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Maratón de Buenos Aires 2026: a qué hora larga, el recorrido y los favoritos de la carrera

La prueba de 42 kilómetros tendrá lugar este domingo desde las 7, con participantes de 64 países. El trazado unirá Palermo, Recoleta, Puerto Madero y La Boca, mientras figuras de Kenia, Etiopía y Ruanda buscarán imponerse

Media Maratón de Buenos Aires 2025
Miles de corredores participarán este domingo en la Maratón Internacional de Buenos Aires 2026 (Prensa Ñandú)
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La Maratón de Buenos Aires 2026 se disputa este domingo 20 de septiembre, con 16.384 corredores de 64 países listos para recorrer los 42,195 kilómetros del circuito porteño. La largada es a las 7 en el cruce de las avenidas Presidente Figueroa Alcorta y Dorrego, en el barrio de Palermo.

La zona de partida abre sus servicios desde las 5. Los participantes tienen disponibles sanitarios, guardarropas, lockers y un espacio para guardar bicicletas. A las 5:30 comienza la actividad sobre el escenario, con música, locución y apertura de los accesos a los corrales y a la manga de salida.

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A las 6:28 se presenta una banda en vivo y, siete minutos más tarde, la Banda Patricios interpreta el Himno Nacional Argentino. Los atletas de élite y los corredores con discapacidad ingresan a la manga a las 6:40. Los corrales laterales cierran a las 6:45.

Del total de anotados, 10.615 son argentinos y 5.769 llegan desde el exterior. La lista incluye a 5.246 mujeres y representantes de las 24 jurisdicciones del país.

A qué hora será la largada de la Maratón de Buenos Aires 2026

21K Media Maratón de Buenos Aires, 2024
Miles de corredores participarán este domingo en la Maratón Internacional de Buenos Aires 2026 (Gentileza Fotorun para Carreras y Maratones Ñandu)

El primer grupo en partir es el de corredores con discapacidad, que sale a las 6:57 desde el corral P. A las 7 es el turno de la primera salida de atletas de élite y, un minuto después, comienza la segunda.

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La largada tiene un esquema escalonado de acuerdo con los tiempos de carrera informados por cada participante durante la inscripción. La medida busca ordenar el inicio de la prueba, que reúne a miles de personas en el mismo punto de partida.

La ceremonia de premiación está prevista para alrededor de las 10. El cierre oficial de la competencia será a las 13, cuando finalice el tiempo establecido para completar el recorrido.

La carrera cuenta con el sello World Athletics Label y tiene una nómina internacional de atletas de primer nivel. La prueba vuelve a combinar la presencia de corredores profesionales con la de miles de aficionados que buscan completar la distancia de maratón.

El recorrido de 42 kilómetros: Palermo, Recoleta, Puerto Madero y La Boca

Media Maratón Buenos Aires 21K
La Maratón de Buenos Aires reunirá a atletas de 64 países sobre un circuito de 42,195 kilómetros (Prensa Media Maratón )

El circuito de la Maratón de Buenos Aires recorre distintos barrios y avenidas de la ciudad. Los participantes pasan por Palermo, Recoleta, Puerto Madero y La Boca, entre otros sectores del trazado.

La prueba comienza y finaliza en el entorno de Figueroa Alcorta y Dorrego. Durante el recorrido, los corredores atraviesan zonas vinculadas con espacios verdes, áreas céntricas y sectores turísticos de la capital argentina.

Hay puestos de abastecimiento desde el kilómetro cinco y cada 2,5 kilómetros. La organización alterna agua y bebida isotónica. Además, los corredores recibirán frutas en los kilómetros 20 y 30.

21K Media Maratón de Buenos Aires, 2024
La largada de la competencia será a las 7 en el cruce de Figueroa Alcorta y Dorrego, en Palermo (Gentileza Fotorun para Carreras y Maratones Ñandu)

Los puntos de hidratación están distribuidos a lo largo de toda la carrera, un aspecto central para quienes afrontan una distancia que supera los 42 kilómetros. El operativo también incluye asistencia para los participantes durante la jornada.

Brasil aportará la delegación extranjera más numerosa, con 2.769 corredores inscriptos. También participarán atletas de Chile (499), Colombia (468), Uruguay (455), Perú (378), México (190), Costa Rica (155), Estados Unidos (150), Paraguay (110) y Ecuador (87).

Los restantes 508 participantes internacionales provienen de otros 53 países, entre ellos Alemania, Australia, Canadá, China, Corea del Sur, España, Francia, India, Italia, Japón, Kenia, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Ruanda, Sudáfrica, Suiza, Ucrania y Venezuela.

En total, habrá 5.769 corredores extranjeros, que representan más de un tercio de los 16.384 anotados para la Maratón de Buenos Aires 2026.

Quiénes son los favoritos de la Maratón de Buenos Aires 2026

Media Maratón Buenos Aires 21K
La Maratón de Buenos Aires reunirá a atletas de 64 países sobre un circuito de 42,195 kilómetros (Prensa Media Maratón )

En la rama masculina, diez corredores de Kenia, Etiopía y Ruanda llegarán con mejores marcas personales inferiores a 2 horas y 9 minutos. El registro más bajo pertenece al keniano Bethwel Kibet Chumba, quien completó la Maratón de Ámsterdam de 2023 en 2 horas, 4 minutos y 37 segundos.

También competirán Felix Kiptoo Kirwa, con una mejor marca de 2 horas, 4 minutos y 44 segundos; el etíope Deribe Robi Melka, con 2 horas, 5 minutos y 58 segundos; y el ruandés John Hakizimana, con 2 horas, 6 minutos y 4 segundos.

La lista masculina se completa con Kipkemoi Kiprono, Gevin Kipkurui Kerich, Vincent Kibor Raimoi, Dechasa Alemu Moreda, Embay Goitom Dimtsu y Kelvin Kiptoo Kororia. Los kenianos Vitalis Kibiwott y Zacharia Krop, junto al etíope Tilahun Amsalu Beyene, serán los encargados de marcar el ritmo en los primeros tramos.

En la competencia femenina, la etíope Sintayehu Lewetegn Hailemichael llegará con el mejor antecedente. Su marca personal es de 2 horas, 22 minutos y 36 segundos, conseguida en Liubliana en 2022.

Entre las principales aspirantes también figuran las kenianas Rodah Jepkorir Tanui y Rebecca Kangogo Chesir, además de las etíopes Lomi Muleta Tefera, Agere Adera Tamir, Alemtsehay Bimr Zerihun y Tadelech Bekele Nedi.

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