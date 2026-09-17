10 cambios simples y sin grandes costos que permiten aprovechar mejor un dormitorio pequeño

Pequeños cambios en la distribución, la iluminación y el orden permiten aprovechar mejor un dormitorio pequeño sin grandes gastos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un dormitorio pequeño puede funcionar mejor sin reformas ni compras voluminosas. 10 ajustes de distribución, iluminación y orden permiten liberar superficies, aprovechar zonas que suelen quedar vacías y mejorar la percepción del espacio.

Las recomendaciones recogidas por El Mueble, sitio especializado en decoración, incluyen los aportes de la interiorista Elena Castells. Varios medios internacionales especializados coinciden en que la prioridad es conservar una circulación cómoda y reducir los elementos que saturan la vista.

PUBLICIDAD

1. Una mesita ligera despeja el perímetro de la cama

Una mesita ligera libera espacio alrededor de la cama y facilita la circulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sustituir una mesa de noche convencional por una balda, un estante cerrado o una mesa auxiliar reduce el volumen junto a la cama.

Una balda de 25 a 30 centímetros de fondo puede resolver los objetos esenciales; para una mesa o taburete, bastan 30 a 40 centímetros. Las soluciones suspendidas dejan el suelo visible y facilitan la limpieza. Ideal Home recomienda alternativas de mesita fijadas a la pared.

2. Los apliques liberan la superficie de apoyo

Los apliques de pared permiten conservar despejadas las superficies de apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llevar la iluminación a la pared permite prescindir de lámparas que ocupan parte de las mesitas. Hay modelos con cable y enchufe o recargables, por lo que el cambio puede hacerse sin una instalación eléctrica.

PUBLICIDAD

La iluminación mural también aporta luz de lectura sin sumar una lámpara de pie. Architectural Digest señala que los apliques conservan el espacio de las mesas de noche.

3. El hueco bajo la cama sirve para lo que no se usa a diario

El espacio bajo la cama ofrece una zona útil para guardar objetos de uso ocasional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de reemplazar la cama por una con almacenaje integrado, conviene medir la altura disponible. Cajas bajas con ruedas, bolsas con cierre o cestos pueden guardar ropa de otra temporada, mantas, zapatos y bolsos. Las ruedas simplifican el acceso y tapas ayudan a proteger el contenido del polvo.

4. Cortinas altas y anchas modifican la percepción de la ventana

Las cortinas instaladas cerca del techo pueden aumentar la sensación de altura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Subir la barra o el estor hacia el techo dirige la mirada en vertical y puede hacer que la habitación parezca más alta. También es útil que la barra sobrepase ambos lados de la ventana: al abrir las cortinas, queda expuesta una mayor superficie de vidrio y entra más luz. La recomendación coincide con las pautas de House Beautiful para aprovechar la luz natural.

PUBLICIDAD

5. Mover la cama mejora los recorridos cotidianos

Cambiar la posición de la cama ayuda a mejorar los recorridos dentro del dormitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unos pocos centímetros pueden bastar para ensanchar un paso o corregir un rincón inútil. La distribución debe permitir circular alrededor de los muebles de uso diario, sin que la cama bloquee el acceso a ventanas, armarios o cajones. Antes de comprar una pieza, resulta útil probar distintas posiciones y comprobar cuál deja recorridos más claros.

6. Retirar una pieza innecesaria recupera suelo

Retirar muebles prescindibles permite recuperar superficie y evaluar mejor la distribución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una silla que acumula ropa, un banco sin uso o una cómoda demasiado profunda pueden restar movilidad. Retirar temporalmente uno de esos muebles permite evaluar si su función justifica el espacio que ocupa. La revisión debe concentrarse en piezas prescindibles, no en eliminar almacenamiento que haga falta.

PUBLICIDAD

7. Una alfombra proporcionada unifica la composición

Una alfombra proporcionada unifica visualmente la cama, las mesas y el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alfombra demasiado pequeña fragmenta visualmente la cama, las mesas y el suelo. Una de mayor tamaño, colocada en parte bajo la cama y con salida por los laterales, da continuidad al conjunto. No requiere materiales costosos: lo central es que sus dimensiones guarden relación con la cama y el dormitorio.

8. Un espejo bien ubicado reparte la luz

Un espejo vertical puede reflejar la luz y aportar profundidad a la estancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un espejo vertical de cuerpo entero, fijado a la pared, evita ocupar superficie de suelo. Situarlo frente a una ventana o ante una zona despejada refleja la luz disponible y añade profundidad visual. Esta medida funciona mejor cuando no refleja objetos acumulados, ya que duplicaría el desorden.

PUBLICIDAD

9. Menos objetos a la vista reducen el ruido visual

Reducir los objetos expuestos disminuye el ruido visual y mejora la sensación de orden. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despejar las mesitas, reunir objetos pequeños en una bandeja y limitar láminas, almohadas o adornos ayuda a ordenar la lectura del ambiente. Mantener una continuidad de colores y materiales disminuye las interrupciones visuales. Expertos consultados por El Mueble también plantean seleccionar qué permanece expuesto en vez de vaciar por completo la habitación.

10. Una pared vacía puede sumar almacenaje sin invadir el paso

Las baldas, los ganchos y las repisas aprovechan las paredes sin bloquear el paso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tramos junto a una puerta, entre muebles, sobre una cómoda o bajo una ventana pueden admitir una balda fina, ganchos, un perchero o una repisa. Estas opciones desplazan objetos desde el suelo hacia la pared. Ideal Home aconseja usar estantes y ganchos murales para preservar el área de circulación.

PUBLICIDAD

La elección final depende de las medidas reales y de las rutinas de cada habitación: medir antes de incorporar contenedores o estantes evita convertir una mejora de almacenaje en un nuevo obstáculo.