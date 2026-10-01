Día del Vegetarianismo: cinco recetas rápidas y fáciles para disfrutar en casa

El Día del Vegetarianismo promueve la inclusión de platos sin carne en la alimentación cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Día del Vegetarianismo pone el foco en preparaciones que pueden incorporarse al menú cotidiano. Estas cinco recetas vegetarianas rápidas, con ingredientes fáciles de conseguir, sirven para resolver almuerzos, cenas o viandas y admiten cambios según las cantidades y los productos disponibles en casa.

1. Pasta cremosa con espinaca y tomate

Una opción rápida para aprovechar una salsa de queso crema, tomates cherry y espinaca. Rinde dos porciones abundantes.

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La pasta cremosa combina una salsa de queso crema con espinaca y tomates cherry (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta combina una salsa rápida de queso crema con vegetales frescos. Está lista mientras se cocina la pasta y rinde dos porciones abundantes.

Ingredientes

250 g de pasta seca

1 cucharada de aceite de oliva

1 diente de ajo picado

2 tazas de espinaca fresca

150 g de tomates cherry, cortados por la mitad

100 g de queso crema

3 cucharadas de agua de cocción de la pasta

2 cucharadas de queso rallado

Sal y pimienta

Paso a paso

Hervir la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Reservar el agua de cocción antes de colarla. Calentar el aceite en una sartén amplia y cocinar el ajo durante unos segundos, sin que tome color. Sumar los tomates y cocinar durante dos minutos. Incorporar la espinaca y revolver hasta que reduzca su volumen. Agregar el queso crema, el agua de cocción y el queso rallado. Mezclar hasta formar una salsa. Incorporar la pasta, salpimentar y servir de inmediato.

2. Tacos de porotos negros y palta

Una receta sin carne, con porotos negros condimentados, tomate y palta. Puede prepararse con tortillas de maíz o de trigo.

Los tacos de porotos negros y palta se pueden preparar con tortillas de maíz o de trigo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

8 tortillas de maíz o de trigo pequeñas

1 lata de porotos negros, escurridos y enjuagados

1 tomate mediano cortado en cubos

1/2 cebolla morada picada

1 cucharadita de pimentón dulce

1/2 cucharadita de comino

1 cucharada de aceite

1 palta madura

Jugo de 1/2 limón

Hojas de cilantro o perejil, opcional

Sal y pimienta

Paso a paso

Pisar la palta con el jugo de limón, sal y pimienta. Reservar. Calentar el aceite en una sartén y cocinar la cebolla durante tres minutos. Añadir el tomate, los porotos, el pimentón y el comino. Cocinar durante cinco minutos, hasta que el relleno esté caliente. Calentar las tortillas en una sartén seca, vuelta y vuelta. Repartir el relleno, agregar la palta y terminar con cilantro o perejil, si se desea.

3. Tortilla al horno de papa, zucchini y queso

Una preparación al horno para resolver una comida con huevos, verduras y queso. También puede servirse fría o guardarse para el día siguiente.

La tortilla de papa, zucchini y queso se cocina al horno y se puede consumir fría o caliente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

3 huevos

2 papas medianas

1 zucchini mediano

1/2 cebolla

100 g de queso fresco o mozzarella

1 cucharada de aceite

Sal, pimienta y orégano

Paso a paso

Encender el horno a 200 °C y aceitar una fuente o sartén apta para horno. Cortar las papas en cubos pequeños y cocinarlas en agua hirviendo durante ocho minutos. Colar. Rallar el zucchini, picar la cebolla y escurrir el zucchini con las manos para quitar parte del líquido. Batir los huevos en un bol. Sumar las papas, el zucchini, la cebolla, el queso en cubos y los condimentos. Volcar la mezcla en la fuente y hornear entre 20 y 25 minutos, hasta que el centro esté firme y la superficie esté dorada.

4. Arroz salteado con garbanzos y verduras

Una alternativa para reutilizar arroz cocido y combinarlo con garbanzos, brócoli y zanahoria. La salsa de soja aporta sabor con pocos ingredientes.

El arroz salteado con garbanzos y verduras permite reutilizar el arroz cocido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

2 tazas de arroz cocido

1 lata de garbanzos, escurridos y enjuagados

1 brócoli pequeño

1 zanahoria

1 diente de ajo picado

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de aceite

1 cucharadita de semillas de sésamo, opcional

Paso a paso

Separar el brócoli en flores pequeñas, hervirlo durante tres minutos y colarlo. Cortar la zanahoria en tiras finas o rallarla de forma gruesa. Calentar el aceite en una sartén o wok. Agregar el ajo y la zanahoria, y cocinar durante dos minutos. Incorporar el brócoli y los garbanzos. Cocinar otros tres minutos, hasta que todo esté caliente. Sumar el arroz y la salsa de soja. Revolver durante dos minutos y servir con semillas de sésamo.

5. Quesadillas de hongos y queso

Una receta de sartén con tortillas rellenas de hongos salteados y queso fundido. Puede acompañarse con una ensalada, guacamole o salsa picante.

Las quesadillas de hongos y queso fundido se elaboran a la sartén y admiten acompañamientos como guacamole (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

4 tortillas grandes de trigo

250 g de hongos frescos

1/2 cebolla

150 g de queso que funda bien, rallado o en fetas

1 cucharadita de aceite

Sal, pimienta y pimentón dulce

Paso a paso

Cortar los hongos en láminas y picar la cebolla. Calentar el aceite en una sartén y cocinar la cebolla durante dos minutos. Sumar los hongos, condimentar con sal, pimienta y pimentón, y cocinar hasta que pierdan su líquido. Repartir el queso y los hongos sobre la mitad de cada tortilla. Doblar para cerrar. Cocinar las quesadillas en una sartén seca, a fuego medio, durante dos o tres minutos por lado, hasta que queden doradas y el queso se derrita.