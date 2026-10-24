Del follaje a los museos: 12 ciudades ideales para disfrutar del otoño europeo

El otoño europeo combina paisajes urbanos, espacios verdes y propuestas culturales para recorrer las ciudades con mayor flexibilidad. (Visit Copenhague).

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El otoño permite recorrer capitales europeas con parques, barrios históricos y museos en un ritmo distinto al del verano. La reducción de las horas de luz y una meteorología cambiante obligan a planificar trayectos flexibles, con alternativas bajo techo y atención al pronóstico.

La selección de Condé Nast Traveler reúne 12 ciudades donde los espacios verdes, la arquitectura y actividad cultural ofrecen recorridos propios de la estación. La propuesta evita establecimientos y se concentra en sitios públicos, paisajes urbanos y monumentos.

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1. Londres combina parques urbanos con recorridos culturales

Londres integra sus parques urbanos con museos y paseos por el centro durante los días de lluvia y niebla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Londres, los parques se cubren de hojas y la lluvia o la niebla pueden modificar una caminata. Hyde Park y las calles del centro permiten organizar paseos breves, con museos como alternativa cuando cambia el tiempo.

2. Estocolmo prolonga la vida exterior pese al frío

Estocolmo mantiene sus jardines y espacios exteriores activos mientras el frío avanza sobre la ciudad - crédito Shutterstock

En Estocolmo, los parques y jardines conservan color mientras las temperaturas se vuelven más bajas. La vida en terrazas continúa con mantas y calefacción, de acuerdo con la selección, junto a refugios interiores como bibliotecas y salas de lectura.

3. Edimburgo enlaza jardines, barrios y miradores

Edimburgo reúne jardines, barrios históricos y miradores para observar el cambio de estación desde distintos puntos. (Adobe Stock).

Edimburgo concentra opciones de naturaleza dentro de la ciudad. Princes Street Gardens, Dean Village y Calton Hill permiten observar el cambio de estación, aunque la visibilidad, el viento y la lluvia deben definir el orden de esas paradas.

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4. Ámsterdam recorre canales, parques y museos

Ámsterdam combina canales, parques y museos en recorridos adaptables a la reducción de las horas de luz. REUTERS/Piroschka van de Wouw

En Ámsterdam, las hojas caen sobre los canales y los puentes se iluminan antes por el anochecer temprano. La combinación de museos, parques y paseos junto al agua permite ajustar el programa a las condiciones del día.

5. Bruselas reduce la presión turística del verano

Bruselas ofrece visitas a sus principales monumentos en una época con menor concentración de viajeros. (Wikipedia)

En Bruselas, la Grand Place y el Atomium aparecen entre los puntos de visita durante una época con menor concentración de viajeros que en verano. Un abrigo y pausas en interiores permiten sostener el recorrido cuando baja la temperatura.

6. Florencia alterna arte y refugios ante la lluvia

Florencia alterna recorridos por el patrimonio con museos y galerías para resguardarse de las precipitaciones. (Freepik)

Florencia mantiene un programa centrado en patrimonio y galerías, aunque noviembre puede traer precipitaciones. El Museo Bardini y Casa Buonarroti son dos opciones para ordenar el día si la lluvia interrumpe los trayectos entre el Duomo, San Lorenzo y Ponte Vecchio.

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7. Praga resalta sus calles adoquinadas y bosques cercanos

Praga destaca por sus calles adoquinadas, tejados históricos y bosques cercanos teñidos por la luz otoñal. (Wikipedia)

En Praga, la luz de otoño cambia el aspecto de las calles adoquinadas y de los tejados del centro. Los bosques de los alrededores añaden contraste al paisaje urbano, una visita que requiere considerar las horas de luz disponibles.

8. Berlín suma follaje y programación cultural

Berlín suma el color de sus árboles a una programación cultural marcada por el arte, la música y los mercadillos. (Wikipedia)

Berlín combina hayas, tilos y robles con una agenda de arte y música. El Festival de Jazz figura entre las actividades asociadas a la estación, mientras las plazas empiezan a dar lugar a los mercadillos de fin de año.

9. Berna observa el casco viejo desde la rosaleda

Berna permite contemplar el casco antiguo desde la rosaleda Rosengarten, rodeada por los tonos de los bosques suizos. (Wikipedia)

En Berna, los bosques que rodean la capital suiza adquieren los tonos propios de la temporada. La rosaleda Rosengarten permite observar el casco antiguo y ofrece un punto de partida para recorrerlo sin alejarse de la ciudad.

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10. Copenhague sostiene los desplazamientos en bicicleta

Copenhague conserva la bicicleta como medio de desplazamiento pese al frío, la lluvia y el viento otoñales.

Copenhague afronta el otoño con frío, lluvia y viento, sin que la bicicleta desaparezca de las calles. Alyssa Woods, asesora de viajes citada por Parade, sitúa entre mediados y fines de octubre un período frecuente para ver follaje en jardines centrales.

11. Atenas facilita los recorridos arqueológicos sin el calor estival

Atenas facilita los recorridos arqueológicos cuando disminuyen las temperaturas y el calor del verano deja de condicionar las visitas. (Wikimedia Commons)

En Atenas, el descenso de las temperaturas modifica las visitas a la Acrópolis y otros templos. La estación permite distribuir con mayor margen los trayectos a pie entre monumentos y barrios históricos, siempre con revisión de horarios y posibles lluvias.

12. Múnich aprovecha parques y bosques antes de las nevadas

Múnich combina parques, bosques y plazas antes de la llegada de las primeras nevadas de la temporada. (Wikipedia)

Múnich queda rodeada por parques y bosques que cambian de color antes de la llegada de las primeras nevadas. Las plazas y espacios verdes son los ejes de una visita que puede alternar naturaleza y recorridos urbanos. Para organizar una escapada, conviene tener en cuenta tres variables:

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Consultar el pronóstico y ajustar los recorridos al aire libre cada día.

Reservar museos y otros espacios interiores como alternativa ante la lluvia. como alternativa ante la lluvia.

Revisar calendarios culturales y horarios de monumentos, que pueden variar durante la temporada.

La guía de Lonely Planet también ubica al otoño entre el período de mayor concurrencia estival y la temporada invernal, un contexto que exige verificar con anticipación las condiciones de cada destino.