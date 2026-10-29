Transparencias, sastrería y perlas: las claves de la moda en los Premios Ídolo 2026

Los vestidos transparentes y las piezas de encaje trasladaron las referencias lenceras a la alfombra de los Premios Ídolo 2026

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La consigna Romantic Carpet de los Premios Ídolo 2026 se tradujo en una alfombra de moda dominada por el encaje, las transparencias y una paleta de blancos, champagne y tonos pastel. Los looks de creadores de contenido y figuras digitales que llegaron a la Usina del Arte trazaron una estética romántica con referencias lenceras, nupciales y de sastrería renovada.

La ceremonia tuvo una interpretación concreta en varios de los conjuntos de la noche: vestidos velados, faldas con arrastre, perlas, drapeados y siluetas largas. En los atuendos masculinos, en tanto, hubo lugar para sacos cortos, pantalones de tiro alto y combinaciones de color.

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La piel a la vista a través de tejidos velados fue una de las interpretaciones más presentes del dress code Romantic Carpet

El encaje velado llevó la lencería a la Romantic Carpet

La tendencia más repetida fue la de los vestidos y conjuntos que dejaron ver la piel a través de encajes y transparencias. Julieta Poggio eligió un traje blanco completamente velado, con mangas ceñidas y escote amplio, en una propuesta de estética lencera.

Daniela López, conocida como Soy Dadatina, llevó un diseño velado con escote profundo y mangas amplias

El mismo recurso apareció en el vestido blanco de Flor Vigna, que combinó encaje, transparencias y plumas, y en el look de Daniela López y de Dadatina, con escote profundo, mangas amplias y tela velada.

Las transparencias funcionaron como una de las traducciones centrales del código de vestimenta romántico.

El encaje apareció como superficie total, capa sobre el cuerpo y detalle integrado a vestidos con plumas

El encaje se vio en versiones distintas: como superficie total, integrado a vestidos con plumas y como parte de una silueta más suelta.

Esa variedad permitió que el recurso apareciera en looks con mayor exposición de piel y en otros donde el tejido funcionó como capa sobre el cuerpo.

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El blanco tuvo versiones nupciales, lánguidas y de sastrería

Los tonos claros fueron otro punto de coincidencia entre los invitados. Muchos recurrieron al blanco en vestidos de encaje, faldas amplias, translúcidas y con arrastres, de impronta nupcial.

Lauta llevó un saco blanco drapeado que sumó una versión de sastrería a la tendencia de los tonos claros

El contraste también llegó a la moda masculina. Lauta llevó un saco blanco drapeado y Diego Poggi optó por un traje cruzado del mismo tono, sin solapa, que combinó con una camisa color tabaco.

Así, el blanco se alejó de una única lectura y apareció tanto en piezas etéreas como en conjuntos de sastrería.

El blanco funcionó tanto en piezas etéreas y translúcidas como en conjuntos masculinos de líneas estructuradas

En los looks femeninos, el tono quedó asociado a faldas con arrastre, espaldas descubiertas, brillos y transparencias; en los masculinos, funcionó como base de sacos estructurados y camisas en contraste.

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La repetición del blanco sostuvo la unidad visual de la alfombra sin que los conjuntos reprodujeran una misma silueta.

Las perlas dejaron de ser un detalle y se integraron al look

Los collares de perlas se integraron a los looks como uno de los accesorios asociados a la consigna Romantic Carpet

Las perlas acompañaron de forma directa la estética de la Romantic Carpet. Sofía Gonet llevó un vestido color champagne con un collar de perlas.

El accesorio se sumó a las texturas de encaje y plumas y reforzó el registro romántico que atravesó la gala. Los collares de perlas fueron uno de los detalles que conectaron los looks con la consigna de la noche.

Drapeados, faldas con vuelo y mangas amplias definieron las siluetas

Los drapeados, los corsets y las mangas amplias definieron las formas más repetidas de la Romantic Carpet

Más allá de los materiales, las formas también marcaron una dirección. Los drapeados estuvieron presentes en el vestido de Sofía Gonet y en el saco de Lauta. Las faldas amplias aparecieron en los conjuntos de Juli Puente y Milagros Ad, quien eligió además un corset bordado y una paleta de tonos pastel.

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Los volúmenes, los corsés y las mangas protagonistas se sumaron a una alfombra que priorizó siluetas con movimiento y detalles visibles.

La sastrería masculina actualizó el traje clásico

Grego Rossello sumó volados en el cuello y los puños de su camisa blanca

Los hombres también se alejaron del traje negro convencional. Lauta llevó pantalón de cintura alta; Lizard eligió un saco celeste corto con camisa negra estampada; y Diego Poggi recurrió a una chaqueta blanca cruzada y sin solapa.

Grego Rossello incorporó volados en el cuello y los puños de su camisa blanca, mientras que Jero Freixas sumó una corbata dorada con detalles rojos a su traje azul.

Los sacos cortos, las camisas estampadas y los accesorios de color actualizaron los códigos del traje masculino

Los sacos cortos, las camisas con diseño y los accesorios de color fueron los recursos que modificaron la sastrería masculina de la noche.

También hubo lugar para combinaciones más clásicas, como el traje total black de Paulina Cocina.

Paulina Cocina optó por un traje total black, una alternativa clásica dentro de la alfombra romántica

Además, los peinados acompañaron la estética romántica de la noche. Predominaron las ondas suaves, los recogidos bajos, los rodetes pulidos y las melenas sueltas con raya al medio.

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Las ondas suaves y la raya al medio acompañaron los looks de inspiración romántica de la noche. Además, Los mechones sueltos alrededor del rostro reforzaron las referencias románticas de la Romantic Carpet

También aparecieron detalles como mechones sueltos alrededor del rostro y accesorios discretos, en sintonía con las perlas, el encaje y los tonos claros que definieron los looks de la gala.

Frente a esos conjuntos, las diferentes elecciones mostraron que la gala admitió distintas intensidades dentro de una misma consigna: desde referencias románticas más explícitas hasta detalles puntuales de tendencia.

Los colores vibrantes también tuvieron lugar en la Romantic Carpet. Aunque el blanco, el champagne y los tonos pastel dominaron buena parte de la alfombra, algunos invitados eligieron colores más intensos en vestidos y conjuntos de sastrería.

Los tonos vibrantes ofrecieron una alternativa a los trajes claros y al negro en la sastrería masculina

El azul eléctrico fue una de las tonalidades que rompió con la paleta clara de la noche: Luck Ra llevó un traje satinado en ese color, una elección que sumó brillo y contraste a la carpet.

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Los tonos vibrantes aparecieron como contrapunto de las transparencias, el encaje y las siluetas de inspiración nupcial. En los looks masculinos, aportaron una alternativa a los trajes claros y al negro, con conjuntos de color pleno y telas de acabado satinado.

*Fotos: RS Fotos, Ramiro Ian y Prensa Telefé