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5 claves para identificar un reloj de mala calidad antes de comprarlo

Una inspección atenta de los componentes visibles y del mecanismo ayuda a detectar desajustes, acabados deficientes o especificaciones poco claras

Ilustración de manos sobre una mesa con un reloj de pulsera, una taza de café, anteojos, libreta con bolígrafo, cafetera y un libro abierto.
La revisión de los materiales, los acabados y las especificaciones técnicas ayuda a identificar un reloj de baja calidad antes de comprarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La calidad de un reloj puede evaluarse mediante cinco señales visibles y funcionales, desde los materiales de la caja hasta la precisión de sus componentes y la información técnica que acompaña al producto.

La guía publicada por GQ, revista internacional enfocada en estilo y temas de interés masculino, propone revisar el objeto de cerca antes de tomar una decisión.

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1. El peso puede revelar materiales y acabados de la caja

Boda sofisticada, traje de gala, reloj de lujo, elegancia masculina, estilo clásico, matrimonio perfecto, detalles de lujo, ocasión especial - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El peso del reloj ofrece una primera pista sobre los materiales utilizados en la caja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso es una primera referencia, aunque no determina por sí solo la calidad. Una caja inusualmente ligera para su tamaño puede corresponder a aleaciones recubiertas, cuyo acabado superficial puede desgastarse en zonas de roce, como las asas, borde posterior y cierre. En cambio, el acero macizo conserva el mismo material bajo la superficie, incluso si aparecen rayas por el uso.

También conviene leer las inscripciones de la parte trasera. La leyenda “stainless steel back” indica que el fondo es de acero, sin precisar necesariamente el material empleado en el resto de la caja.

La señal relevante no es la ligereza en sí, ya que existen materiales diseñados para reducirla, sino la falta de correspondencia entre el aspecto del reloj e información disponible sobre su construcción.

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  • Revisar qué material declara la ficha técnica para caja, fondo y cierre.
  • Observar si hay diferencias de tono en bordes y áreas de fricción.
  • No equiparar automáticamente poco peso con mala fabricación.

2. El cristal debe ofrecer nitidez y resistencia acorde con su descripción

El cristal debe coincidir con la descripción técnica y ofrecer una lectura clara de la esfera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El cristal debe coincidir con la descripción técnica y ofrecer una lectura clara de la esfera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cristal protege la esfera y condiciona la lectura de la hora. La publicación distingue entre acrílico, cristal mineral y zafiro sintético:

  • El acrílico es más propenso a rayarse
  • El mineral es una alternativa extendida
  • El zafiro sintético presenta mayor resistencia al rayado

El Instituto Gemológico de América (GIA) sitúa al zafiro, una variedad del corindón, en 9 de 10 en la escala de Mohs. Un cristal mineral no constituye por sí mismo una deficiencia. La revisión debe centrarse en si la especificación coincide con el producto y en la claridad de la superficie.

Una falta de nitidez o rayas tempranas pueden justificar una inspección adicional, sin que permitan emitir un veredicto aislado sobre todo el reloj.

3. Los desajustes de la esfera exponen fallas de ensamblaje

Boda sofisticada, traje de gala, reloj de lujo, elegancia masculina, estilo clásico, matrimonio perfecto, detalles de lujo, ocasión especial - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los índices y las agujas alineados reflejan un ensamblaje cuidado de la esfera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La esfera permite detectar errores pequeños con una lupa o con la cámara del teléfono.

  • Los índices deben mantener una alineación consistente
  • Los grabados, contornos definidos
  • La ventanilla de fecha, una posición centrada.
  • El minutero coincida con las graduaciones y no haya partículas bajo el cristal

La guía de GQ advierte además sobre las subesferas que imitan funciones de cronógrafo sin desempeñarlas. Por ello, antes de interpretar los pequeños contadores como una prestación, conviene verificar en las instrucciones qué función cumple cada uno. La coherencia entre los elementos impresos y funciones declaradas es una referencia más útil que la cantidad de detalles visuales.

4. El brazalete y cierre muestran la solidez del conjunto

Boda sofisticada, traje de gala, reloj de lujo, elegancia masculina, estilo clásico, matrimonio perfecto, detalles de lujo, ocasión especial - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las subesferas requieren una revisión de sus funciones para evitar confundir decoración con prestaciones reales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brazalete está en contacto permanente con la muñeca y requiere una revisión propia. Los eslabones huecos o fabricados con chapa doblada pueden percibirse mediante holguras, bordes marcados o un sonido metálico al mover el reloj. Los extremos que unen el brazalete con la caja deben ajustar de manera uniforme, sin separaciones visibles.

En los modelos con correa de cuero, la descripción “cuero auténtico” no especifica por sí sola el tipo ni el nivel de terminación. El estado de los bordes, costuras y recubrimiento ayuda a identificar el desgaste.

Un cierre con aristas que rozan la piel o con piezas mal encajadas es otro indicio que debe analizarse junto con el resto de los componentes.

5. La corona, movimiento y estanqueidad exigen datos verificables

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La corona debe funcionar sin ruidos, roces internos ni movimientos laterales excesivos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La corona debe accionarse sin holguras, chirridos ni sensación de roce interno. A la vez, la ficha técnica tendría que identificar el movimiento o calibre, en lugar de limitarse a descripciones generales sobre su origen o precisión. La ausencia de especificaciones comprobables sobre el mecanismo dificulta conocer qué contiene el reloj y cómo debe mantenerse.

La resistencia al agua también requiere una indicación concreta. La Organización Internacional de Normalización (ISO) establece en la norma ISO 22810:2010 requisitos, métodos de prueba y criterios de marcado para relojes resistentes al agua.

Boda sofisticada, traje de gala, reloj de lujo, elegancia masculina, estilo clásico, matrimonio perfecto, detalles de lujo, ocasión especial - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La ficha técnica debe identificar el movimiento y la resistencia al agua con datos verificables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estándar señala que la protección depende de la construcción de la caja, calidad de fabricación, golpes y historial de servicio. Por eso, una mención genérica a la resistencia al agua aporta menos información que una clasificación técnica verificable.

Ninguna de estas señales, por separado, define la calidad total de un reloj. La evaluación depende de la acumulación de observaciones y de que los materiales, funciones y especificaciones técnicas coincidan con lo que declara el producto.

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