogar.

Cinco recomendaciones para organizar la semana

Ilustración de una mujer de cabello claro colocando una cesta en un estante con frascos y cajas con etiquetas.
La reubicación de pertenencias en sus sitios asignados evita búsquedas innecesarias de artículos durante el lunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1. Limitarse a las tareas que aporten una semana más tranquila. En vez de proponerse una lista extensa de obligaciones para cada domingo —como dejar preparadas todas las comidas o hacer varias tandas de lavado— conviene evaluar si cada tarea contribuirá a que los próximos días sean más llevaderos. Planchar la ropa de trabajo o despejar la mesada de la cocina son ejemplos de acciones que podrían ofrecer un resultado inmediato.
  • 2. Devolver cada objeto a su lugar. Puede ser suficiente para recuperar el orden. La recomendación incluye guardar los zapatos, clasificar los papeles acumulados y desarmar las cajas de cartón antes de reciclarlas.

Esta reorganización también evita que el lunes comience con la búsqueda de objetos perdidos en el propio hogar. Suddleson señaló que estas tareas demandan poco tiempo y pueden modificar la sensación general de orden.

  • 3. Hacer una limpieza rápida de la alacena, la heladera y el freezer. Suddleson recomendó: “Siempre hago una limpieza rápida de 10 minutos, tirando los alimentos vencidos y vaciando los envases. Luego hago una lista de la compra con lo que necesito para la semana. Este proceso evita el desperdicio de alimentos y la temida pregunta ‘¿Qué cenamos hoy?’“, señaló la experta.
  • 4. Implementar la regla de los 2 minutos. Realizar de inmediato cualquier tarea que pueda completarse en menos de dos minutos—, contribuye significativamente a mantener el orden. Hacer la cama cada mañana y lavar los platos tras cada comida son acciones que, al repetirse, previenen la acumulación de desorden.
  • 5. Descanso dominical para mente, cuerpo y espíritu. El orden doméstico no debería desplazar las actividades de descanso. Suddleson recomendó: “Tómate un tiempo para relajarte y recargar energías para afrontar la semana con energías renovadas”. Organizar la casa puede ayudar a empezar la semana con más tranquilidad, pero leer un libro, hacer una caminata o meditar también pueden hacerlo.

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