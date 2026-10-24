¿Es necesario dar vuelta los almohadones del sillón? Las claves para conservar su forma

La rotación de los almohadones distribuye el desgaste entre los asientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El uso cotidiano deja marcas en los almohadones de un sofá: pérdida de volumen, pliegues y zonas hundidas. Rotarlos, voltearlos y ahuecarlos de acuerdo con su diseño ayuda a distribuir el desgaste y a conservar una apariencia más pareja.

La rotación reparte el uso entre los asientos

La diseñadora de interiores Jenny Warner explicó a Martha Stewart, sitio especializado en tareas domesticas, que mover los almohadones de lugar en el sillón de uso frecuente evita que se forme un patrón de desgaste profundo en una sola plaza. La práctica también permite repartir la presión sobre el relleno y la funda.

PUBLICIDAD

La frecuencia depende de cuánto se use el mueble. Warner indicó que un asiento ocupado cada noche requiere una rotación más regular. Mientras que en una habitación de uso ocasional puede bastar con hacerlo un par de veces por año. Por su parte, el especialista en tapicería Andrea Sirchio recomendó, para los modelos que lo permitan, una rutina mensual de rotación y volteo.

El uso frecuente puede provocar pérdida de volumen, pliegues y hundimientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto de Inspección, Limpieza y Restauración (IICRC) aconseja aspirar con frecuencia la tapicería para impedir que la suciedad se incruste en las fibras. Señala que los textiles naturales pueden sufrir cambios de color, encogimiento o alteraciones de textura si reciben tratamientos inadecuados.

PUBLICIDAD

Su guía de cuidado de tapizados recomienda acudir a técnicos certificados para las tareas que excedan el mantenimiento doméstico.

Los almohadones reversibles permiten alternar sus caras cuando ambas tienen la misma confección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño define qué almohadones se pueden mover

Antes de cambiar la disposición de un sillón, la especialista en limpieza Sofia Martinez sugirió revisar las indicaciones del fabricante. No todos los almohadones están construidos para intercambiarse ni para darse vuelta.

En general, los almohadones removibles y reversibles —con la misma tela, costuras y terminaciones en ambas caras— pueden voltearse. Si además tienen idénticas dimensiones, es posible alternar sus lugares.

Las indicaciones del fabricante determinan qué piezas pueden cambiarse de posición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, si el frente y el reverso son distintos, conviene solo desplazar cada pieza a otra posición para no alterar el aspecto del conjunto. Esta es una guía práctica para distinguir cada caso:

PUBLICIDAD

Los almohadones de respaldo pueden ahuecarse y voltearse si su confección lo permite.

Los almohadones tipo banco deben darse vuelta solo cuando ambas caras sean equivalentes y no tengan base antideslizante o cierre en la parte inferior.

Los almohadones en forma de “T” pueden requerir permanecer a la izquierda o a la derecha, ya que suelen adaptarse al brazo específico del sofá.

Las piezas en cuña, de chaise longue o de seccionales no deberían cambiar de lugar salvo que sean idénticas.

Los modelos fijos, sujetos con velcro, cierres o costuras, no deben forzarse para retirarlos.

El ahuecado redistribuye las fibras, las plumas o el relleno interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación de preservar la estructura coincide con los criterios de conservación del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.

Su documento técnico sobre mobiliario tapizado advierte que la luz visible y radiación ultravioleta producen daños acumulativos e irreversibles en las telas, entre ellos decoloración y fragilidad. La guía también aconseja evitar el sol directo.

La aspiración frecuente evita que el polvo se incruste en las fibras del tapizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahuecar el relleno evita hundimientos persistentes

Martinez describió un método simple para los respaldos removibles: presionar los costados hacia el centro, dar palmadas y masajear el interior con las manos. El objetivo es redistribuir fibras, plumas o relleno de plumón. Sirchio afirmó que esta tarea ayuda a evitar que el almohadón pierda su forma y recomendó realizarla semanalmente o cada dos semanas, según el uso.

PUBLICIDAD

Los indicios para anticipar el mantenimiento son visibles: inclinación hacia un lado, hendiduras que no recuperan su forma o pérdida sostenida de volumen. En esos casos, la rotación puede adelantarse respecto de la rutina prevista.

La exposición directa al sol acelera la decoloración y debilita los tejidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio de Parques Nacionales también señala que el polvo actúa como abrasivo y puede acelerar el deterioro de los materiales. Para tapizados estables, propone aspirar regularmente con succión baja y tomar precauciones si la tela está debilitada. Sus recomendaciones para el cuidado de mobiliario incluyen limpiar los espacios bajo los almohadones, uniones y cubierta inferior del asiento.

Los tejidos direccionales exigen una atención adicional. Terciopelo, pana, rayas y estampados pueden lucir desparejos si se invierte su orientación. En esos casos, conservar la dirección original de la tela y limitar el cuidado al ahuecado, aspiración y cambio de plaza cuando sea posible permite mantener la uniformidad sin comprometer el diseño.

PUBLICIDAD