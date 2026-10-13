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Recetas de empanadas de queso soufflé, rápida y fácil

Una preparación práctica para resolver una comida en pocos minutos, con una cobertura crocante y un interior suave que combina distintos lácteos. Se sirve caliente y funciona muy bien como entrada

Empanadas doradas sobre un plato de cerámica en una mesa de madera, con una pieza cortada que expone el relleno de queso.
Empanadas de queso soufflé recién salidas del horno, con una masa dorada y un relleno cremoso de mozzarella, queso crema y queso rallad (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las empanadas de queso soufflé son una solución rápida para una picada, una cena liviana o esos días en los que hace falta cocinar algo rico sin complicarse. Se preparan con tapas de empanadas listas para usar y un relleno cremoso que combina distintos quesos, huevo y condimentos suaves. En pocos minutos, el horno transforma la masa en una cubierta dorada y crocante, mientras que el interior queda fundido, húmedo y con una textura delicadamente aireada.

El resultado es una empanada sabrosa, abundante y fácil de servir. Puede presentarse como entrada, acompañar una ensalada de hojas verdes o completar una mesa informal junto con aceitunas, fiambres y otros bocados salados. También es una buena alternativa para resolver una comida familiar rápida sin amasar ni preparar elaboraciones complicadas.

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En Argentina suelen servirse recién salidas del horno, cuando el queso todavía está caliente y se estira al cortar la primera empanada. Son ideales para una picada de fin de semana, una reunión con amigos o una cena rápida durante la semana.

Receta de empanadas de queso soufflé

Se trata de discos de empanada rellenos con una preparación de mozzarella, queso crema, queso rallado, huevo y condimentos. El relleno se coloca dentro de las tapas, se cierra con un repulgue firme y se cocina en horno fuerte hasta que la masa quede dorada y crocante.

Durante la cocción, el interior se transforma en una crema de queso suave, caliente y ligeramente inflada. La combinación de quesos permite obtener un relleno con buen sabor, pero sin resultar pesado ni demasiado intenso.

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La incorporación de fécula de maíz ayuda a mantener la mezcla más estable y evita que el queso libere demasiado líquido durante la cocción. Este ingrediente también contribuye a que el relleno conserve una textura cremosa y pareja una vez que las empanadas salen del horno.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos. Preparación: 20 minutos. Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

Empanadas horneadas con relleno de queso derretido sobre una tabla junto a tazones con harina, huevos, queso en cubos y queso fresco.
Varias empanadas de queso soufflé se La mezcla de mozzarella, queso crema, huevo y fécula de maíz permite lograr un relleno suave, fundido y ligeramente aireado (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 12 tapas de empanadas para horno.
  • 250 gr de mozzarella, rallada o cortada en cubitos pequeños.
  • 200 gr de queso crema.
  • 100 gr de queso parmesano o reggianito, rallado.
  • 2 huevos.
  • 1 cucharada de fécula de maíz.
  • 1 cucharadita de orégano.
  • 0,5 cucharadita de nuez moscada.
  • Sal, cantidad necesaria.
  • Pimienta, cantidad necesaria.
  • 1 huevo, para pintar.
  • 1 cucharada de aceite, para la placa.

Cómo hacer empanadas de queso soufflé, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 ℃. Aceitar ligeramente una placa para horno.
  2. Colocar en un bol la mozzarella, el queso crema y el queso parmesano. Mezclar hasta integrar.
  3. Agregar los 2 huevos, la fécula de maíz, el orégano y la nuez moscada. Condimentar con sal y pimienta.
  4. Mezclar hasta obtener un relleno espeso. Si queda demasiado blando, llevarlo a la heladera durante 10 minutos.
  5. Separar las tapas de empanadas y colocar 1 cucharada colmada de relleno en el centro de cada disco.
  6. Humedecer los bordes con un poco de agua. Cerrar las empanadas y hacer un repulgue firme o presionar los bordes con un tenedor.
  7. Colocar las empanadas en la placa, dejando aproximadamente 2 cm de separación entre cada una.
  8. Batir el huevo restante y pintar la superficie de las empanadas.
  9. No sobrecargar las tapas, porque el queso se expande durante la cocción y puede abrir los bordes.
  10. Llevar al horno durante 18 a 20 minutos, hasta que estén doradas. El horno debe estar bien caliente para que el relleno se funda sin resecarse.
  11. Retirar y dejar reposar durante 5 minutos antes de servir. El reposo ayuda a que el queso tome cuerpo y evita quemaduras al comerlas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde 12 empanadas, equivalentes a 4 porciones de 3 unidades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 390 kcal.
  • Grasas: 24 gr.
  • Carbohidratos: 25 gr.
  • Proteínas: 18 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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