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Receta de milkshake de banana caramelizada, rápida y fácil

Una opción dulce y refrescante para la merienda que combina banana caramelizada, leche fría y helado de crema en una preparación lista en pocos minutos

Vaso de batido con crema batida, jarabe de caramelo, rodajas de banana caramelizada y una pajilla de papel sobre mesa de madera.
Milkshake de banana caramelizada preparado con banana dorada en manteca y azúcar, leche fría y helado de crema (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La banana madura puede convertirse en un postre irresistible con muy pocos ingredientes. Al pasar por la sartén con manteca y azúcar, desarrolla un sabor profundo y una textura tierna que combina muy bien con la leche fría y el helado.

Este milkshake de banana caramelizada es ideal para una merienda abundante, un desayuno especial o un postre rápido. La fruta acaramelada se puede preparar en pocos minutos y luego se procesa con los ingredientes fríos hasta obtener una bebida espesa, suave y con sabor casero.

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Receta de milkshake de banana caramelizada

El milkshake de banana caramelizada es una bebida fría y cremosa preparada con bananas doradas en sartén, leche, helado de crema y un toque de vainilla. La caramelización concentra el dulzor de la fruta y aporta notas tostadas, mientras que el helado ayuda a lograr una textura espesa y bien fría.

La técnica de cocinar la banana con azúcar se relaciona con preparaciones de postres helados en las que la fruta se acaramela antes de incorporarla a una base láctea.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos. Preparación: 5 minutos. Cocción: 10 minutos.

Ingredientes

  • 2 bananas maduras, pero firmes.
  • 2 cucharadas de azúcar rubia o azúcar común.
  • 1 cucharada de manteca.
  • 400 ml de leche fría.
  • 200 gr de helado de crema.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 0,5 cucharadita de canela molida.
  • 1 pizca de sal.
  • 2 cucharadas de dulce de leche, opcional.
  • Hielo, opcional.
Vaso alto de batido con crema y banana caramelizada junto a una tabla de madera con banana, helado, jarabe, azúcar y una jarra pequeña de leche.
La banana caramelizada aporta un sabor dulce y tostado que transforma este batido en una opción especial para la merienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer milkshake de banana caramelizada, paso a paso

  1. Pelar las bananas y cortarlas en rodajas de aproximadamente 1 cm.
  2. Calentar una sartén a fuego medio y agregar la manteca.
  3. Incorporar las bananas y espolvorear con el azúcar. Cocinar durante 3 a 4 minutos, moviendo la sartén con cuidado para que la fruta se cubra de manera pareja.
  4. Agregar la canela y la pizca de sal. Cocinar durante 2 minutos más, hasta que las bananas estén tiernas y cubiertas con un almíbar dorado.
  5. Retirar la sartén del fuego y dejar entibiar las bananas durante 5 minutos. No las incorpores muy calientes a la licuadora, porque pueden calentar la leche y modificar la textura del batido.
  6. Colocar en la licuadora la leche fría, el helado de crema, la esencia de vainilla y las bananas caramelizadas junto con el almíbar de la sartén.
  7. Licuar durante 1 minuto, hasta obtener una preparación lisa, espesa y sin trozos grandes de fruta.
  8. Probar el milkshake y ajustar la textura. Para obtener una bebida más liviana, agregar 50 ml de leche. Para una consistencia más espesa, sumar 1 bocha de helado.
  9. Servir de inmediato en vasos altos. El batido queda mejor bien frío y recién licuado.
  10. Decorar con un hilo de dulce de leche, rodajas de banana, canela o un poco de crema chantilly.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde 2 vasos grandes o 3 vasos medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 470 kcal.
  • Grasas: 19 gr.
  • Carbohidratos: 69 gr.
  • Proteínas: 11 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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