Recetas de empanadas de queso soufflé, rápida y fácil

Empanadas de queso soufflé recién salidas del horno, con una masa dorada y un relleno cremoso de mozzarella, queso crema y queso rallad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las empanadas de queso soufflé son una solución rápida para una picada, una cena liviana o esos días en los que hace falta cocinar algo rico sin complicarse. Se preparan con tapas de empanadas listas para usar y un relleno cremoso que combina distintos quesos, huevo y condimentos suaves. En pocos minutos, el horno transforma la masa en una cubierta dorada y crocante, mientras que el interior queda fundido, húmedo y con una textura delicadamente aireada.

El resultado es una empanada sabrosa, abundante y fácil de servir. Puede presentarse como entrada, acompañar una ensalada de hojas verdes o completar una mesa informal junto con aceitunas, fiambres y otros bocados salados. También es una buena alternativa para resolver una comida familiar rápida sin amasar ni preparar elaboraciones complicadas.

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En Argentina suelen servirse recién salidas del horno, cuando el queso todavía está caliente y se estira al cortar la primera empanada. Son ideales para una picada de fin de semana, una reunión con amigos o una cena rápida durante la semana.

Receta de empanadas de queso soufflé

Se trata de discos de empanada rellenos con una preparación de mozzarella, queso crema, queso rallado, huevo y condimentos. El relleno se coloca dentro de las tapas, se cierra con un repulgue firme y se cocina en horno fuerte hasta que la masa quede dorada y crocante.

Durante la cocción, el interior se transforma en una crema de queso suave, caliente y ligeramente inflada. La combinación de quesos permite obtener un relleno con buen sabor, pero sin resultar pesado ni demasiado intenso.

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La incorporación de fécula de maíz ayuda a mantener la mezcla más estable y evita que el queso libere demasiado líquido durante la cocción. Este ingrediente también contribuye a que el relleno conserve una textura cremosa y pareja una vez que las empanadas salen del horno.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos. Preparación: 20 minutos. Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

Varias empanadas de queso soufflé se La mezcla de mozzarella, queso crema, huevo y fécula de maíz permite lograr un relleno suave, fundido y ligeramente aireado (Imagen Ilustrativa Infobae)

12 tapas de empanadas para horno.

250 gr de mozzarella, rallada o cortada en cubitos pequeños.

200 gr de queso crema.

100 gr de queso parmesano o reggianito, rallado.

2 huevos.

1 cucharada de fécula de maíz.

1 cucharadita de orégano.

0,5 cucharadita de nuez moscada.

Sal, cantidad necesaria.

Pimienta, cantidad necesaria.

1 huevo, para pintar.

1 cucharada de aceite, para la placa.

Cómo hacer empanadas de queso soufflé, paso a paso

Precalentar el horno a 200 ℃. Aceitar ligeramente una placa para horno. Colocar en un bol la mozzarella, el queso crema y el queso parmesano. Mezclar hasta integrar. Agregar los 2 huevos, la fécula de maíz, el orégano y la nuez moscada. Condimentar con sal y pimienta. Mezclar hasta obtener un relleno espeso. Si queda demasiado blando, llevarlo a la heladera durante 10 minutos. Separar las tapas de empanadas y colocar 1 cucharada colmada de relleno en el centro de cada disco. Humedecer los bordes con un poco de agua. Cerrar las empanadas y hacer un repulgue firme o presionar los bordes con un tenedor. Colocar las empanadas en la placa, dejando aproximadamente 2 cm de separación entre cada una. Batir el huevo restante y pintar la superficie de las empanadas. No sobrecargar las tapas, porque el queso se expande durante la cocción y puede abrir los bordes. Llevar al horno durante 18 a 20 minutos, hasta que estén doradas. El horno debe estar bien caliente para que el relleno se funda sin resecarse. Retirar y dejar reposar durante 5 minutos antes de servir. El reposo ayuda a que el queso tome cuerpo y evita quemaduras al comerlas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde 12 empanadas, equivalentes a 4 porciones de 3 unidades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 390 kcal.

Grasas: 24 gr.

Carbohidratos: 25 gr.

Proteínas: 18 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.