Las 7 ciudades construidas al borde del abismo que desafían a la gravedad

Ciudades levantadas sobre gargantas, acantilados y mesetas rocosas, con viviendas, puentes y murallas al borde de precipicios de decenas —e incluso cientos— de metros

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Un paso en falso y la gravedad se encarga del resto. Durante siglos, la estrategia de supervivencia humana consistió en buscar valles fértiles y planicies serenas, pero existieron civilizaciones que prefirieron mirar al abismo de frente y levantar sus vidas justo en la cornisa del abismo. No se trata solo de construir en la altura, sino de fusionar los cimientos de una casa con la pared vertical de una garganta rocosa o un acantilado tallado por el mar.

Vivir flotando sobre un precipicio de 100 metros transformó la vertiginosa arquitectura del miedo en un arte imponente, donde las ventanas reemplazaron a las murallas y el abismo se convirtió en el único patio trasero posible.

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A continuación, un recorrido por 7 joyas urbanas que desafían la gravedad y parecen colgadas del cielo.

1. Ronda en España: la histórica ciudad dividida por una garganta de 100 metros

El Puente Nuevo une las dos partes de Ronda sobre el Tajo, una garganta excavada por el río Guadalevín que supera los 100 metros de profundidad (Pixabay)

Ubicada en la provincia de Málaga sobre una meseta rocosa cortada de forma abrupta, Ronda es uno de los destinos históricos más espectaculares de Andalucía.

La ciudad está dividida en dos mitades por el Tajo de Ronda, un cañón de paredes verticales de más de 100 metros de profundidad esculpido por el paso del río Guadalevín. La zona antigua y el barrio moderno quedan separados por esta brecha geológica, haciendo que las viviendas de ambos lados se asomen directamente al abismo.

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El símbolo indiscutible de la ciudad es el Puente Nuevo, una monumental obra de ingeniería de 98 metros de altura construida en piedra entre 1751 y 1793. Sus cimientos descansan en el fondo del desfiladero y sostienen un arco central por el que circulan vehículos y peatones.

La cornisa cuenta con miradores como el Balcón del Coño, una plataforma de hierro suspendida sobre el vacío que ofrece vistas panorámicas de la serranía.

Conserva un recinto amurallado de época islámica, baños árabes del siglo XIII y la Casa del Rey Moro, con una mina militar excavada en la roca que desciende de forma vertical hasta el río.

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2. Bonifacio en Córcega: la fortaleza medieval colgada sobre el mar Mediterráneo

Las casas de la ciudadela de Bonifacio se alinean sobre un acantilado de piedra caliza blanca, erosionado durante siglos por el mar Mediterráneo (Unsplash)

En el extremo sur de la isla francesa de Córcega, la villa de Bonifacio se erige sobre un promontorio de piedra caliza blanca de 1,5 kilómetros de largo y 70 metros de altura. La constante erosión marina provocada por las olas del Estrecho de Bonifacio carcomió la base de la roca, dejando a la plataforma superior —y a los edificios erigidos sobre ella— literalmente colgados sobre el mar.

La ciudadela fue fundada en el siglo IX por el conde Bonifacio II de Toscana como un enclave defensivo inexpugnable. Sus callejuelas medievales son estrechas y las fachadas de las casas se alinean en el borde mismo de la cornisa calcárea erosionada.

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La Escalera del Rey de Aragón es una vía de 187 escalones tallada manualmente en ángulo de 45 grados sobre la pared vertical del acantilado. Según la leyenda, fue esculpida por tropas aragonesas en una sola noche durante el sitio de 1420.

Las viviendas se construyeron estrechas y hacia arriba para maximizar el espacio, utilizando la brisa del estrecho como climatización natural.

3. Castellfollit de la Roca en España: la villa de basalto asentada sobre coladas de lava

El casco urbano de Castellfollit de la Roca ocupa una estrecha plataforma de basalto formada por antiguas coladas de lava en Cataluña (Pexels)

En la comarca catalana de la Garrocha, Castellfollit de la Roca destaca por organizar todo su casco urbano a lo largo de una pared de basalto de más de 50 metros de altura y un kilómetro de longitud, rodeada por la confluencia de dos ríos.

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La formación rocosa es el resultado de la sobreposición de dos coladas de lava de erupciones volcánicas ocurridas hace miles de años. La erosión desgastó el terreno circundante pero no el basalto duro, dejando al descubierto una imponente muralla negra compuesta por coladas de lava fosilizadas.

El trazado consta de una sola calle flanqueada por casas construidas con piedra volcánica. El espacio entre las dos hileras de viviendas es de apenas dos casas de ancho.

En el extremo del risco se encuentra la antigua iglesia de San Salvador, desde cuyo campanario se observa el punto donde la risca basáltica finaliza de forma abrupta.

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4. Constantina en Argelia: la legendaria ciudad de los puentes colgados sobre el cañón

Los puentes de Constantina conectan los sectores de la ciudad a través de la profunda garganta del río Rhumel (Pexels)

Con más de dos milenios de historia, Constantina es un prodigio del urbanismo defensivo. La ciudadela histórica está asentada sobre una meseta de roca calcárea a 640 metros sobre el nivel del mar, delimitada por una garganta profunda esculpida por el río Rhumel, que alcanza más de 140 metros de caída vertical.

Para conectar los barrios residenciales que crecieron en las mesetas contiguas, los ingenieros construyeron un sistema único de viaductos que sobrevuelan el cañón, valiéndole el apodo de “La ciudad de los puentes”.

El Puente Sidi M’Cid: Inaugurado en 1912, estuvo suspendido a 175 metros sobre el lecho del río con un vano central de 164 metros de longitud, ofreciendo vistas directas de las viviendas sobre la roca.

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Destacan también el Puente de El Kantara (sobre cimientos romanos) y el Puente de Mellah Slimane, una pasarela peatonal suspendida que une el centro histórico con la estación de trenes.

5. Pitigliano en Italia: la villa etrusca esculpida en acantilados de toba volcánica

Pitigliano se levanta sobre un promontorio de toba volcánica en el sur de la Toscana, entre cañones y caminos excavados en la roca (Pexels)

En el sur de la Toscana, Pitigliano es una villa medieval erigida sobre un promontorio de toba volcánica rodeado por profundos cañones fluviales. La arquitectura está tan integrada en la montaña que es difícil distinguir dónde termina la roca natural y dónde empieza la mampostería humana.

Fundada por los etruscos, la zona cuenta con una red de túneles y bodegas excavadas directamente dentro de la toba. En la Edad Media adquirió su trazado defensivo con murallas que parecen prolongaciones de los acantilados.

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Desde el siglo XVI fue refugio para familias judías, ganándose el apodo de “La Pequeña Jerusalén”. Construyeron una sinagoga y un baño ritual (mikveh) en la roca subterránea.

Las Via Cave son caminos de comunicación tallados a mano por los etruscos en la toba, con paredes de roca que superan los 20 metros de altura.

6. Cuenca en España: las famosas Casas Colgadas suspendidas sobre la Hoz del Huécar

Las Casas Colgadas de Cuenca se asoman sobre la hoz del río Huécar, uno de los paisajes más reconocibles de la ciudad histórica (Unsplash)

Otra vez España en la lista, y es que se ve que en la península le tomaron el gusto a edificar al borde del abismo. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Cuenca se alza sobre un espolón rocoso comprendido entre las hoces de los ríos Júcar y Huécar. La erosión fluvial moldeó un paisaje de acantilados verticales donde la arquitectura medieval tuvo que adaptarse a la absoluta falta de espacio horizontal.

El símbolo indiscutido del municipio son sus emblemáticas Casas Colgadas, un conjunto de edificaciones góticas cuyos balcones de madera vuelan directamente sobre el vacío de la hoz a decenas de metros de altura.

En el interior de estas estructuras funciona el Museo de Arte Abstracto Español espacio cultural fundado por el artista Fernando Zóbel, permitiendo a los visitantes recorrer estancias medievales con ventanas proyectadas directo hacia el fondo del cañón.

El Puente de San Pablo es una pasarela de hierro y madera suspendida a 60 metros de altura que conecta la ciudad histórica con el antiguo Convento de San Pablo, regalando la postal más vertiginosa del conjunto.

7. Al-Hajarah en Yemen: rascacielos de piedra sobre la cima de las Montañas Haraz

Las construcciones de piedra de Al-Hajarah coronan un espolón montañoso de la cordillera de Haraz, a más de 2.000 metros de altitud (Wikipedia)

En la región montañosa de Yemen, la villa fortificada de Al-Hajarah representa un ejemplo extremo de arquitectura defensiva. Construida en el siglo XII, la villa se levanta sobre la cima rocosa de un espolón de la cordillera de Haraz, a más de 2.000 metros de altitud.

Los edificios son verdaderos “rascacielos de piedra” de hasta seis plantas erigidos al borde directo de los precipicios. Se utilizaron bloques masivos de piedra no tallada adheridos con mortero tradicional y decorados con cenefas de cal blanca alrededor de las ventanas (qamariyas).

Concebida como un refugio inexpugnable, su único acceso era una red de escaleras y puertas fortificadas. Los pisos inferiores carecen de ventanas al exterior para ser usados como graneros y cisternas.

Sus habitantes transformaron las laderas verticales circundantes en sistemas de terrazas agrícolas escalonadas para cultivar café y cereales.