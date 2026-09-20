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Sophia Loren a los 92: por qué sus vestidos negros, joyas XXL y gafas siguen inspirando a la moda

La actriz italiana, que cumple 92 años este domingo, construyó una identidad visual entre Cinecittà y Hollywood, con siluetas marcadas, maquillaje definido y accesorios de gran formato que aún influyen en celebridades y diseñadores

Sophia Loren en 2019. EFE/EPA/NINA PROMMER
La carrera de Sophia Loren entre Cinecittà y Hollywood consolidó una silueta italiana con escotes estructurados, cinturas marcadas y abrigos de líneas limpias.
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Sophia Loren cumple 92 años este domingo con un archivo de moda que conserva vigencia más allá de las temporadas. Vestidos de silueta marcada, sastrería negra, joyas de gran tamaño, gafas oscuras y una mirada subrayada por el maquillaje componen un repertorio nacido entre Cinecittà y Hollywood, que todavía funciona como referencia en pasarelas, alfombras rojas y guardarropas cotidianos.

La actriz nació en Roma en 1934 y construyó, desde la pantalla y fuera de ella, una identidad visual reconocible que sigue funcionando como referencia para estilistas, diseñadores y celebridades.

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Las casas de moda italianas encontraron en la actriz una figura de alcance global
Las casas de moda italianas encontraron en la actriz una figura de alcance global

Su relevancia en la moda no depende de una tendencia puntual ni de una colección reciente. Se sostiene en una manera precisa de vestir: prendas que acompañan la silueta sin borrar su presencia, una paleta que alterna negro, blanco, rojo y tonos joya, y accesorios que completan el conjunto sin competir con él.

A sus 92, Sophia Loren conserva un lugar particular en el imaginario de la moda porque sus looks continúan ofreciendo soluciones concretas para el vestir de gala y para el guardarropa cotidiano.

La silueta italiana define buena parte del lenguaje estético de la actriz (REUTERS/Mario Anzuoni)
La silueta italiana define buena parte del lenguaje estético de la actriz (REUTERS/Mario Anzuoni)

La silueta italiana fue el centro de su lenguaje visual

La carrera de Loren se desarrolló entre la Italia de posguerra, los estudios de Cinecittà y Hollywood. Esa circulación definió una imagen que combinó la tradición de la alta costura italiana con el poder de difusión del cine estadounidense.

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En los años 50 y 60, sus apariciones consolidaron una fórmula que aún se replica: escotes estructurados, cinturas marcadas, faldas tubo o amplias, guantes largos y abrigos de líneas limpias.

Sophia Loren no modificó su apariencia para adaptarse a los cánones de Hollywood y convirtió sus rasgos en parte central de su identidad pública (REUTERS/Stefano Rellandini)
Sophia Loren no modificó su apariencia para adaptarse a los cánones de Hollywood y convirtió sus rasgos en parte central de su identidad pública (REUTERS/Stefano Rellandini)

En pantalla, el vestuario no funcionaba como un detalle secundario. En películas como La millonaria, Arabesco, Matrimonio a la italiana y Ayer, hoy y mañana, la ropa ayudó a delinear personajes de distintas clases sociales y temperamentos.

El vestuario convirtió la forma de vestir en una extensión narrativa de sus papeles, con piezas de alta costura en sus producciones internacionales y prendas de aire popular en sus relatos ambientados en Nápoles.

Su figura también cuestionó un molde dominante en la industria. Antes de consolidarse como estrella, algunos observadores de Hollywood consideraban que sus rasgos se alejaban de los cánones de la época.

Loren no modificó su apariencia para adaptarse a ese esquema. Su pelo oscuro, las cejas marcadas y la boca amplia pasaron a ser parte de una imagen pública que priorizaba la identidad antes que la homogeneidad.

El negro, las gafas y las joyas definieron su uniforme fuera del set

Sophia Loren durante un desfile de moda exclusivo de Giorgio Armani en Milán, Italia, el jueves 30 de abril de 2015 (AP/Luca Bruno)
Sophia Loren durante un desfile de moda exclusivo de Giorgio Armani en Milán, Italia, el jueves 30 de abril de 2015 (AP/Luca Bruno)

Lejos de los estrenos, Loren hizo de ciertos básicos una firma personal. Las fotografías de calle muestran conjuntos negros, faldas rectas, blusas de rayas, zapatos de taco medio, pañuelos y gafas de sol de gran tamaño.

El resultado no exigía abundancia de elementos: la construcción del look descansaba en proporciones definidas y accesorios elegidos con intención.

Las gafas de montura amplia y los aros de gran formato son dos de los recursos más asociados a la actriz. En su vestuario, ambos elementos cumplían una función práctica y visual.

Las gafas aportaban privacidad en los desplazamientos y reforzaban una imagen de estrella; los pendientes iluminaban el rostro y mantenían el foco en el maquillaje de ojos. La fórmula sigue presente en editoriales, campañas y apariciones de celebridades.

Su relación con la moda italiana vinculó su imagen con diseñadores y casas como Emilio Schuberth, Pierre Balmain, Christian Dior, Valentino y Giorgio Armani (REUTERS/Michael Leckel)
Su relación con la moda italiana vinculó su imagen con diseñadores y casas como Emilio Schuberth, Pierre Balmain, Christian Dior, Valentino y Giorgio Armani (REUTERS/Michael Leckel)

El negro ocupó un lugar central en ese repertorio. Loren lo utilizó en vestidos de noche, abrigos, tejidos de punto y conjuntos de día, casi siempre acompañado por dorado, blanco o un acento rojo. La elección permitía que el corte y el cuerpo de la prenda fueran visibles sin depender de estampas.

En una época marcada por cambios veloces en las tendencias, su uso del negro confirmó el valor de un armario basado en piezas duraderas y reconocibles.

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El Oscar de 1962 por Dos mujeres consolidó a Sophia Loren como una figura que trascendió las alfombras rojas y mantuvo su influencia en la moda contemporánea (Cuartoscuro)

Las casas italianas encontraron en Loren una imagen internacional

La relación de Loren con la moda italiana fue estrecha desde el inicio de su carrera. Diseñadores como Emilio Schuberth, Pierre Balmain y Christian Dior participaron en el vestuario de algunas de sus apariciones cinematográficas o públicas.

Más adelante, su imagen quedó vinculada a Valentino y Giorgio Armani, dos nombres que entendieron el peso internacional de la actriz y su capacidad para sostener prendas de líneas depuradas y gran presencia escénica.

La moda de Sophia Loren se sostiene en vestidos ceñidos, sastrería negra, joyas de gran escala, gafas oscuras y maquillaje de ojos definido (REUTERS/Ringo Chiu)
La moda de Sophia Loren se sostiene en vestidos ceñidos, sastrería negra, joyas de gran escala, gafas oscuras y maquillaje de ojos definido (REUTERS/Ringo Chiu)

La influencia también llegó a firmas que recuperaron una visión mediterránea de la feminidad. Campañas, colecciones y producciones de moda han vuelto una y otra vez a referencias presentes en su archivo: el corsé reinterpretado, el vestido negro de escote amplio, los estampados florales, el encaje, el abrigo de piel usado en las décadas en que era habitual en la industria y el pañuelo anudado al cuello.

El vínculo no es una reproducción literal, sino una revisión de códigos que ella hizo identificables. Esa continuidad se percibe, además, en actrices como Monica Bellucci y Penélope Cruz, cuyas apariciones públicas han dialogado en distintas ocasiones con la estética del cine italiano clásico. La referencia suele aparecer en peinados con volumen, delineado intenso, vestidos ajustados y joyería visible.

La moda contemporánea toma de Loren menos una prenda específica que una forma de componer el conjunto con seguridad y economía de recursos.

Un Oscar consolidó una imagen que trascendió las alfombras rojas

Los escotes estructurados y las cinturas marcadas identificaron su estilo clásico
Los escotes estructurados y las cinturas marcadas identificaron su estilo clásico

En 1962, Loren recibió el Oscar a mejor actriz por Dos mujeres, de Vittorio De Sica. Fue la primera intérprete en ganar esa categoría por una actuación en una lengua distinta del inglés.

El reconocimiento amplió su proyección más allá de la etiqueta de estrella glamorosa y la vinculó con una filmografía de registros diversos, desde la comedia hasta el drama social.

Ese recorrido explica por qué su estilo conserva fuerza. Las imágenes de Roma, Nápoles, los festivales de cine y los grandes estrenos muestran a una artista que no separó del todo el personaje público de su herencia cultural.

Su vestuario remitía a la sastrería, al cine y a la vida urbana italiana, sin necesidad de convertir cada aparición en una exhibición de tendencias.

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