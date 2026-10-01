Día del Vegetarianismo: cinco recetas rápidas y fáciles para disfrutar en casa

El Día del Vegetarianismo pone el foco en preparaciones que pueden incorporarse al menú cotidiano. Estas cinco recetas vegetarianas rápidas, con ingredientes fáciles de conseguir, sirven para resolver almuerzos, cenas o viandas y admiten cambios según las cantidades y los productos disponibles en casa.
1. Pasta cremosa con espinaca y tomate
Una opción rápida para aprovechar una salsa de queso crema, tomates cherry y espinaca. Rinde dos porciones abundantes.
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Esta receta combina una salsa rápida de queso crema con vegetales frescos. Está lista mientras se cocina la pasta y rinde dos porciones abundantes.
Ingredientes
- 250 g de pasta seca
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 diente de ajo picado
- 2 tazas de espinaca fresca
- 150 g de tomates cherry, cortados por la mitad
- 100 g de queso crema
- 3 cucharadas de agua de cocción de la pasta
- 2 cucharadas de queso rallado
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Hervir la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Reservar el agua de cocción antes de colarla.
- Calentar el aceite en una sartén amplia y cocinar el ajo durante unos segundos, sin que tome color.
- Sumar los tomates y cocinar durante dos minutos. Incorporar la espinaca y revolver hasta que reduzca su volumen.
- Agregar el queso crema, el agua de cocción y el queso rallado. Mezclar hasta formar una salsa.
- Incorporar la pasta, salpimentar y servir de inmediato.
2. Tacos de porotos negros y palta
Una receta sin carne, con porotos negros condimentados, tomate y palta. Puede prepararse con tortillas de maíz o de trigo.
Ingredientes
- 8 tortillas de maíz o de trigo pequeñas
- 1 lata de porotos negros, escurridos y enjuagados
- 1 tomate mediano cortado en cubos
- 1/2 cebolla morada picada
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1/2 cucharadita de comino
- 1 cucharada de aceite
- 1 palta madura
- Jugo de 1/2 limón
- Hojas de cilantro o perejil, opcional
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Pisar la palta con el jugo de limón, sal y pimienta. Reservar.
- Calentar el aceite en una sartén y cocinar la cebolla durante tres minutos.
- Añadir el tomate, los porotos, el pimentón y el comino. Cocinar durante cinco minutos, hasta que el relleno esté caliente.
- Calentar las tortillas en una sartén seca, vuelta y vuelta.
- Repartir el relleno, agregar la palta y terminar con cilantro o perejil, si se desea.
3. Tortilla al horno de papa, zucchini y queso
Una preparación al horno para resolver una comida con huevos, verduras y queso. También puede servirse fría o guardarse para el día siguiente.
Ingredientes
- 3 huevos
- 2 papas medianas
- 1 zucchini mediano
- 1/2 cebolla
- 100 g de queso fresco o mozzarella
- 1 cucharada de aceite
- Sal, pimienta y orégano
Paso a paso
- Encender el horno a 200 °C y aceitar una fuente o sartén apta para horno.
- Cortar las papas en cubos pequeños y cocinarlas en agua hirviendo durante ocho minutos. Colar.
- Rallar el zucchini, picar la cebolla y escurrir el zucchini con las manos para quitar parte del líquido.
- Batir los huevos en un bol. Sumar las papas, el zucchini, la cebolla, el queso en cubos y los condimentos.
- Volcar la mezcla en la fuente y hornear entre 20 y 25 minutos, hasta que el centro esté firme y la superficie esté dorada.
4. Arroz salteado con garbanzos y verduras
Una alternativa para reutilizar arroz cocido y combinarlo con garbanzos, brócoli y zanahoria. La salsa de soja aporta sabor con pocos ingredientes.
Ingredientes
- 2 tazas de arroz cocido
- 1 lata de garbanzos, escurridos y enjuagados
- 1 brócoli pequeño
- 1 zanahoria
- 1 diente de ajo picado
- 2 cucharadas de salsa de soja
- 1 cucharada de aceite
- 1 cucharadita de semillas de sésamo, opcional
Paso a paso
- Separar el brócoli en flores pequeñas, hervirlo durante tres minutos y colarlo.
- Cortar la zanahoria en tiras finas o rallarla de forma gruesa.
- Calentar el aceite en una sartén o wok. Agregar el ajo y la zanahoria, y cocinar durante dos minutos.
- Incorporar el brócoli y los garbanzos. Cocinar otros tres minutos, hasta que todo esté caliente.
- Sumar el arroz y la salsa de soja. Revolver durante dos minutos y servir con semillas de sésamo.
5. Quesadillas de hongos y queso
Una receta de sartén con tortillas rellenas de hongos salteados y queso fundido. Puede acompañarse con una ensalada, guacamole o salsa picante.
Ingredientes
- 4 tortillas grandes de trigo
- 250 g de hongos frescos
- 1/2 cebolla
- 150 g de queso que funda bien, rallado o en fetas
- 1 cucharadita de aceite
- Sal, pimienta y pimentón dulce
Paso a paso
- Cortar los hongos en láminas y picar la cebolla.
- Calentar el aceite en una sartén y cocinar la cebolla durante dos minutos.
- Sumar los hongos, condimentar con sal, pimienta y pimentón, y cocinar hasta que pierdan su líquido.
- Repartir el queso y los hongos sobre la mitad de cada tortilla. Doblar para cerrar.
- Cocinar las quesadillas en una sartén seca, a fuego medio, durante dos o tres minutos por lado, hasta que queden doradas y el queso se derrita.
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