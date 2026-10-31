La ruta del miedo: 25 tours para Halloween 2026 y los favoritos de los argentinos

GuruWalk proyecta un aumento del 20% en las reservas de tours de misterio para la noche de Halloween de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las calles de Whitechapel, donde Jack el Destripador cometió sus crímenes en 1888, vuelven a ocupar el centro de las historias de Halloween. Un recorrido nocturno por ese sector de Londres encabeza un ranking de los 25 mejores tours de misterio en español para este 31 de octubre, elaborado a partir de las reservas y valoraciones de viajeros hispanohablantes.

La clasificación reúne propuestas de ocho países de Europa y Asia, con relatos sobre asesinatos, fantasmas, mitos urbanos y leyendas locales. ¿Cuál es el recorrido que más eligen los argentinos? No ocupa el primer lugar general, aunque sí integra el podio: Roma se impone entre los viajeros del país, seguida por Edimburgo.

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Londres, Roma y Praga forman el podio del ranking de 2026

Los turistas latinoamericanos eligen Roma y Edimburgo entre sus preferencias (Guru Walk)

Halloween concentra cada año una parte mayor de las reservas de recorridos de misterio. El 31 de octubre de 2025, uno de cada diez free tours en español reservados a través de GuruWalk correspondió a esa temática: el doble de la proporción registrada en septiembre de ese año.

Este 31 de octubre, la plataforma prevé que la demanda aumente cerca de un 20% frente a la noche de Halloween pasada, al considerar todas las ciudades y los idiomas en los que opera. Las historias de crímenes, apariciones y leyendas locales vuelven a ganar terreno cuando cae la noche.

Ese interés también se refleja en el ranking elaborado por la plataforma, que ubicó en el primer lugar a “Jack el Destripador original”. El recorrido por Londres repasa los crímenes de 1888 en las calles de Whitechapel y reúne una valoración de 4,94 sobre 5, a partir de más de 2.560 reseñas.

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En segundo puesto aparece “Mágica noche romana: leyendas y tesoros ocultos”, que recorre la capital de Italia de noche a través de historias sobre emperadores, espíritus y arquitectos. Con más de 5.550 reseñas, es el tour que reúne la mayor cantidad de opiniones de los 25 incluidos.

El tour nocturno por Roma reúne más de 5.550 opiniones y se ubica en el segundo puesto del ranking (Guru Walk)

La tercera posición corresponde a “Leyendas y curiosidades al atardecer”, en Praga. El recorrido se adentra en la Ciudad Vieja a partir de historias sobre demonios, héroes y personajes vinculados con el pasado de la capital checa.

El cuarto puesto es para Kioto, cuyo tour de misterio consigue la calificación más alta del ranking, con 4,98 sobre 5. Japón suma otra ciudad, Tokio, que ocupa el lugar 15 de la clasificación.

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España es el país con más presencia, con 13 tours. Madrid se ubica en el quinto puesto con una actividad que va desde el callejón del Verdugo hasta el Ángel Caído e incluye escenas dramatizadas. Zaragoza, en el octavo lugar, y Gijón, en el décimo, también entran entre las diez primeras ciudades.

La actividad temática en Kioto registra una nota de 4,98 sobre 5 y alcanza la calificación más alta del listado (Guru Walk)

Italia aporta tres destinos, Roma, Florencia y Nápoles, mientras que Portugal cuenta con Oporto y Lisboa. Reino Unido también suma dos recorridos, en Londres y Edimburgo. Brujas, en Bélgica, y París, en Francia, completan la lista de países representados.

Roma es la opción más reservada por viajeros latinoamericanos

Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, uno de cada cuatro viajeros que reservó un tour de misterio en español en GuruWalk procedía de Latinoamérica. En ese grupo, el recorrido de Roma fue el más reservado entre los 25 seleccionados por usuarios de Argentina, México, Colombia, Chile, Perú y Ecuador.

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Según los datos de la plataforma, el tour romano concentró entre el 29% y el 41% de las reservas realizadas por viajeros de esos países. Edimburgo, situada en la parte baja de la clasificación general, fue la segunda opción más elegida por argentinos, mexicanos y chilenos.

España aporta 13 destinos a la selección internacional y coloca a Madrid en el quinto lugar

Roma tiene un peso particular entre quienes viajan desde América Latina a Europa. Para muchos viajeros latinoamericanos, es el gran viaje a Europa, y recorrerla de noche escuchando sus leyendas en español es una forma de conocerla que no se olvida.

Los usuarios valoran que las historias tengan sustento documental. Según cuentan, la leyenda atrae al grupo, pero lo que se lleva al terminar es haber descubierto cuánto de lo que ha escuchado está documentado.

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El ranking combina reseñas y reservas de los últimos 12 meses

La clasificación se elaboró solo con sesiones en español, tanto para las valoraciones como para las reservas. Para ser elegibles, los tours debían tener el misterio y las leyendas de la ciudad como temática central, acumular al menos 30 reseñas en ese idioma y ofrecer una salida programada para la noche del 31 de octubre de 2026.

La clasificación combina un 60% de valoraciones ajustadas con un 40% de popularidad por reservas anuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada actividad recibió una puntuación de 0 a 100. El 60% de la calificación procede de las valoraciones de viajeros, ajustadas por el número de reseñas, y el 40% restante corresponde a la popularidad medida a partir de las reservas de los últimos 12 meses.

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El ranking completo de los 25 free tours de misterio

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