Ricky Martin llevó su elegancia al Festival de Venecia: el impecable blazer blanco que se robó la escena

Con un blazer blanco impecable y pantalón negro, Ricky Martin firmó una de las postales más comentadas de su paso por el Festival de Cine de Venecia. El artista puertorriqueño apareció en la Mostra con dos apuestas de sastrería bien diferenciadas: una, clásica y depurada para la alfombra roja; la otra, en gris jaspeado, con un giro más relajado y editorial.
El cantante dijo presente para presentar “Hombre al agua”, que marca su regreso a la actuación después de más de 20 años. Pero además dejó una secuencia de looks donde las texturas, los cortes clásicos y los accesorios marcaron el pulso de su imagen.
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Lejos de repetir fórmula, el galán de 54 años eligió construir dos registros distintos. Para la alfombra roja se inclinó por una propuesta de alto contraste, con un blazer blanco de acabado satinado y relieve sutil, combinada con pantalón negro recto.
El diseño, de solapas de pico anchas y doble botonadura, se apoyó en una sastrería de líneas firmes, mientras que la camisa blanca, llevada con el primer botón abierto, sumó una dosis de relajación calculada.
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La cadena plateada sobre el cuello, los lentes oscuros de marco rectangular y un anillo en la mano derecha terminaron de darle al conjunto una impronta precisa y depurada.
En ese primer look, el blanco funcionó como centro visual de todo el outfit. La textura satinada con pequeños puntos en relieve aportó profundidad sin romper la limpieza del conjunto, y el negro del pantalón reforzó una lectura sobria, ordenada y directa.
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La elección evitó excesos y apostó por una elegancia contenida, sostenida en la calidad de las terminaciones y en una silueta de inspiración clásica.
El cabello corto y la barba prolija acompañaron una imagen de perfil pulido, casi minimalista, donde cada accesorio apareció en una medida exacta.
Sastrería gris de tres piezas con un giro más expresivo
Ya en la sesión fotográfica institucional del festival, cambió de código y se movió hacia una propuesta más rica en capas y matices. Allí apareció con un conjunto gris jaspeado de tres piezas, armado sobre un saco de corte clásico, hombros marcados y pantalón amplio con pinzas, una silueta que remitió a una sastrería de aire más relajado y a la vez más elaborada.
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Debajo sumó una camisa azul oscuro de cuello abierto, sin corbata, y sobre ella incorporó uno de los detalles más distintivos del estilismo: un pañuelo liviano en blanco y negro con diseño geométrico.
Ese accesorio rompió la sobriedad del traje y desplazó el foco hacia la parte superior del look, aportando movimiento visual y una intención más editorial.
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La paleta, en este caso, trabajó desde los grises y azules, con una base neutra que permitió destacar la textura del tejido y el contraste gráfico del pañuelo.
La iluminación uniforme del espacio interior y el fondo azul de la Bienal de Venecia reforzaron todavía más la construcción de una imagen prolija.
Una apuesta contemporánea entre el escenario y la vida cotidiana
A lo largo del tiempo, destaca la preferencia por prendas de cortes amplios y líneas limpias, así como una paleta dominada por tonos neutros, especialmente el negro y el blanco.
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El uso recurrente de pantalones anchos y chaquetas holgadas aporta una silueta relajada y moderna, tanto en sus presentaciones como en entornos informales.
En las presentaciones sobre el escenario, alterna entre conjuntos de inspiración formal, como el saco blanco decorado con detalles brillantes y pantalones negros de gran caída, y propuestas deportivas que incluyen camisetas ajustadas y pantalones tipo jogging con cordón visible.
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Los accesorios se mantienen discretos, limitándose a collares metálicos y anteojos de sol oscuros en ciertos momentos, lo que subraya una estética minimalista y funcional.
Para entornos más informales, opta por camisas blancas de algodón, con un fit suelto y desenfadado, combinadas con jeans holgados de mezclilla.
La preferencia por tejidos ligeros y prendas sin estructura rígida refuerza una imagen desenfadada y contemporánea, que prioriza la comodidad sin renunciar a la presencia escénica.
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En conjunto, sus elecciones estilísticas oscilan entre lo urbano y lo elegante, con énfasis en la comodidad, la amplitud de las prendas y una paleta monocromática que define un estilo depurado, versátil y vigente.
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