Tendencias

Ventanas en la ducha: una rareza de casas antiguas que hoy plantea nuevos dilemas

Lo que antes respondía a necesidades domésticas concretas hoy requiere ajustes de diseño para compatibilizar entrada de claridad, control de humedad e intimidad

Ilustración en acuarela de una tina blanca, grifería dorada, pared de azulejos verdes, florero con flores blancas y una ventana.
Las ventanas dentro de la ducha son frecuentes en casas antiguas adaptadas con baños posteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una decisión de diseño que hoy puede parecer extraña tiene una explicación histórica concreta: la presencia de una ventana dentro de la ducha en casas antiguas. Supo responder durante décadas a necesidades de ventilación, luz natural y adaptación de espacios que no habían sido concebidos originalmente como baños.

Muchas ventanas quedaron dentro de la ducha porque los baños se incorporaron después

Según explicó la diseñadora Sara Bonometti a House Beautiful, este rasgo aparece con frecuencia en viviendas construidas entre el siglo XIX y mediados del XX. Entre ellas casas victorianas, Craftsman, Arts & Crafts y row houses. En esos inmuebles, los baños muchas veces fueron instalados después en habitaciones o closets preexistentes.

PUBLICIDAD

Infografía con ilustraciones sobre el origen de ventanas en duchas de viviendas antiguas y opciones actuales para proteger la privacidad.
La ventilación natural ayuda a reducir la humedad y los olores en los baños tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese origen condicionó la disposición actual. Bonometti señaló que, en tiempos victorianos y eduardianos, lo habitual era el baño de inmersión y que una ventana junto a la bañera no presentaba mayores inconvenientes. El problema apareció más tarde, cuando esos ambientes pasaron a incorporar duchas o combinaciones de bañera con ducha sin una redefinición integral de la planta.

La diseñadora resumió ese cambio con una observación recogida por el medio especializado: “Nadie diseñó necesariamente la habitación en función de una ducha moderna”. Ayuda a entender por qué una solución que en su momento resultaba funcional hoy puede convertirse en un foco de dudas.

PUBLICIDAD

Vista de un baño moderno con bañera blanca, mueble de madera oscura, azulejos verdes, espejo redondo y ventana con persianas.
Las viviendas victorianas incorporan baños en espacios que originalmente cumplen otras funciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes, a apertura al exterior resolvía humedad, olores y luz

También, se recupera el valor práctico que tenían estas ventanas antes de la generalización de los sistemas eléctricos y de ventilación. La diseñadora de interiores Laurie Blumenfeld sostuvo que esa abertura era “una solución muy práctica” porque ofrecía salida para la humedad y los olores. Sumado a permitir el ingreso de luz natural.

En ese contexto, la ventana no era un recurso decorativo ni una rareza, sino una respuesta concreta a limitaciones técnicas de la época. La función era doble:

  • Facilitar la ventilación del ambiente
  • Reducir la concentración de humedad
  • Mejorar la iluminación del baño
  • Compensar la ausencia de soluciones mecánicas hoy habituales

Con el paso del tiempo, esa lógica perdió centralidad. Los extractores, iluminación eléctrica y nuevos criterios de distribución del baño modificaron las prioridades. Por eso, lo que antes resolvía un problema hoy suele exigir intervenciones para evitar vistas desde el exterior.

Vista lateral de una persona duchándose con vapor en una cabina de cristal, con el cabezal de la ducha y una toalla limpia colgando a la derecha.
La llegada de las duchas modernas modifica el uso previsto para las ventanas junto a las bañeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La privacidad pasó a ser el problema principal en baños con ducha y ventana

Una vez superadas las limitaciones técnicas que justificaban estas aperturas, el foco pasó a otro punto: la necesidad de mantener la privacidad sin bloquear del todo la entrada de luz. Bonometti propuso una salida puntual para esos casos: las cortinas café, instaladas solo en la mitad inferior de la ventana.

De acuerdo con su explicación, ese formato permite cubrir las líneas de visión desde afuera y conservar una parte despejada en la zona superior. La alternativa se suma a otras opciones reseñadas en el artículo, entre ellas la aplicación de películas de privacidad con distintos acabados, desde superficies acanaladas hasta diseños que imitan vitrales.

Bañera de mármol con abundante espuma. Grifo de bronce. Ventana con follaje exterior. En el alféizar, dos botellas, un cepillo, una vela encendida y una lámpara.
Las reformas en inmuebles históricos deben preservar las ventanas y adaptar sus materiales al baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto reúne distintos casos de reformas y deja ver que no existe una única respuesta. La elección depende de:

  • La orientación de la abertura
  • La cercanía con la calle
  • El nivel de exposición
  • La conservación de elementos originales en inmuebles antiguos.
Un baño moderno en tonos tierra con lavabo de travertino, espejo circular retroiluminado y ducha de cristal bajo ventana arqueada, junto a un mueble de madera.
La smart film cambia de transparente a opaca mediante un interruptor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vidrios tratados, persianas y láminas inteligentes aparecen entre las soluciones

Entre los recursos actuales, una de las variantes señaladas por House Beautiful es la smart film, una película basada en PDLC y sigla de polymer dispersed liquid crystal. Permite pasar de una superficie transparente a otra opaca con solo accionar un interruptor.

Natalie Beach, diseñadora principal de Kitchen Envy, contó que usó esa solución en la remodelación de un baño de los años 90 con una gran abertura orientada hacia la calle.

Bañera exenta negra frente a una pared de azulejos azules, lavabo de madera con espejo, alfombra gris, taburete con toallas y lámpara colgante.
Las películas de privacidad reducen la visibilidad exterior sin bloquear completamente la iluminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beach explicó que buscaban conservar la entrada de luz sin fijar una opacidad permanente en el vidrio y sin incorporar cortinas tradicionales en una zona húmeda. En sus palabras, “Las persianas tradicionales habrían interrumpido el diseño limpio y acumulado humedad en la zona húmeda”.

El artículo menciona otras respuestas aplicadas por profesionales en distintos proyectos:

  • Vidrio acanalado: para bloquear vistas y mantener el paso de luz
  • Vidrio esmerilado: cuando no es posible mover la abertura
  • Roman blinds si la ventana no recibe el impacto directo del agua
  • Shutters impermeabilizados: para combinar privacidad y acceso a limpieza
  • Cobertura parcial con film profesional: para tapar solo el sector más expuesto
Un cuarto de baño con azulejos azules, bañera blanca, lavabo sobre mueble de madera, espejo, armario y ventanal.
La ubicación de una ventana condiciona las alternativas disponibles para proteger la intimidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación, valor histórico del inmueble y contacto con el agua condicionan cada intervención

Varios de los especialistas citados subrayan que las decisiones no responden solo a criterios estéticos. La arquitecta Marilyn W. Moedinger, explicó que en una casa de 1840 no podían mover la ventana por exigencias del distrito histórico. En ese caso, recurrieron al vidrio esmerilado para mantener la abertura y reducir la visibilidad desde la calle. También aparecen soluciones vinculadas al tipo de vista exterior o a la composición del baño.

Se entiende que estas ventanas no responden a una excentricidad aislada, sino a una combinación de: historia constructiva, evolución de los hábitos domésticos y soluciones contemporáneas. Orientadas a resolver un mismo punto cómo sostener luz y ventilación en la ducha sin resignar privacidad.

Temas Relacionados

BañoDiseñoAire acondicionadoPrivacidadNewsroom BUEDuchaBañosVentanaVentilación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿La personalidad está escrita en el ADN?: qué reveló el mayor estudio genético sobre el carácter

Un trabajo publicado en la revista Nature analizó datos de más de un millón de personas y encontró asociaciones entre cambios en el genoma y características como extroversión, amabilidad, responsabilidad, neuroticismo y apertura a la experiencia. Los detalles

¿La personalidad está escrita en el ADN?: qué reveló el mayor estudio genético sobre el carácter

Receta de papas rellenas con cheddar y panceta, rápida y fácil

El procedimiento es sencillo y permite tener listo un plato ideal para servir recién hecho, con una textura irresistible en cada bocado

Receta de papas rellenas con cheddar y panceta, rápida y fácil

Receta de canastitas rellenas con choclo y queso, rápida y fácil

Un relleno suave que suele gustar a chicos y grandes, y una cocción breve para lograr bocados dorados con centro bien cremoso

Receta de canastitas rellenas con choclo y queso, rápida y fácil

¿Bicarbonato para blanquear la ropa? Qué dicen los expertos sobre su uso para lavar prendas

Su incorporación puede aportar en textiles con sudor y algunas manchas localizadas, aunque depende de la fibra, del nivel de suciedad y de las indicaciones de la etiqueta

¿Bicarbonato para blanquear la ropa? Qué dicen los expertos sobre su uso para lavar prendas

5 electrodomésticos que nunca deberían enchufarse a una extensión eléctrica

Algunos artefactos de uso cotidiano exigen una conexión directa a la pared para reducir fallas, sobrecalentamientos y accidentes en el hogar

5 electrodomésticos que nunca deberían enchufarse a una extensión eléctrica

DEPORTES

José Mourinho lamentó el retiro de Messi de la selección argentina y contó: “Tendremos que ver la MLS, que no me gusta mucho”

José Mourinho lamentó el retiro de Messi de la selección argentina y contó: “Tendremos que ver la MLS, que no me gusta mucho”

Castigo histórico en la NBA a Los Ángeles Clippers y la estrella Kawhi Leonard: los detalles de una sanción que marcará un precedente

El vínculo entre los hijos de Roger Federer y Leyton Hewitt en el US Open que llamó la atención del mundo del tenis

“Visitando al maestro”: los cuatro campeones del mundo que se reunieron con Carlos Bilardo

Jugó 20 años en la élite del fútbol argentino, ganó dos títulos y hoy trabaja de albañil con su papá: “Estamos laburando de eso y me gusta”

TELESHOW

Laurita Fernández contó su experiencia al congelar óvulos: “Me inyectaba en el camarín como si fuera tabú”

Laurita Fernández contó su experiencia al congelar óvulos: “Me inyectaba en el camarín como si fuera tabú”

Nicole Neumann contó la travesura con la que su hijo Cruz imitó a su superhéroe favorito: “Eso no se hace”

Adrián Suar fue con Rocío Robles a ver a Griselda Siciliani al teatro: el inesperado ida y vuelta

Daniela Celis reveló su estrategia para probar una infidelidad: “Mi sexto sentido nunca falla”

Mica Lapegüe mostró la foto más tierna en la recta final de su embarazo: “Esto crece minuto a minuto”

INFOBAE AMÉRICA

Trump aseguró que Estados Unidos tiene municiones “prácticamente ilimitadas” en medio de la escalada con Irán

Trump aseguró que Estados Unidos tiene municiones “prácticamente ilimitadas” en medio de la escalada con Irán

Un experto aseguró que a China está 15 años atrasada en la tecnología para fabricar chips de última generación

Beyoncé dona USD 200.000 para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones en Indiana

¿Qué empresa lidera el sector telecomunicaciones en sostenibilidad? Alcanzó la categoría Sobresaliente

Videollamada e informe de seis páginas: así reconstruye la Fiscalía el rol de Serrano en el magnicidio de Fernando Villavicencio