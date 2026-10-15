Césped mojado: qué acciones realizar y cuáles evitar en tiempos de lluvia

La planificación de las labores permite cuidar el césped sin pisar la superficie saturada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de una lluvia, el pasto puede parecer listo para recibir cuidados, pero el suelo conserva humedad aunque las hojas ya estén secas. Evitar tareas que sumen peso o tránsito sobre el terreno saturado ayuda a preservar su estructura y evita daños difíciles de corregir.

La recomendación es esperar entre dos y tres días tras una precipitación apreciable antes de encarar trabajos que remuevan el suelo o requieran maquinaria. El plazo depende de la intensidad de la lluvia, tipo de tierra y drenaje.

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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que la compactación reduce la aireación, infiltración y crecimiento de las raíces, además de dificultar la germinación.

El suelo mojado pierde firmeza y se vuelve más vulnerable al tránsito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tareas que conviene postergar hasta que el suelo recupere firmeza

La humedad acumulada vuelve al terreno más vulnerable al tránsito y al uso de herramientas. Esperar a que drene y se seque ayuda a evitar compactación, cortes irregulares y problemas en el crecimiento del césped.

La siega sobre césped húmedo deja cortes irregulares y acumula restos vegetales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Cortar el césped mojado deja acabado irregular y compacta el terreno

La primera tarea que conviene postergar es la siega. Con las hojas húmedas, los recortes se adhieren a las cuchillas y no se distribuyen de forma uniforme. Pueden quedar acumulaciones sobre el césped y zonas con un corte desparejo. Además, las hojas tienden a agruparse, por lo que la máquina no logra un corte limpio.

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Las ruedas y el paso de quien opera la máquina presionan un suelo blando, sobre todo en pendientes o sectores anegados. La Real Sociedad de Horticultura del Reino Unido (RHS) recomienda cortar únicamente cuando el césped esté seco y evitar hacerlo si el terreno está muy mojado. Esa situación puede causar compactación y huellas de barro.

2. Airear con el suelo saturado convierte los tapones en barro adherido

La aireación extrae pequeños cilindros de tierra para mejorar el pasaje de aire y agua. Sin embargo, si se realiza apenas termina de llover, el material húmedo se pega a las púas del equipo y el trabajo pierde eficacia.

La aireación requiere un terreno húmedo, pero no pegajoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conviene aguardar hasta que el suelo permanezca húmedo, pero ya no pegajoso. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) aconseja dejar que el terreno se seque ligeramente antes de airearlo. La entidad señala que esta práctica favorece la infiltración hacia la zona de raíces y puede reducir la escorrentía.

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3. Renovar césped después de la lluvia aumenta riesgo de compactación

Nivelar depresiones, retirar césped deteriorado o colocar panes de pasto son trabajos que requieren tránsito y, en algunos casos, equipos pesados. Sobre una superficie empapada, esa presión junta las partículas del suelo y reduce los espacios por donde circulan aire y agua.

Antes de iniciar una renovación, es preferible comprobar que la capa superficial esté firme y que la tierra de la zona de raíces no se adhiera a las herramientas.

La FAO indica que el tránsito de maquinaria debe limitarse y realizarse cuando la humedad del suelo sea adecuada, por los efectos de la compactación sobre el drenaje, raíces y germinación.

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4. Sembrar semillas sobre tierra empapada dificulta una cobertura uniforme

La siembra sobre tierra empapada dificulta una cobertura uniforme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La siembra requiere repartir las semillas sobre suelo seco o apenas húmedo, rastrillarlas de manera suave y asegurar su contacto con la tierra. Una superficie saturada complica esos pasos y puede impedir una distribución pareja.

También conviene retrasar esta tarea hasta que el terreno pierda el exceso de agua. La EPA recomienda no trabajar suelos muy mojados al instalar un césped, porque se puede dañar su estructura. También aconseja corregir los sectores bajos donde se forman charcos antes de sembrar.

Acciones que permiten aprovechar las horas posteriores a la lluvia

El período posterior a una precipitación permite observar cómo responde el jardín al agua. Sin pisar las zonas saturadas, se pueden detectar charcos, identificar áreas con cobertura débil y ordenar las próximas labores de mantenimiento.

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Los charcos persistentes revelan posibles problemas de drenaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Revisar los charcos permite detectar fallas de drenaje

El período posterior a una lluvia intensa sirve para observar dónde se acumula el agua. Si permanece estancada durante más de 12 horas, ese punto merece una evaluación antes de insistir con el césped.

Las pequeñas hondonadas que drenan lentamente pueden anotarse para rellenarlas con tierra vegetal de calidad cuando el área se haya secado. Para ordenar la revisión, conviene registrar:

Los sectores donde se forman charcos

El tiempo que demora el agua en desaparecer

Las zonas con césped ralo o crecimiento débil

Los sitios de paso frecuente que pueden presentar compactación

2. Planificar la fertilización y aireación no exige pisar el terreno

La observación después de la lluvia ayuda a identificar zonas con crecimiento débil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un día lluvioso también permite observar la cobertura del césped y organizar las tareas posteriores sin utilizar maquinaria ni caminar de más sobre la superficie blanda. La planificación debe considerar el estado del suelo, áreas con menor vigor y época adecuada para cada intervención.

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Antes de aplicar fertilizantes, la EPA recomienda analizar el suelo para conocer los nutrientes que necesita y utilizar solo la cantidad necesaria. Ese diagnóstico, junto con un calendario de aireación e identificación de los sectores que retienen agua, permite decidir qué tareas encarar cuando el terreno recupere firmeza.