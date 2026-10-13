Dua Lipa y una lección de moda urbana en Nueva York: cómo combinar el “total white” con prendas de gabardina

Dua Lipa vistió en las calles de Nueva York un conjunto total white integrado por una camiseta y un pantalón de líneas simples (REES, ULRA, SINY / Fernando Ramales / BACKGRID / GROSBY GROUP)

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En las calles de Nueva York, Dua Lipa volvió a convertir un conjunto cotidiano en una propuesta de moda definida: un look total white sostenido por una gabardina larga y accesorios negros.

La cantante eligió una camiseta blanca, pantalón del mismo tono y una pieza exterior en verde salvia, con una combinación que pone el foco en las proporciones y en el contraste de materiales.

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El blanco funciona como base de toda la imagen. Lejos de quedar asociado a una fórmula veraniega, aparece en prendas de líneas simples y cobertura amplia, adecuadas para los días de entretiempo.

La remera y el pantalón construyen una silueta continua, mientras la capa exterior introduce color sin quebrar la sobriedad del conjunto.

La artista lució una gabardina de Phoebe Philo en verde salvia que organizó la silueta del atuendo urbano (REES, ULRA, SINY / Fernando Ramales / BACKGRID / GROSBY GROUP)

La prenda central fue una gabardina de Phoebe Philo de largo amplio. Su presencia organiza el look desde los hombros hasta debajo de las rodillas y propone una lectura más urbana para un clásico del armario. Lipa la llevó abierta, de modo que el blanco siguiera visible y mantuviera el equilibrio visual.

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La gabardina redefine una combinación de básicos blancos

La gabardina tiene un lugar estable en la moda porque se adapta a distintos registros. Puede acompañar jeans y zapatillas, un vestido o un conjunto de sastrería. En este caso, su tono salvia resulta decisivo: se distancia del beige tradicional, pero conserva la versatilidad de una paleta neutra.

El corte amplio evita que el estilismo parezca rígido. La prenda suma movimiento y protege la sencillez de las piezas interiores, sin convertir el abrigo en un elemento aislado. El resultado depende de una idea concreta: elegir básicos reconocibles y darles una nueva escala con una capa exterior de mayor volumen.

En un total white, la elección de textiles tiene tanto peso como el color. Una camiseta de algodón y un pantalón de caída recta generan una base limpia, aunque también permiten incorporar diferencias de textura. El look admite tejidos de punto fino, poplín, denim claro o lino más estructurado, siempre que se sostenga una gama reducida.

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Para romper con la continuidad blanca, la artista eligió botas negras de cuero de Chrome Hearts y un cinturón. Los accesorios concentran el contraste en la cintura y en los pies, dos zonas que ordenan la silueta sin restarle protagonismo a la gabardina.

La combinación de algodón y corte recto generó una base limpia que admite variaciones de textura en el vestuario (REES, ULRA, SINY / Fernando Ramales / BACKGRID / GROSBY GROUP)

Las botas aportan un registro más firme frente a la ligereza de la remera y el pantalón. El cuero suma profundidad y vuelve más funcional el look para la ciudad. El cinturón, por su parte, define el talle y evita que el volumen de la prenda exterior diluya la figura.

Dos accesorios oscuros bastan para darle dirección a un conjunto blanco. La fórmula puede trasladarse a otras combinaciones: mocasines y cartera negra, botines con una hebilla metálica o zapatillas oscuras y anteojos de marco ancho.

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La clave consiste en repetir el color de los complementos para que el contraste se vea intencional.

El estilo de Dua Lipa combina sastrería, prendas retro y códigos urbanos

La propuesta estética de la estrella británica se basa en la integración de piezas de pasarela con ropa de calle cotidiana (Grosby)

Más allá de este paseo por Nueva York, el estilo de Dua Lipa se caracteriza por cambiar de registro según el lugar y la ocasión.

En eventos y alfombras rojas suele recurrir a siluetas ceñidas, vestidos de archivo, transparencias y referencias a las décadas de 1990 y 2000.

Para apariciones de día, en cambio, alterna sastrería, prendas deportivas, denim, cuero y básicos con un accesorio que define el conjunto.

En sus traslados y recorridos por la ciudad, la intérprete prioriza una prenda reconocible para estructurar la vestimenta (Backgrid/The Grosby Group)

En aeropuertos, salidas nocturnas y caminatas urbanas, la cantante suele priorizar una pieza reconocible: una campera de cuero, un abrigo largo, botas de plataforma, gafas de sol o una cartera de formato pequeño.

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Esa elección le permite construir looks distintos a partir de prendas habituales y evita la acumulación de elementos.

La cantante diferencia sus vestuarios de alfombra roja de sus elecciones diurnas con piezas de sastrería y denim (@dualipa/IG)

Su vestuario trabaja con contrastes claros. Puede combinar una falda de aire retro con zapatillas, un traje con top mínimo o un vestido de noche con botas altas.

La mezcla entre referencias de pasarela y prendas pensadas para la calle sostiene una identidad visual que se adapta a varios escenarios.

En el estilo de Lipa, la diferencia suele aparecer en cómo se combinan las piezas y no en la cantidad de elementos que se suman.