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El método 6-3 para mantenerse fuerte a partir de los 40 años

Seis movimientos básicos, una progresión gradual y sesiones repartidas durante la semana forman el esquema que impulsa el preparador físico Judd Lienhard

Un hombre joven en primer plano corre por un parque con césped verde brillante y árboles sin hojas bajo un cielo despejado y soleado, sin llevar gorro.
Después de los 40 años, mantener la fuerza y la potencia ayuda a afrontar tareas cotidianas con mayor autonomía (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Después de los 40 años, una escalera, una valija pesada o una carrera breve para cruzar la calle pueden revelar una pérdida que suele pasar inadvertida: la capacidad de aplicar fuerza con rapidez. Frente a rutinas extensas y difíciles de sostener, el ex Ranger del Ejército de Estados Unidos y entrenador Judd Lienhard propone el método 6-3 para mantenerse fuerte a partir de los 40 años, una estructura basada en seis patrones de movimiento y tres sesiones semanales.

La propuesta parte de una idea simple: un programa no necesita acumular decenas de ejercicios para resultar útil. El objetivo consiste en repetir movimientos básicos, registrar avances y sumar carga, repeticiones o velocidad de ejecución de forma gradual. Según Lienhard, esa base puede cubrir gran parte de las necesidades de una persona que busca recuperar o conservar capacidad física con el paso del tiempo.

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El método 6-3 organiza seis patrones de movimiento en tres entrenamientos semanales

Dos manos con sudor sujetan una mancuerna negra en una superficie plana dentro de un gimnasio.
El método 6-3 propone trabajar seis patrones de movimiento en tres sesiones semanales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema reúne acciones que aparecen dentro y fuera del gimnasio: sentarse y levantarse, empujar, tirar, inclinarse para levantar un objeto, dar un paso largo y trasladar peso.

En términos de entrenamiento, estos patrones suelen traducirse en seis ejercicios: sentadillas, empujes de torso, tracciones, bisagras de cadera, zancadas y acarreos.

La lógica del método 6-3 es reducir las decisiones y concentrar el trabajo en ejercicios que admiten progresión. Quien comienza puede elegir variantes adaptadas a su nivel y al material disponible. Una sentadilla a una silla puede reemplazar a la sentadilla con barra; una flexión con apoyo elevado puede ocupar el lugar de un press más exigente; una mochila cargada sirve para practicar un acarreo.

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El modelo no obliga a realizar los seis ejercicios en una sola jornada. Una opción consiste en dividirlos en tres días: sentadilla y empuje en la primera sesión; bisagra de cadera y tracción en la segunda; zancada y acarreo en la tercera. Esta distribución deja margen para el descanso y evita concentrar toda la exigencia muscular en un único entrenamiento.

La fuerza después de los 40 depende de una progresión que pueda mantenerse

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los ejercicios de empuje fortalecen la capacidad para mover objetos y realizar tareas diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto central no está en encontrar el ejercicio más novedoso, sino en lograr que el estímulo avance con el tiempo. La progresión de la fuerza puede adoptar varias formas: aumentar el peso, hacer una repetición más, completar una serie adicional o ejecutar el mismo movimiento con mayor control técnico.

Para una persona que retoma la actividad tras años de inactividad, la primera meta puede ser dominar cada movimiento. La carga debe permitir mantener la postura, el recorrido y el control. Si la técnica se deteriora en las últimas repeticiones, conviene reducir el peso, acortar la serie o elegir una variante más sencilla.

Una referencia práctica consiste en terminar cada serie con margen para dos repeticiones adicionales. Ese criterio evita que todas las series terminen cerca del límite y permite sostener el plan durante varias semanas. Entre tres y cuatro series de seis a 10 repeticiones por patrón, aunque el volumen debe ajustarse a la experiencia, el descanso y el estado físico de cada persona.

La frecuencia de tres sesiones semanales también facilita el cumplimiento. No exige entrenar todos los días ni reservar jornadas largas para cada grupo muscular. Una rutina de 45 a 60 minutos puede alcanzar si hay pocos ejercicios, pausas definidas y un orden claro.

La potencia suma velocidad a los ejercicios de fuerza

Un hombre con camiseta sin mangas utiliza una máquina de cables con agarres en un gimnasio rodeado de pesas.
Las tracciones trabajan músculos de la espalda y los brazos mediante bandas, mancuernas o máquinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lienhard distingue entre fuerza y potencia. La primera se vincula con la capacidad de mover o resistir una carga; la segunda incorpora la rapidez con la que se aplica esa fuerza. La potencia resulta útil en acciones cotidianas como reaccionar ante un tropiezo, subir un escalón con impulso o levantar un objeto antes de que caiga.

El trabajo explosivo no requiere convertir cada sesión en una prueba máxima. Saltos de baja altura, lanzamientos con balón medicinal o movimientos con cargas ligeras ejecutados a máxima velocidad pueden complementar la rutina. La prioridad debe ser la calidad de cada repetición: si la velocidad disminuye o aparece fatiga marcada, corresponde detener la serie.

Las personas sin experiencia previa, con dolor articular, lesiones recientes o enfermedades que condicionen el esfuerzo físico deberían consultar a un profesional de salud y a un entrenador calificado antes de incluir saltos, lanzamientos o cargas elevadas. En esos casos, la potencia puede empezar con opciones de menor impacto, como levantarse con rapidez de una silla o realizar empujes controlados con bandas elásticas.

Seis movimientos permiten priorizar la función por encima de la estética

El planteamiento de Judd Lienhard desplaza la atención de los cambios visibles hacia capacidades concretas: cargar bolsas, incorporarse del suelo, mantener equilibrio, subir escaleras o conservar autonomía. La estética puede ser un resultado del entrenamiento, aunque no constituye el eje de este esquema.

Para que el método funcione, conviene anotar los ejercicios, las cargas y las repeticiones. Ese registro permite comprobar si hubo avances y evita modificar la rutina cada semana sin una razón concreta. También ayuda a detectar estancamientos: si un movimiento no progresa, tal vez haga falta ajustar el descanso, la técnica, el peso o el número de series.

La sencillez es parte del método. Tres días de entrenamiento, seis patrones y una progresión gradual pueden ofrecer una estructura para quienes buscan llegar a los años posteriores con más fuerza, movilidad y capacidad de reacción.

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