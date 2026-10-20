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6 ideas prácticas para reutilizar los corchos de vino en casa

Con pocos materiales, estas piezas pueden transformarse en señaladores, tiradores para cajones, sellos, apoyos para muebles y protectores de mesa

Ilustración en acuarela de un molde metálico con pan horneado sobre corchos de vino, junto a un cuenco con más corchos y un paño de cocina.
Los corchos de vino encuentran nuevas funciones prácticas dentro y fuera del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los corchos de vino que se acumulan en casa pueden adquirir una segunda utilidad con intervenciones sencillas. Seis propuestas los transforman en soportes, identificadores, sellos, cuñas y protectores de mesas.

1. Una ranura permite sostener tarjetas con nombres

Varias fotografías de estilo instantáneo insertadas en corchos de vino colocados sobre una mesa de madera.
Una ranura convierte un corcho en un soporte para tarjetas con nombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera alternativa ordena los lugares en una mesa durante una comida o un evento. Requiere practicar un corte poco profundo a lo largo de cada pieza para que sujete una tarjeta plana con el nombre de un invitado. La artesana y autora Chelsea Barton señaló que el recurso puede adaptarse a celebraciones de estética rústica o a reuniones como cenas durante las fiestas.

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La especialista planteó aplicar pintura para vincular el soporte con los colores de la mesa. La intervención se reduce a abrir una hendidura estable y usar una tarjeta liviana, que pueda mantenerse vertical. La recomendación fue recogida por Good Housekeeping, medio especializado en hogar y estilo de vida.

2. Las piezas con punta redondeada sirven como tiradores

Muebles blancos de cocina con corchos de vino como tiradores, frascos con alimentos, una copa y una tabla de madera sobre la encimera.
Las piezas con una punta redondeada pueden funcionar como tiradores de cajones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los modelos que conservan una parte abultada en uno de sus extremos pueden reemplazar los pomos de cajones. Para colocarlos, se retira el tirador existente y se fija la pieza desde el interior con un tornillo. El uso está previsto para muebles de poco tránsito, como una mesa de noche, un carrito auxiliar o un gabinete pequeño.

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La guía indica que una capa protectora puede extender la duración del material. Antes de instalarlo, conviene verificar que quede firme y que el cajón o la puerta se abra sin requerir demasiada fuerza. Por esa razón, la propuesta se destina a mobiliario de uso ocasional y no a elementos sometidos a manipulación constante.

3. Un motivo tallado convierte la base en un sello

Tapones de corcho con grabados de corazones y tréboles en los extremos, almohadillas de tinta, papel impreso y una cuchilla sobre una mesa de madera.
Un motivo tallado transforma la base del corcho en un sello decorativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El extremo plano también puede emplearse para estampar tarjetas, etiquetas de regalos o papel de envolver. El procedimiento requiere tallar un dibujo pequeño con una herramienta de manualidades y conservar la figura en relieve.

Luego, se cubre esa zona con tinta o pintura y se presiona sobre el papel. Se aconseja optar por formas elementales, que puedan definirse con pocos cortes: corazones, círculos, estrellas o flores.

Los motivos simples favorecen la transferencia del dibujo y reducen el trabajo de tallado. Para que el resultado sea reconocible, el relieve debe conservar un contorno definido antes de entrar en contacto con la superficie elegida.

4. Para crear una etiqueta para el jardín

Brotes verdes en tierra oscura acompañados por tapones de corcho con etiquetas manuscritas y una regadera metálica al fondo.
Una brocheta y un marcador resistente convierten el corcho en una etiqueta para el jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diseñadora de interiores Kaitlyn Loos propuso usar estas piezas para identificar cultivos. Su método consiste en insertar una brocheta de bambú en el centro y escribir allí el nombre de lo plantado. Para que la inscripción soporte la exposición exterior, recomendó utilizar un marcador resistente al agua.

Loos relató que había ensayado otras formas de señalar las plantas y que esta era su preferida. Según el artículo de Good Housekeeping, la etiqueta queda visible junto a cada cultivo. La brocheta la eleva por encima de la tierra y facilita su localización.

5. Una rodaja compensa el desnivel de una pata

Pata de un mueble de madera apoyada sobre una rodaja de corcho junto a otras tres piezas redondas en un suelo de madera.
Una rodaja de corcho compensa el desnivel de una pata de mueble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un mueble se balancea, una porción cortada a medida puede ubicarse debajo de la pata que no apoya correctamente. El objetivo es compensar la diferencia de altura y frenar el movimiento. Además, establece una separación blanda entre el mueble y el suelo.

Para que la cuña resulte útil, el corte debe corresponder al desnivel y mantenerse en su lugar cuando se desplace el mueble. Este apoyo también reduce el roce directo con el piso. La alternativa se plantea para resolver inestabilidades domésticas menores.

6. Un conjunto unido protege la mesa de recipientes calientes

Unas manos cortan un corcho con un cuchillo sobre una tabla de madera junto a un frasco de vidrio y un posavasos de corcho.
Varias piezas unidas forman una base protectora para recipientes calientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última idea propone ordenar varias unidades hasta formar una figura, como un corazón o un árbol decorativo, y adherirlas entre sí con un producto apto para el calor. El resultado funciona como base para apoyar fuentes calientes sobre una mesa o una encimera.

El tamaño y forma dependen de la cantidad disponible, aunque la estructura debe cubrir el área necesaria para sostener el recipiente. La unión de las piezas forma una capa que protege mesas y mesadas. Así, el material recuperado reúne una utilidad doméstica y una función decorativa en un solo objeto.

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