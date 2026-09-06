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Errores frecuentes en la conservación de la madera en interiores y cómo prevenirlos

Especialistas en restauración detallaron los químicos que deben evitarse al limpiar aberturas y molduras, además de pautas de humedad para prevenir rajaduras y trabas estacionales en puertas

Una mano pasa un paño sobre un líquido derramado en una mesa de madera.
La humedad altera la estabilidad de pisos, puertas, molduras y gabinetes de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La madera constituye uno de los materiales más nobles, cálidos y duraderos dentro de la arquitectura de interiores, pero su conservación exige pautas de mantenimiento precisas para evitar deformaciones, rajaduras y pérdida de brillo. Corregir pequeños errores en los hábitos de limpieza y controlar los niveles de humedad en los ambientes permite prolongar la vida útil de pisos, puertas, molduras y gabinetes, evitando reemplazos costosos y preservando el valor patrimonial de la vivienda en los proyectos de remodelación del hogar y decoración de interiores.

En una guía de conservación publicada por House Beautiful, los reconocidos restauradores Barry Bordelon y Jordan Slocum, conocidos en el ámbito del diseño estadounidense como los Brownstone Boys, detallaron los factores ambientales y los fallos de mantenimiento que aceleran el deterioro de este material.

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Según los especialistas, la falta de información sobre las propiedades físicas de los listones conduce con frecuencia a la aplicación de químicos agresivos o al uso desmedido de agua durante la limpieza.

Infografía sobre mantenimiento de madera con ilustraciones de una casa, un piso húmedo, productos prohibidos y recuadros explicativos.
El control de la ventilación reduce la condensación dentro de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de los cambios de humedad en las puertas y pisos del hogar

La madera es un material higroscópico, lo que significa que absorbe y cede humedad ambiental de manera constante para mantenerse en equilibrio con su entorno. Esta propiedad explica por qué los elementos de carpintería sufren modificaciones estructurales visibles a lo largo de las distintas estaciones del año, un fenómeno especialmente evidente en propiedades antiguas o en zonas costeras.

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Durante los meses de invierno, el uso de sistemas de calefacción reduce drásticamente la humedad relativa del aire en interiores. Ante la sequedad ambiental, las fibras del leño se contraen, provocando la aparición de pequeñas grietas o aberturas entre las tablas del piso y junto a los zócalos.

Por el contrario, durante el verano o en épocas de alta concentración hídrica, el material absorbe el vapor de agua y se dilata, haciendo que las puertas de madera se hinchen y se traben contra los marcos al intentar cerrarlas.

Un cuarto de baño con azulejos azules, bañera blanca, lavabo sobre mueble de madera, espejo, armario y ventanal.
Los cambios estacionales provocan separaciones entre tablas y deformaciones en puertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para estabilizar las piezas y minimizar estos movimientos estacionales, Slocum y Bordelon recomiendan instalar un deshumidificador o utilizar ventiladores cerca de las aberturas comprometidas durante los meses cálidos.

En invierno, el uso de un humidificador ambiental ayuda a mantener la humedad relativa dentro del rango idóneo del 40% al 60%, evitando que los listones de los pisos de parqué o los gabinetes de la cocina pierdan agua interna y sufran fisuras en sus juntas.

Una mano sostiene una toallita de microfibra blanca, limpiando una superficie de madera clara con vetas. Se observa un rastro húmedo sobre la madera.
El exceso de agua acelera el deterioro de las superficies de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Criterios de restauración frente a la necesidad de reemplazo

Uno de los pilares del trabajo de los restauradores en la ciudad de Nueva York es la preservación de los elementos originales de las viviendas. Según explicaron los expertos, la gran mayoría de las imperfecciones en la madera no requieren la sustitución de la pieza, sino un tratamiento de reacondicionamiento adecuado.

Rayones superficiales, marcas de golpes leves o desgastes provocados por el roce diario pueden corregirse mediante técnicas de pulido, lijado suave y aplicación de masillas pigmentadas o resinas epoxi para emparejar el tono.

Los profesionales sostienen que las maderas nobles originales merecen ser recuperadas en el 99% de los casos, ya que poseen una densidad y un estacionamiento que no se encuentran en los materiales de fabricación industrial contemporáneos.

Sin embargo, existen situaciones donde la intervención limitada no resulta suficiente. Bordelon precisó que las grietas profundas, las devaluaciones estructurales en bisagras y los daños causados por filtraciones continuas de agua exigen el reemplazo de la sección afectada. Si la pudrición alcanzó el cuerpo interno de un gabinete o la base de una puerta de paso, pintar o lijar la superficie solo ocultará un problema que continuará avanzando de manera invisible.

Utensilios de madera en un frasco de cerámica, tablas de picar, ajos, limones y macetas con plantas sobre una mesada de mármol.
Los productos con amoníaco pueden afectar la estructura y el acabado del material. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Productos que jamás deben aplicarse sobre superficies de madera

El método empleado para higienizar los acabados representa otro aspecto crítico para la conservación del material. La aplicación de fórmulas químicas inadecuadas puede destruir en pocos meses el barniz, la laca o el sello de poliuretano que protege a las fibras del leño contra la suciedad.

Los Brownstone Boys advirtieron que nunca se deben utilizar productos de limpieza que contengan amoníaco, blanqueadores o lejía, así como tampoco limpiadores abrasivos en polvo. Estos agentes químicos desgastan la película protectora, resecan la capa vegetal y dejan la madera expuesta a las manchas de grasa y a la proliferación de hongos.

De igual manera, se debe evitar el uso excesivo de agua, ya que saturar el piso durante el trapeado provoca que el líquido se filtre entre las uniones de las tablas, pudriendo el contrapiso.

Manos de una persona limpiando una tabla de cortar de madera mojada con una toallita blanca sobre el fregadero de la cocina. Se ven salpicaduras de agua.
La limpieza cotidiana requiere paños secos y herramientas suaves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la rutina de aseo diario, los especialistas recomiendan retirar el polvo acumulado en zócalos, molduras y gabinetes mediante un paño de microfibra seco. Si se requiere una limpieza más profunda, aconsejan aplicar un jabón vegetal diluido en agua o productos de pH neutro formulados específicamente para parquet.

Tras el lavado, es indispensable repasar la zona con una franela seca para absorber cualquier resto de humedad.

Escalera de peldaños de madera oscura con barandilla de barrotes blancos y pasamanos de madera junto a paredes claras y una ventana.
Las trabas en puertas y el reblandecimiento advierten posibles desequilibrios ambientales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantenimiento preventivo en piezas pintadas y acondicionamiento periódico

El cuidado de las aberturas y molduras pintadas exige una inspección técnica anual. La pintura actúa como una barrera impermeable que aísla a la madera del ambiente; por lo tanto, cualquier quebradura, descascaramiento o burbuja en la superficie pintada constituye una vía de ingreso directa para la humedad y los insectos xilófagos.

Slocum destacó que, antes de aplicar una nueva capa de pintura sobre una moldura o ventana, es obligatorio resolver cualquier daño preexistente en la base. Si se pinta sobre un tramo húmedo o desgranado, la nueva pintura se desprotegerá en poco tiempo.

Para lograr un acabado duradero y resistente al roce, los restauradores recomiendan utilizar esmaltes sintéticos o pinturas alquídicas de alta calidad, las cuales ofrecen una película elástica capaz de acompañar los movimientos de dilatación del material.

Hombre arrodillado pule un mueble de madera oscuro con un paño blanco, sosteniendo una botella de aceite de oliva en una sala con luz natural y estanterías.
Las piezas originales suelen recuperarse cuando presentan daños superficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, para nutrir las maderas con acabado natural que lucen opacas por el paso del tiempo, se sugiere la aplicación de ceras para muebles con componentes de cera de abejas o aceites acondicionadores. Este procedimiento devuelve el brillo natural sin dejar capas pegajosas, protegiendo las molduras y los marcos de la luz solar directa.

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