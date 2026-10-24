Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, otra vez con looks monocromáticos que reflejan su estilo en pareja

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi eligieron atuendos monocromáticos para una cena en el restaurante Corner Store de Nueva York (MAPE / BlayzenPhotos / BACKGRID / GROSBY GROUP)

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La actriz Millie Bobby Brown y su esposo, Jake Bongiovi, llevaron looks monocromáticos para una salida nocturna en Nueva York, una aparición que volvió a mostrar la manera en que coordinan sus estilismos sin uniformarlos. La pareja acudió a un restaurante con dos propuestas de color definidas: Brown eligió una gama de rosas y Bongiovi, tonos azul marino.

El vestuario de la actriz se construyó a partir de un conjunto de tres piezas de gamuza sintética de Modalità Vacanza. El modelo reunió un top corto de cuello alto, una falda tubo de tiro bajo y una chaqueta abotonada en rosa empolvado. La elección mantuvo el mismo tono en las prendas centrales y dejó que los accesorios marcaran la diferencia.

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Millie Bobby Brown llevó el rosa desde el conjunto hasta los accesorios

Brown completó el atuendo con zapatos slingback fucsias de puntera negra, que introdujeron un contraste dentro de la misma familia cromática. Sumó gafas de sol redondeadas de gran tamaño y un bolso Boston negro de Gucci, dos piezas que separaron visualmente el rosa de la parte superior y la falda.

La actriz lució un conjunto de tres piezas de gamuza sintética en rosa empolvado confeccionado por la firma Modalità Vacanza (MAPE / BlayzenPhotos / BACKGRID / GROSBY GROUP)

La fórmula se apoya en una regla frecuente del vestuario monocromático: repetir un color en prendas distintas y modificar sus texturas o intensidades para evitar un resultado plano. En este caso, el acabado de gamuza sintética, el calzado en fucsia y el bolso oscuro ordenaron el conjunto sin romper su continuidad.

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Bongiovi acompañó el planteamiento cromático con una camisa polo y pantalones azul marino. Añadió zapatillas color crudo, un calzado que bajó el grado de formalidad de la combinación y evitó que el conjunto quedara completamente cerrado en el azul.

La diferencia entre ambos looks fue clara. Mientras Brown optó por piezas ajustadas, un tono luminoso y accesorios de mayor presencia, él llevó prendas de líneas simples y colores oscuros. La coordinación se produjo a través del uso de bloques de color, no de prendas idénticas ni de una estética calcada.

La pareja coordina sus apariciones públicas mediante bloques de color sin recurrir a prendas o estampados idénticos (REUTERS/Henry Nicholls)

Esa forma de vestir en pareja permite que cada integrante conserve su registro personal. En lugar de replicar la misma prenda o combinar estampados iguales, los dos parten de una pauta común, en esta salida, el monocromo, y la adaptan a proporciones, tonos y niveles de formalidad diferentes.

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La pareja suele coordinar colores sin abandonar sus estilos personales

En alfombras rojas y eventos promocionales, ella suele inclinarse por vestidos de inspiración retro, conjuntos de dos o tres piezas y accesorios que toman protagonismo.

El estilo habitual de Brown en alfombras rojas incorpora elementos y peinados inspirados en las décadas de 1990 y 2000 (Foto AP/Chris Pizzello)

Su imagen pública también ha incorporado peinados y prendas que remiten a los años 90 y 2000, una etapa de la moda que aparece de forma recurrente en sus elecciones recientes.

Bongiovi, por su parte, suele vestir trajes de tonos neutros, chaquetas de cuero, camisetas lisas, pantalones rectos y calzado de perfil clásico.

En sus apariciones junto a Brown, sus elecciones acostumbran a funcionar como contrapunto: acompañan el color de ella con una versión más apagada o se mantienen en una base oscura cuando el vestuario de la actriz concentra el foco visual.

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En la promoción de The Electric State en 2025, la actriz llevó un vestido bordado mientras Bongiovi optó por una chaqueta de cuero y jeans (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Un ejemplo de esa dinámica se vio en la promoción de The Electric State en 2025. Brown asistió a una de las presentaciones con un vestido azul claro bordado y un chal azul marino, mientras Bongiovi optó por una chaqueta de cuero negra, camiseta blanca, jeans azules y botas marrones.

No había coincidencia exacta entre sus prendas, pero sí una búsqueda de equilibrio entre un vestuario de gala y otro de inspiración rockera.

La celebración nupcial de la pareja en la Toscana incluyó diseños de Oscar de la Renta para la actriz y sastrería clásica para su esposo

La relación de la pareja comenzó en 2021 y su boda tuvo dos celebraciones en 2024. La primera fue una ceremonia íntima en mayo. Meses después, realizaron un festejo de mayor escala en la Toscana, Italia, donde Brown llevó varios diseños nupciales.

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Para esa ocasión, la actriz eligió piezas de Oscar de la Renta, entre ellas un vestido de encaje con hombros descubiertos para la ceremonia y un modelo de satén de líneas más limpias para otro momento de la celebración.

Bongiovi se mantuvo en una sastrería clásica, con traje claro y moño, en sintonía con el escenario italiano y el carácter formal del evento.