Tendencias

La ruta del miedo: 25 tours para Halloween 2026 y los favoritos de los argentinos

De Jack el Destripador a las historias nocturnas de Roma, un ranking reunió propuestas en español por distintas ciudades, con relatos de crímenes, fantasmas y mitos locales para este 31 de octubre

Personas disfrazadas de Halloween caminan por una calle empedrada decorada con calabazas, luces y figuras de fantasmas.
GuruWalk proyecta un aumento del 20% en las reservas de tours de misterio para la noche de Halloween de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las calles de Whitechapel, donde Jack el Destripador cometió sus crímenes en 1888, vuelven a ocupar el centro de las historias de Halloween. Un recorrido nocturno por ese sector de Londres encabeza un ranking de los 25 mejores tours de misterio en español para este 31 de octubre, elaborado a partir de las reservas y valoraciones de viajeros hispanohablantes.

La clasificación reúne propuestas de ocho países de Europa y Asia, con relatos sobre asesinatos, fantasmas, mitos urbanos y leyendas locales. ¿Cuál es el recorrido que más eligen los argentinos? No ocupa el primer lugar general, aunque sí integra el podio: Roma se impone entre los viajeros del país, seguida por Edimburgo.

PUBLICIDAD

Londres, Roma y Praga forman el podio del ranking de 2026

Los turistas latinoamericanos eligen Roma y Edimburgo entre sus preferencias (Guru Walk)
Los turistas latinoamericanos eligen Roma y Edimburgo entre sus preferencias (Guru Walk)

Halloween concentra cada año una parte mayor de las reservas de recorridos de misterio. El 31 de octubre de 2025, uno de cada diez free tours en español reservados a través de GuruWalk correspondió a esa temática: el doble de la proporción registrada en septiembre de ese año.

Este 31 de octubre, la plataforma prevé que la demanda aumente cerca de un 20% frente a la noche de Halloween pasada, al considerar todas las ciudades y los idiomas en los que opera. Las historias de crímenes, apariciones y leyendas locales vuelven a ganar terreno cuando cae la noche.

Ese interés también se refleja en el ranking elaborado por la plataforma, que ubicó en el primer lugar a “Jack el Destripador original”. El recorrido por Londres repasa los crímenes de 1888 en las calles de Whitechapel y reúne una valoración de 4,94 sobre 5, a partir de más de 2.560 reseñas.

PUBLICIDAD

En segundo puesto aparece “Mágica noche romana: leyendas y tesoros ocultos”, que recorre la capital de Italia de noche a través de historias sobre emperadores, espíritus y arquitectos. Con más de 5.550 reseñas, es el tour que reúne la mayor cantidad de opiniones de los 25 incluidos.

El tour nocturno por Roma reúne más de 5.550 opiniones y se ubica en el segundo puesto del ranking (Guru Walk)
El tour nocturno por Roma reúne más de 5.550 opiniones y se ubica en el segundo puesto del ranking (Guru Walk)

La tercera posición corresponde a “Leyendas y curiosidades al atardecer”, en Praga. El recorrido se adentra en la Ciudad Vieja a partir de historias sobre demonios, héroes y personajes vinculados con el pasado de la capital checa.

El cuarto puesto es para Kioto, cuyo tour de misterio consigue la calificación más alta del ranking, con 4,98 sobre 5. Japón suma otra ciudad, Tokio, que ocupa el lugar 15 de la clasificación.

España es el país con más presencia, con 13 tours. Madrid se ubica en el quinto puesto con una actividad que va desde el callejón del Verdugo hasta el Ángel Caído e incluye escenas dramatizadas. Zaragoza, en el octavo lugar, y Gijón, en el décimo, también entran entre las diez primeras ciudades.

La actividad temática en Kioto registra una nota de 4,98 sobre 5 y alcanza la calificación más alta del listado (Guru Walk)
La actividad temática en Kioto registra una nota de 4,98 sobre 5 y alcanza la calificación más alta del listado (Guru Walk)

Italia aporta tres destinos, Roma, Florencia y Nápoles, mientras que Portugal cuenta con Oporto y Lisboa. Reino Unido también suma dos recorridos, en Londres y Edimburgo. Brujas, en Bélgica, y París, en Francia, completan la lista de países representados.

Roma es la opción más reservada por viajeros latinoamericanos

Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, uno de cada cuatro viajeros que reservó un tour de misterio en español en GuruWalk procedía de Latinoamérica. En ese grupo, el recorrido de Roma fue el más reservado entre los 25 seleccionados por usuarios de Argentina, México, Colombia, Chile, Perú y Ecuador.

Según los datos de la plataforma, el tour romano concentró entre el 29% y el 41% de las reservas realizadas por viajeros de esos países. Edimburgo, situada en la parte baja de la clasificación general, fue la segunda opción más elegida por argentinos, mexicanos y chilenos.

Vista aérea nocturna de la Basílica Papal de Santa María la Mayor en Roma, con su fachada iluminada y el campanario, junto a la columna de la Salus Populi Romani y edificios circundantes
España aporta 13 destinos a la selección internacional y coloca a Madrid en el quinto lugar

Roma tiene un peso particular entre quienes viajan desde América Latina a Europa. Para muchos viajeros latinoamericanos, es el gran viaje a Europa, y recorrerla de noche escuchando sus leyendas en español es una forma de conocerla que no se olvida.

Los usuarios valoran que las historias tengan sustento documental. Según cuentan, la leyenda atrae al grupo, pero lo que se lleva al terminar es haber descubierto cuánto de lo que ha escuchado está documentado.

El ranking combina reseñas y reservas de los últimos 12 meses

La clasificación se elaboró solo con sesiones en español, tanto para las valoraciones como para las reservas. Para ser elegibles, los tours debían tener el misterio y las leyendas de la ciudad como temática central, acumular al menos 30 reseñas en ese idioma y ofrecer una salida programada para la noche del 31 de octubre de 2026.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La clasificación combina un 60% de valoraciones ajustadas con un 40% de popularidad por reservas anuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada actividad recibió una puntuación de 0 a 100. El 60% de la calificación procede de las valoraciones de viajeros, ajustadas por el número de reseñas, y el 40% restante corresponde a la popularidad medida a partir de las reservas de los últimos 12 meses.

El ranking completo de los 25 free tours de misterio

  1. Londres
  2. Roma
  3. Praga
  4. Kioto
  5. Madrid
  6. Florencia
  7. Nápoles
  8. Zaragoza
  9. Oporto
  10. Gijón
  11. Lisboa
  12. Valladolid
  13. Oviedo
  14. A Coruña
  15. Tokio
  16. Cáceres
  17. Sevilla
  18. Barcelona
  19. Brujas
  20. Málaga
  21. Edimburgo
  22. Vitoria-Gasteiz
  23. París
  24. Logroño
  25. Salamanca

Temas Relacionados

HalloweenMisterioLeyendasViajes y TurismoHalloween 2026ToursTours HalloweenJack el DestripadorRomaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La alimentación antes, durante y después del embarazo: cuáles son los nutrientes esenciales en cada etapa

En una nueva edición de El Puente, la nutricionista Adriana Hamer detalló qué propiedades requiere el cuerpo desde la búsqueda del bebé hasta la lactancia y desmintió la creencia de duplicar porciones

La alimentación antes, durante y después del embarazo: cuáles son los nutrientes esenciales en cada etapa

Día Mundial de las Ciudades: 10 destinos del mundo donde conviven historia, gastronomía y arte

Desde rascacielos y templos japoneses hasta puentes suizos y costas australianas, una recorrida por urbes con propuestas culturales y paisajes diversos seleccionadas por un ranking internacional

Día Mundial de las Ciudades: 10 destinos del mundo donde conviven historia, gastronomía y arte

Alzheimer: las 5 barreras que impiden que los nuevos tratamientos lleguen a los pacientes

Diagnósticos más simples y terapias capaces de ralentizar el deterioro abren una etapa esperanzadora, pero persisten obstáculos de acceso, cobertura, información y participación en estudios clínicos

Alzheimer: las 5 barreras que impiden que los nuevos tratamientos lleguen a los pacientes

El duelo de estilo entre Dua Lipa y Rosalía en Nueva York: cómo llevaron el blanco y negro a otro nivel

De la textura retro de Chanel a la silueta escultural de Schiaparelli, las cantantes convirtieron una paleta bicolor en el gran código de una ceremonia en el Museo de Arte Moderno

El duelo de estilo entre Dua Lipa y Rosalía en Nueva York: cómo llevaron el blanco y negro a otro nivel

El ritual del 31 de octubre: por qué algunas personas ponen una hoja de laurel bajo un plato blanco

Una tradición popular propone usar elementos cotidianos para cerrar octubre, definir metas para noviembre y simbolizar un deseo de bienestar económico y personal

El ritual del 31 de octubre: por qué algunas personas ponen una hoja de laurel bajo un plato blanco

DEPORTES

Fue madre y volvió del retiro para ganar la medalla dorada en los esports de los Juegos Suramericanos 2026: “Hice historia”

Fue madre y volvió del retiro para ganar la medalla dorada en los esports de los Juegos Suramericanos 2026: “Hice historia”

Comienzan los Juegos Olímpicos Dakar 2026, los primeros de la historia en África: calendario, cómo verlos y la delegación argentina

La nueva vida de Marcelo Carrusca en Australia: por qué emigró, el penal que cambió su carrera y cómo explica la mística de Estudiantes

Rosario Central le ganó a Sarmiento y es el único líder de la Tabla Anual: así está la clasificación a las Copas Libertadores y Sudamericana

Racing ganó 2-1 en Avellaneda por la fecha 15 del Torneo Clausura: Aldosivi descendió a la Primera B Nacional

TELESHOW

Kapanga cumple 30 años: “La banda ayudó a ampliar las fronteras del rock nacional”

Kapanga cumple 30 años: “La banda ayudó a ampliar las fronteras del rock nacional”

El Teatro Ópera presenta “100 años de musicales”, el homenaje al centenario de un género que engrandeció a la escena nacional

Enrique Rottenberg, el argentino que se reinventó en Israel y Cuba: a los 78 años estrenó un filme y tiene un nuevo sueño

De dirigir ‘La masacre de Flores’ a retratar a la familia Tinelli y a Wanda Nara en la pantalla: los desafíos de Augusto Tejada

Litto Nebbia revisita dos de sus discos clave de los '70, pero advierte: "No me gusta hacer un cover de mí mismo"

INFOBAE AMÉRICA

EEUU, Corea del Sur y Japón reafirmaron su compromiso con la desnuclearización completa del régimen norcoreano

EEUU, Corea del Sur y Japón reafirmaron su compromiso con la desnuclearización completa del régimen norcoreano

45 años después de Stephen King, Mariana Enriquez reflexiona sobre el terror: “No es metáfora, es descripción de la realidad latinoamericana”

“La asesina del bikini”: sospechosa de matar a estadounidense en Costa Rica pasará un año en prisión preventiva

Último adiós al streamer salvadoreño El Komanche será el sábado tras una demora en el traslado de sus restos

El Salvador: La exalcaldesa Nercy Patricia Montano recibe cinco años de prisión por despedir ilegalmente a empleados