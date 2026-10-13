Receta de milkshake de banana caramelizada, rápida y fácil

Milkshake de banana caramelizada preparado con banana dorada en manteca y azúcar, leche fría y helado de crema (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La banana madura puede convertirse en un postre irresistible con muy pocos ingredientes. Al pasar por la sartén con manteca y azúcar, desarrolla un sabor profundo y una textura tierna que combina muy bien con la leche fría y el helado.

Este milkshake de banana caramelizada es ideal para una merienda abundante, un desayuno especial o un postre rápido. La fruta acaramelada se puede preparar en pocos minutos y luego se procesa con los ingredientes fríos hasta obtener una bebida espesa, suave y con sabor casero.

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Receta de milkshake de banana caramelizada

El milkshake de banana caramelizada es una bebida fría y cremosa preparada con bananas doradas en sartén, leche, helado de crema y un toque de vainilla. La caramelización concentra el dulzor de la fruta y aporta notas tostadas, mientras que el helado ayuda a lograr una textura espesa y bien fría.

La técnica de cocinar la banana con azúcar se relaciona con preparaciones de postres helados en las que la fruta se acaramela antes de incorporarla a una base láctea.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos. Preparación: 5 minutos. Cocción: 10 minutos.

Ingredientes

2 bananas maduras, pero firmes.

2 cucharadas de azúcar rubia o azúcar común.

1 cucharada de manteca.

400 ml de leche fría.

200 gr de helado de crema.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

0,5 cucharadita de canela molida.

1 pizca de sal.

2 cucharadas de dulce de leche, opcional.

Hielo, opcional.

La banana caramelizada aporta un sabor dulce y tostado que transforma este batido en una opción especial para la merienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer milkshake de banana caramelizada, paso a paso

Pelar las bananas y cortarlas en rodajas de aproximadamente 1 cm. Calentar una sartén a fuego medio y agregar la manteca. Incorporar las bananas y espolvorear con el azúcar. Cocinar durante 3 a 4 minutos, moviendo la sartén con cuidado para que la fruta se cubra de manera pareja. Agregar la canela y la pizca de sal. Cocinar durante 2 minutos más, hasta que las bananas estén tiernas y cubiertas con un almíbar dorado. Retirar la sartén del fuego y dejar entibiar las bananas durante 5 minutos. No las incorpores muy calientes a la licuadora, porque pueden calentar la leche y modificar la textura del batido. Colocar en la licuadora la leche fría, el helado de crema, la esencia de vainilla y las bananas caramelizadas junto con el almíbar de la sartén. Licuar durante 1 minuto, hasta obtener una preparación lisa, espesa y sin trozos grandes de fruta. Probar el milkshake y ajustar la textura. Para obtener una bebida más liviana, agregar 50 ml de leche. Para una consistencia más espesa, sumar 1 bocha de helado. Servir de inmediato en vasos altos. El batido queda mejor bien frío y recién licuado. Decorar con un hilo de dulce de leche, rodajas de banana, canela o un poco de crema chantilly.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde 2 vasos grandes o 3 vasos medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 470 kcal.

Grasas: 19 gr.

Carbohidratos: 69 gr.

Proteínas: 11 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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