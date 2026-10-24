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Eliza Taylor cumple 37 años: cómo la estrella de “The 100″ llevó su estilo de la ficción a la alta costura

De Clarke Griffin y su estética postapocalíptica a las alfombras rojas de Hollywood, la actriz australiana consolidó una identidad de moda marcada por el encaje gótico, la sastrería y una elegancia relajada

La actriz fusiona glamour clásico, detalles góticos y una impronta relajada en sus looks
La actriz fusiona glamour clásico, detalles góticos y una impronta relajada en sus looks
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Hay una delgada línea entre la armadura distópica de una líder postapocalíptica y el encanto sofisticado que exige la alfombra roja hollywoodense. Eliza Taylor, la actriz australiana que conquistó a la audiencia global tras encarnar a Clarke Griffin en la aclamada serie The 100, celebra este sábado 24 de octubre su cumpleaños número 37, consolidada como uno de los rostros más magnéticos de las pasarelas mediáticas y los eventos de la industria del entretenimiento.

A lo largo de su trayectoria pública, Taylor ha dejado en claro que su guardarropa no responde a tendencias efímeras, sino a una búsqueda constante de equilibrio entre la sensualidad gótica, la solidez estructural y un pragmatismo contemporáneo que refleja a la perfección su raíz australiana.

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La metamorfosis de Eliza Taylor: del drama televisivo al ícono de estilo

Eliza Taylor combina transparencias geométricas y encaje negro en sus apariciones sobre la alfombra roja (Grosby)
Eliza Taylor combina transparencias geométricas y encaje negro en sus apariciones sobre la alfombra roja (Grosby)

El estilo de Eliza Taylor no se puede encasillar en una sola etiqueta. A diferencia de las figuras que se apegan a uniformes estilísticos rígidos, la actriz utiliza la moda como una extensión de su faceta interpretativa. Durante los eventos de gran envergadura —como las fiestas de Vanity Fair o las galas de la Comic-Con—, la actriz navega con soltura entre el glamour clásico y propuestas visuales cargadas de dramatismo y texturas imponentes.

El negro es uno de los tonos centrales en el vestuario público de la protagonista de The 100 (Grosby)
El negro es uno de los tonos centrales en el vestuario público de la protagonista de The 100 (Grosby)

Su evolución ha sido notable: pasó de lucir atuendos frescos de corte juvenil en sus primeros años en la televisión australiana a dominar siluetas estructuradas que proyectan madurez, autoridad y elegancia sin esfuerzo.

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Texturas, capas y oscurantismo chic: las claves del vestuario

Taylor incorpora capas, texturas y calados para dar volumen a sus looks de gala (Grosby)
Taylor incorpora capas, texturas y calados para dar volumen a sus looks de gala (Grosby)

Si hay un elemento que define el ADN estilístico de la actriz, es el uso del negro absoluto y las transparencias geométricas. En lugar de optar por el tradicional vestido minimalista, Taylor prefiere piezas que jueguen con la luz, las capas visuales y los encajes complejos.

Calados y encajes florales: Frecuentemente recurre a vestidos largos donde el encaje negro sobre bases neutras o plateadas crea un efecto tridimensional fascinante. Esta estética le otorga una vibra refinadamente gótica, romántica y sofisticada.

La actriz alterna vestidos de alfombra roja con conjuntos de sastrería de líneas definidas (Grosby)
La actriz alterna vestidos de alfombra roja con conjuntos de sastrería de líneas definidas (Grosby)

Cortes geométricos y cuellos altos: Los vestidos midi de cuello alto con patrones en abanico o franjas transparentes han sido parte importante de su propuesta en eventos de cultura pop, marcando una silueta estilizada y moderna.

Juego de proporciones y sastrería: Fuera de los vestidos de gala, Eliza demuestra un dominio excepcional de la sastrería. La inclusión de abrigos de tonos intensos —como el rosa magenta o el fucsia— sobre atuendos oscuros o de piel sintética demuestra su capacidad para inyectar vitalidad a través del color sin perder elegancia.

El equilibrio entre el desenfado australiano y la alta costura

A pesar del despliegue de sofisticación en la alfombra roja, el espíritu Aussie de Eliza Taylor permanece intacto en los detalles finales. Su cabello rubio suele llevarse en ondas desenfadadas, recogidos relajados o peinados de lado con textura natural que restan rigidez a los vestidos más elaborados.

Encaje, transparencias y tonos oscuros definen parte de la estética de Eliza Taylor REUTERS/Daniel Cole
Encaje, transparencias y tonos oscuros definen parte de la estética de Eliza Taylor REUTERS/Daniel Cole

Su maquillaje sigue una filosofía similar: ojos ahumados (smokey eyes) bien definidos para enmarcar la mirada, acompañados por tonos de labios nude o rosas suaves que mantienen el rostro equilibrado y fresco. Los accesorios son siempre puntuales —clutches pulidos, anillos discretos o aretes de corte geométrico— evitando recargar el conjunto visual.

Al cumplir 37 años, Eliza Taylor reafirma que la moda no se trata de disfrazarse para encajar en el molde de la celebridad convencional, sino de vestir con propósito. Su estilo combina la fuerza visual de sus personajes más icónicos con la elegancia serena de una actriz consolidada en la industria. Ya sea envuelta en metros de encaje artesanal o luciendo un corte sastre de líneas puras, Taylor sigue demostrando que la autenticidad y el dramatismo textil son sus mejores aliados a la hora de deslumbrar bajo los reflectores.

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